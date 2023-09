Al Lido di Venezia va in scena l'80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e questi sono tutti i look delle celebrities direttamente dal red carpet

Sulla fine delle vacanze estive si stende sempre uno dei red carpet più attesi e importanti per il mondo del cinema. Al Lido di Venezia apre i battenti l'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 30 agosto al 9 settembre radunerà in una delle città più suggestive al mondo, star italiane e internazionali, a presentare le selezionatissime pellicole in gara.

L'edizione 2023 non è nata sotto una buona stella dal punto di vista organizzativo a causa di qualche defezione dell'ultimo minuto, originata dagli scioperi degli attori che stanno agitando Hollywood da diverse settimane. Niente Zendaya, volto del nuovo film di Luca Guadagnino che avrebbe dovuto aprire la serata inaugurale, niente Cate Blanchett; ma per tanti nomi che hanno detto no al consueto giro in Laguna ce ne sono tanti altri che un piede sul tappeto rosso lo metteranno eccome.

Ed ecco che qui entriamo in gioco noi, serata dopo serata con gli occhi sempre puntati su abiti, gioielli - e che gioielli - e accessori che divi e non solo sceglieranno di indossare per fare la loro camminata davanti ai flash dei fotografi. Partiamo subito dalla prima sera, che vede il debutto di Caterina Murino come madrina di questa Mostra. Di Armani Privé vestita, marchio che ritroviamo spesso sulle ospiti di questo tappeto inaugurale, l'attrice italiana ha scelto un rosso fiammante e carico di energia. Stessa nuance per Mariacarla Boscono, che in un teatrale Dolce&Gabbana che sembra le sia stato cucito addosso, si conferma ancora una volta una delle più originali.

Non andiamo oltre e vi lasciamo alla gallery con tutti gli ospiti che hanno dato il via all'evento: dai classici total black a dei bei tocchi di colore, scoprite chi c'era e chi è stato l'artefice dei look della prima serata.

Venezia 2023: tutti gli abiti sul red carpet della Mostra del Cinema Caterina Murino in FENDI.

Credits: Getty Images

Isabelle Huppert in BALENCIAGA.

Credits: Getty Images

Giorgia Soleri in VIVIENNE WESTWOOD.

Credits: Getty Images

Korlan Madi con gioielli SALVINI.

Credits: Getty Images

Francesca Chillemi in ALBERTA FERRETTI.

Credits: Getty Images

Serena De Ferrari in MOSCHINO, gioielli DAMIANI.

Credits: Getty Images

Anna Dello Russo in GIORGIO ARMANI, gioielli PASQUALE BRUNI.

Credits: Getty Images

Beatrice Valli in PINKO.

Credits: Getty Images

Natalia Paragoni in NICOLAS JEBRAN, gioielli SALVINI.

Credits: Getty Images

Francesca Sofia Novello in LUISA BECCARIA, gioielli SALVINI.

Credits: Getty Images

Leonie Hanne

Credits: Getty Images

Giulia De Lellis

Credits: Getty Images

Adriana Lima con gioielli DAMIANI.

Credits: Getty Images

Paola Turani in PAOLO SEBASTIAN, gioielli MESSIKA.

Credits: Getty Images

Anna Safroncik in LAURA BIAGIOTTI, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Maria Pia Calzone

Credits: Getty Images

Cathy La Torre

Credits: Getty Images

Nicole Mazzocato

Credits: Getty Images

Laura Morante

Credits: Getty Images

Virginia Stablum con gioielli SALVINI.

Credits: Getty Images

Carla Bruni in VALENTINO.

Credits: Getty Images

Greta Ferro in GIORGIO ARMANI, gioielli CARTIER.

Credits: Getty Images

Malika Ayane in MICHAEL KORS COLLECTION, gioielli TIFFANY & Co, scarpe GIANVITO ROSSI.

Credits: Press office

Olivia Palermo in TAMARA RALPH con gioielli MARCO BICEGO.

Credits: Getty Images

Micaela Ramazzotti in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Caterina Murino in ALBERTA FERRETTI.

Credits: Getty Images

Daniela Scattolin in MICHAEL KORS COLLECTION.

