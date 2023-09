Il taglio corto, in tutte le sue declinazioni, è tra i più gettonati al Lido. Ecco gli hair style più belli (da prendere in considerazione per dare una svolta al look)

Vi piace il taglio corto? Ottime notizie dal Festival di Venezia 2023: dal pixie mosso, al mullet, dal classico caschetto fino al look sleek - sempre molto amato dalle celeb - sul red carpet del Lido abbiamo visto sfilare una carrellata di hair cut super glam. Abbiamo selezionato i migliori per voi.

Il pixie mosso di Micaela Ramazzotti

Domenica Ricciardi, Cotril Celebrities Hairstylist, ha realizzato un messy bob corto super glamour con profonda riga laterale e texturizzato.

Il look effetto bagnato per Malika Ayane

Capello super sleek con riga laterale per la cantante. (Hair by Cotril - Make-up by Armani Beauty)

Il mullet riccio di Greta Ferro

Taglio corto ispirato al mullet. (Make-up by Armani Beauty)

Mullet rasato ai lati per Emilia Schüle

Qui, invece, in una versione più rock. (Make-up by Armani Beauty)

Il nuovo taglio corto di Alice Pagani

L'attrice ha tagliato i capelli lunghi proprio in occasione del Festival di Venezia (come si vede scorrendo il suo Instagram). Che dire: per noi è tra le più eleganti. (Make-up by Armani Beauty - Hair by @salonesantagnese)

Il caschetto pari di Olivia Palermo

Amate il caschetto? Questa versione classica ma super shine ci piace tantissimo! (Make-up: @sam_tsan per Charlotte Tilbury - Hair by: @philippverheyen)

Il bob vintage di Miléna Radulovic

Ecco, invece, l'hair look ispirato alle acconciature anni Quaranta (Make-up by Armani Beauty)

Caschetto bon ton per Clara Galle

Il bob è abbinato a un cerchietto anni Novanta. (Make-up by Armani Beauty)

Il wavy hair style di Anna Ferzetti

L'attrice ha sfoggiato un hairdo molto naturale caratterizzato da capello sciolto e delle waves che conferiscono movimento al look. (Hair by Cotril - Make-up by Armani Beauty)

Bob sleek per Giulia Bevilacqua

In assoluto il caschetto più elegante fra tutti. (Make-up by Armani Beauty)

Lo short bob mosso di Gio Scotti

Vivace, girly, ideale in ogni occasione. (Make-up by Armani Beauty)

Credit ph: GettyImages, Armani Beauty, Cotril