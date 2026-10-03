Il viso ovale è considerato la forma più armoniosa: dal long layers a bob decisi, ecco gli hairstyle 2026 che lo valorizzano di più.

Secondo molte guide professionali, come quelle di Schwarzkopf, il viso ovale è considerato la forma più armoniosa: leggermente più lungo che largo, zigomi punto più ampio, mascella e attaccatura dei capelli morbide. È la forma che gli hairstylist definiscono spesso “facile”, perché quasi tutto può funzionare.

Questa fortuna, però, crea un piccolo paradosso: con così tante opzioni di tagli di capelli e acconciature, scegliere diventa più complicato. Qui trovate una selezione ragionata di idee, da portare direttamente in salone, pensata per le diverse lunghezze e per vite reali, non solo da red carpet.

Come capire se avete il viso ovale

Il modo più semplice è armarsi di specchio e buona luce. Guardate il volto frontalmente, con i capelli raccolti. Se la parte più larga coincide con gli zigomi, la fronte e la mandibola sono leggermente più strette e i contorni sono morbidi, siete molto probabilmente nella zona ovale.

Un altro indizio arriva dalle proporzioni. In molte schede tecniche si considera ovale un viso in cui la larghezza è poco più della metà della lunghezza complessiva. Niente righelli complicati: una foto frontale sullo smartphone, guardata con occhio critico, di solito basta per riconoscersi.

I tagli di capelli perfetti per il viso ovale

Partiamo dai tagli lunghi. Il più strategico è il lungo scalato morbido. Gli strati iniziano all’altezza degli zigomi o poco sotto, incorniciano il volto e danno movimento senza sacrificare la lunghezza. Con una piega voluminosa stile blowout anni ’90 l’ovale appare ancora più armonioso, soprattutto se i capelli sono mediamente spessi.

Se amate le linee pulite, il bob pari (blunt bob) all’altezza del mento o leggermente sotto è un classico chic sul viso ovale. Le punte restano dritte, la forma geometrica enfatizza la simmetria naturale. Con la riga centrale il risultato è molto ordinato; spostandola di lato, lo stesso taglio diventa più sensuale e dinamico.

Per chi non vuole impegnarsi con il corto ma nemmeno con il lungo, ci sono lob e clavicut, cioè i tagli medi che si fermano tra spalle e clavicole. Basta una scalatura leggerissima sulle punte per evitare l’effetto blocco. Funzionano bene su capelli lisci e mossi, e stanno benissimo abbinati a onde morbide e lucide.

Sul fronte corto, il pixie cut texturizzato è un alleato strepitoso dell’ovale. Può essere morbido, con ciocche un po’ più lunghe su fronte e tempie, oppure molto grafico e aderente alla testa. Un piccolo trucco è lasciare basette leggermente più lunghe: aggiungono personalità e aiutano a bilanciare eventuali nasi importanti o mascelle più marcate.

Capitolo frangia. La più consigliata per il viso ovale è la frangia a tendina. Parte leggermente più corta al centro e si allunga verso le tempie, fondendosi nei ciuffi frontali. Sposta l’attenzione su occhi e zigomi senza “tagliare” il volto in due come una frangia dritta molto piena. Bene anche la frangia laterale morbida, soprattutto se avete fronte alta e capelli mossi.

Un accenno alla texture. Se i capelli sono sottili, meglio scalature morbide e non troppo interne, per non togliere densità alle lunghezze. Su chiome ricce o molto folte, l’ovale regge benissimo il volume, ma conviene concentrarlo un po’ più in basso, evitando piramidi ingestibili con troppa leggerezza sulle punte.

Acconciature veloci che valorizzano il viso ovale

Oltre ai tagli, il viso ovale dà il meglio anche con acconciature semplici. La più immediata è la coda di cavallo sleek. Alta, tende ad allungare la figura e a dare un effetto “lifting” al contorno occhi; media o bassa è perfetta con outfit più eleganti. Lasciare libere due ciocche sottili su tempie e zigomi addolcisce l’insieme e rende il look meno rigido.

Molto strategico anche il mezzo raccolto. Fissando solo la parte superiore della chioma e lasciando il resto sciolto, il volume si concentra in alto e il viso resta ben visibile. Su capelli mossi o con long layers, qualche onda morbida sulle lunghezze crea quell’effetto “fatto ma non troppo” che funziona dall’ufficio all’aperitivo.

Per le occasioni speciali, lo chignon basso morbido è una sicurezza. Con il viso ovale funziona sia con scriminatura centrale molto pulita, sia con riga laterale e qualche ciocca che sfugge intorno al viso. Se i capelli sono ricci, meglio non lisciarli del tutto: raccoglierli in modo soft, lasciando alcuni ricci intorno alle tempie, valorizza sia la texture sia le proporzioni.

Dettaglio finale spesso sottovalutato: la riga. Centrale per un mood minimal e simmetrico, laterale per dare movimento e variare l’effetto ottico del viso senza toccare le forbici. Vale la pena giocare davanti allo specchio: sul viso ovale anche un semplice cambio di riga può sembrare un nuovo taglio.