Credits: Press office

Cristiana Capotondi in GIVENCHY con gioielli BULGARI.

Credits: Getty Images

Paola Di Benedetto in ATLEIN con gioielli TIFFANY&Co. e scare GIANVITO ROSSI.

Credits: Getty Images

Barbara Palvin in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Matilde Gioli in ARMANI PRIVÉ, gioielli CHOPARD, scarpe RENE CAOVILLA.

Credits: Getty Images

Yoyo Cao in VALENTINO.

Credits: Getty Images

Eugenia Silva in ARMANI PRIVÉ.

Credits: Getty Images

Alice Pagani in ANTONIO MARRAS, gioielli TIFFANY&Co.

Credits: Getty Images

Caterina Balivo in MIMÌ ET MAMÀ ALTA SARTORIA.

Credits: Getty Images

Neelam Gill in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Martina Strazzer in NICOLE MILANO, scarpe RENE CAOVILLA.

Credits: Getty Images

Greta Bellamacina in VALENTINO.

Credits: Getty Images

Kasia Smutniak in VALENTINO, sandali JIMMY CHOO.

Credits: Press office

Gabrielle Caunesil in GIORGIO ARMANI con gioielli POMELLATO

Credits: Getty Images

Beatrice Vendramin in GIORGIO ARMANI, gioielli POMELLATO.

Credits: Getty Images

Rose Bertram

Credits: Getty Images

Clara Galle in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Malgorzata Kozuchowska

Credits: Getty Images

Gina Alice Stiebitz

Credits: Getty Images

Angela Ismailos

Credits: Getty Images

Luce Cardinale

Credits: Getty Images

Emilia Schule con gioielli BULGARI.

Credits: Getty Images

Joan Thiele

Credits: Getty Images

Cecilia Rodriguez con gioielli MESSIKA

Credits: Getty Images

Madisin Rian in GIORGIO ARMANI con gioielli MESSIKA

Credits: Getty Images

Anna Galiena

Credits: Getty Images

Wes Anderson

Credits: Getty Images

Caterina Murino in VERSACE, gioielli PASQUALE BRUNI.

Credits: Getty Images

Mara Sattei in EMPORIO ARMANI, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Marica Pellegrinelli in ERMANNO SCERVINO, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Olga Kurylenko in CHANEL.

Credits: Getty Images

Cleo Toms in RHEA COSTA, scarpe CASADEI.

Credits: Getty Images

Georgia May Jagger in PINKO.

Credits: Getty Images

Michèle Lemy in RICK OWENS.

Credits: Getty Images

Valentina Cabassi con gioielli MESSIKA.

Credits: Getty Images

Caterina Balivo

Credits: Getty Images

Nicole Macchi

Credits: Getty Images

Eleonora Carisi in RAMI KADI, scarpe RENE' CAOVILLA, gioielli PASQUALE BRUNI.

Credits: Getty Images

Giulia Salemi in ATELIER EME', gioielli DAMIANI.

Tonia Sotiroupoulu in MIRO DESIGNERS, gioielli MARIANNA LEMOS.

Credits: Getty Images

Daniela Piperno

Credits: Getty Images

Paula Luchsinger

Credits: Getty Images

Cathy La Torre

Credits: Getty Images

Milena Radulović

Credits: Getty Images

Mariacarla Boscono in DOLCE & GABBANA.

Credits: Getty Images

Malika Ayane in ARMANI PRIVÉ, gioielli TIFFANY&Co.

Credits: Getty Images

Caterina Murino in ARMANI PRIVÉ, gioielli CARTIER.

Credits: Getty Images



Shu Qi in ALBERTA FERRETTI, gioielli BULGARI.

Credits: Press office

Bianca Balti in ERMANNO SCERVINO, gioielli POMELLATO.

Credits: Getty Images

Alice Diop con un abito LOUIS VUITTON realizzato su misura.

Credits: Getty Images

Silvia D'Amico in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Madisin Rian in ARMANI PRIVÉ.

Credits: Getty Images

Sveva Alviti in ERMANNO SCERVINO, gioielli DAMIANI.

