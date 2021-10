Voglia di un nuovo hair look? Lasciatevi ispirare da questi dieci hairstyle che abbiamo visto nei backstage delle sfilate e che sono già tra le tendenze capelli 2021

Dalle onde agli accessori per capelli fino alle trecce e allo shag, ecco gli hair style più belli che abbiamo visto sulle passerelle. E per replicarli l'immancabile consiglio dell'esperto: continuate a leggere per trovare il taglio o l'acconciatura giusta per voi!

Tendenze capelli 2021: le trecce

Parola d'ordine: eclettico. Così è l'hair look visto nei backstage in cui le acconciature diventano delle vere e proprie opere architettoniche, caratterizzate da trecce di diverse lunghezze che avvolgono le modelle per hair style che esaltano l'individualità. C'è spazio anche per le più classiche box braid che, a sorpresa, si candidando a essere tra i trend capelli 2022 più gettonati.

Pink soft waves

Onde mosse ma il wavy look è poco accennato: sarà questo l'hair style che vedremo più spesso in giro sui red carpet. Sulle passerelle, però, è proposto in una versione inedita ovvero abbinato a un rosa confetto con leggere schiariture sulle punte che farà felici tutte le pink addicted!

Sleek look

Lo sleek su capelli lunghi e corti conquista i designer. Ha un finish opaco e una texture molto lavorata che strizza l'occhio al mood grunge. Ideale su capelli lisci, si presta anche alle versioni mosse e rigorosamente lavorate con le mani.

Tendenze capelli 2021: la coda bassa

La pony tail di fine 2021 e inizio 2022 è bassa e texturizzata con ciuffi lasciati liberi ai lati per un finish vagamente wild. Ideale per chi vuole trovare una soluzione ai baby hair.

L'accessorio è un must

La novità per l’autunno sui capelli lunghi saranno gli accessori. Dai nastri alle fasce fino a gioielli griffati (vedi Fendi e Versace), tutto serve per enfatizzare l'hair dressing.

Mood anni Novanta

Questa acconciatura pulita, dall’aspetto quotidiano, vuole riecheggiare il mood tipico dei college americani degli anni Novanta. Il risultato? un taglio e uno styling cool, con morbide onde e intrecci nascosti ad arte.

The Shag

Di ispirazione anni ’70, il taglio shag ha fatto le fortuna di rock star interplanetarie come Mick Jagger e Jim Morrison. «Consiste in una forma di media lunghezza, con una forte scalatura interna che crea un movimento molto leggero della chioma, estremizzato da una frangia lunga sul viso che completa il tutto - dice Alex Cappelletti, Salon Director di TONI&GUY Bologna -.Tanto volume soprattutto sui lati: più i capelli sono arruffati e sconvolti più sono on- trend. L’effetto super sfilato è molto pronunciato anche su tutto il perimetro, tanto da nasconderne le linee. Naturalmente funziona su ogni tipo di testa perché stempera e ammorbidisce ogni tipo di forma e di lineamento. Fantastico sia con frangia sugli occhi leggera e sfilata, sia con una riga centrale e la frangia a “tendina”».

Il buzz cut

Il taglio rasato di ispirazione militare è un altro look iconico look visto sulle passerelle. Questo taglio cortissimo è caratterizzato da un forte statement perché nessun hair cut è in grado di trasmettere più audacia e fiducia in se stessi. «I benefici del buzz cut sono di ridurre al minimo qualsiasi operazione di gestione e manutenzione dei capelli - continua Cappelletti - . Essendo un taglio estremamente corto è consigliabile soprattutto a coloro che hanno lineamenti fini e proporzionati, ma funziona bene anche su forme del viso più allungate perché arrotonda. Da abbinare a colori estremi: rende il massimo!».

Tendenze capelli 2021: rosso scuro

Rosso scuro con riflessi chiari che virano verso l'arancione. Si chiama Bloodstone ed è the next big thing. Vera e propria evoluzione del successo dei colori rossi, è una versione più invernale di questi ultimi e dei marroni. Un tono versatile in termini di accostamento anche con il colore della pelle: scura o chiara, poco importa. Su capelli medi ricci o lunghi dà il meglio!

Corto + accessorio

Stile libero con la chioma definita dal segno di un elastico, come se ci fossimo appena tolti il berretto: è il corto che evoca un gesto di liberazione lasciando i capelli liberi nel rispetto del loro movimento naturale. L'accessorio è la soluzione per arricchire l'hair style e per creare ordine, quando si vuole.