Credits: Getty Images

Anna Ferretti in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Lazza in FENDI.

Credits: Getty Images

Alice Campello in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Toni Garrn in ALBERTA FERRETTI.

Credits: Getty Images

Giulia Bevilacqua in DEL CORE, gioielli GIOVANNI RASPINI e scarpe SANTONI.

Credits: Getty Images

Valentina Cervi in VALENTINO.

Credits: Getty Images

Francesca Inaudi in VIVIENNE WESTWOOD e accessori AQUAZZURA.

Credits: Getty Images

Cristina Fogazzi con un abito YVES SAINT LAURENT, scarpe GIANVITO ROSSI, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Cecilia Bertozzi in FENDI.

Credits: Getty Images

Kseniya Rappoport in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Isabella Torre in GIADA, scarpe GIUSEPPE ZANOTTI, gioielli DAMIANI.

Credits: Getty Images

Jane Campion in DIOR.

Credits: Getty Images

Charlotte Rampling e Liliana Cavani

Credits: Getty Images

Viola Arrivabene in PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI con scarpe ROGER VIVIER

Credits: Getty Images

Cristina Fogazzi con un abito YVES SAINT LAURENT, scarpe GIANVITO ROSSI, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Valeria Marini

Credits: Getty Images

Melita Toscan Du Plantier

Credits: Getty Images

Giulia Valentina con sandali GIUSEPPE ZANOTTI.

Credits: Getty Images

Bianca Brandolini d'Adda in SCHIAPARELLI con gioielli CARTIER.

Credits: Getty Images

Cristina Marino con gioielli BULGARI.

Credits: Getty Images

Claudia Gerini in LUISA SPAGNOLI.

Credits: Press office

Viola Arrivabene in PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI con scarpe ROGER VIVIER

Credits: Getty Images

Chloé Bleinc

Credits: Getty Images

Black is black, ma il rosa...

Sopra da sinistra: Malika Ayana - Joan Thiele - Micaela Ramazzotti - Kasia Smutniak. Credits: Getty Images

Dopo l'iniziale exploit a colori, che ha portato sul red carpet tanto rosso, rosa e anche sprazzi di altre tinte, torniamo al classico, quello che non manca mai e in certi casi, come nella terza serata, gioca un ruolo da protagonista. Parliamo del nero, scelto in gran parte dalle celeb che hanno presenziato alle proiezioni di ieri. Midi, lungo, con schiene nude e spalline sottili o con lunghe maniche: tante declinazioni, ma un solo grande amore.

Sopra da sinistra: Caterina Murino - Matilde Gioli - Barbara Palvin. Credits: Getty Images

Non rimaneteci male però: il rosa, anche durante la terza serata, ha avuto la sua parte. Dalle sfumatura cipria all'immancabile tinta shocking che sta dominando le scene da molti mesi, ne abbiamo visto davvero tanto.

Sopra: Olivia Palermo.

Sotto da sinistra: Greta Bellamacina - Malgorzata Kozuchowska - Caterina Balivo. Credits: Getty Images

Seconda serata: tutte in rosa

Se la prima serata è stata all'insegna del rosso, il secondo red carpet serale di questa 80esima edizione vede come protagonista il rosa. Quello cipria, chiaro, nessuna rievocazione del fucsia Barbie che ci sta circondando in questi mesi. A sceglierlo è stata la madrina Caterina Murino e non solo: come lei anche Tonia Sotiroupoulu, Mara Sattei, con qualche tocco di lilla, e Nicole Macchi.

Prima serata: rosso, non solo il tappeto

Credits: Getty Images

Il colore della prima serata è stato senza dubbio il rosso. Scelto dalla madrina Caterina Murino, in un Armani Privé che non delude le aspettative e da Mariacarla Boscono, vera star sotto i flash dei fotografi. Tutti gli occhi, e gli approfondimenti, sono stati dedicati al look della supermodella italiana, fasciata in una creazione Dolce & Gabbana che oltre a vantare un corsetto importante, si faceva accompagnare da guanti e velo.

Credits: Getty Images

Credits: Getty Images