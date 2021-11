Capelli in perfetta forma? Non più un sogno grazie ai nuovi styler. Abbiamo selezionato per voi le migliori piastre per capelli

Desiderate capelli lisci (o mossi) privi di effetto crespo e in perfetta forma? Non vi resta che affidarvi alle nuove piastre per capelli. Gli styler del momento, infatti, permettono di coniugare bellezza e salute, stile e innovazione per capelli sani e con una piega esattamente come la volete voi in grado di resistere per tutta la giornata. Il merito è delle ultime scoperte tecnologiche come sensori che stabiliscono automaticamente la giusta temperatura per i vostri capelli o come piastre dall' "effetto balsamo" o con oli super leviganti. Le novità del 2021, poi, sono anche gli styler che puoi portare con te in borsa (anche in aereo!) e che non hanno bisogno di fili per funzionare. Abbiamo selezionato per voi le migliori piastre per capelli 2021. Scopritele tutte.

Offre uno styling personalizzato con un semplice touch. Dopo aver impostato il proprio profilo capelli (struttura, lunghezza, colore) tra le nove scelte disponibili sul touch screen, il calore della piastra si regola automaticamente. Il suo plus? Le lamelle con rivestimento in ceramica CeraGloss che scivolano dolcemente tra i capelli, creando styling lucidi, senza effetto crespo e a lunga durata, mentre grazie all’opzione Refresh Mode, la piastra riduce la potenza del calore automaticamente per ritoccare e lisciare capelli già trattati. Infine, il T3 StyleEdge Design consente ai capelli di scivolare morbidamente creando ricci, onde setose o ciocche dritte e lucenti.

Piastre per capelli: Babyliss Curl Styler Luxe

Il tool ideale per chi ama avere capelli mossi, messy ma allo stesso tempo glamour, in modo semplice, e in poco tempo: una styler con un desing che utilizza un mix di aria e calore per creare, senza alcuna fatica, look mossi a lunga durata con una finitura morbida e leggera.

Questa novità sfrutta la protezione e l’effetto balsamo della tecnologia Steam Powered, particolarmente efficace per lisciare i capelli ricci, crespi o molto mossi, grazie anche ai suoi 16 fori di uscita del vapore, suddivisi su entrambe le piastre.

Piastre per capelli: GHD Max Styler

Perfetta per i capelli lunghi, spessi o mossi, assicura una riduzione dell’effetto crespo, riducendo anche la rottura del capello e garantendo l’80% in più di lucentezza. Il tutto con uno styling in metà del tempo.

La tecnologia nanoe idrata i capelli, migliora la brillantezza e riduce

l’elettricità statica per ottenere lunghezze lucenti. Inoltre, grazie alle piastre con distribuzione uniforme del calore, è possibile lisciare i capelli in maniera omogenea. Le piastre mantengono la temperatura costante durante l’impiego per migliorare il loro potere lisciante. Le tecnologie avanzate di controllo del calore favoriscono così una durata dell’effetto lisciante superiore del 20% e una riduzione del tempo di stiratura del 20%.

Vero alleato soprattutto in viaggio perché non necessita di una presa per la corrente per essere utilizzata, questa piastra seleziona la temperatura in base al tipo di capello, tra 170°C e 230°C. Il controllo intelligente del calore consente di mantenere l’esatta temperatura scelta per tutto i tempo del trattamento, riducendo cosi al minimo i danni, per avere capelli morbidi e lucenti. Inoltre, la combinazone della tecnologia ionica e ceramica permette alle piastre di scivolare tra i capelli domando l’effetto crespo e i capelli fuori posto. Per donare ai capelli la massima lucentezza dopo ogni utilizzo, questa piastra cordless è anche infusa con l’originale combinazione di oli super leviganti Progloss, con cheratina, olio di argan e olio di cocco.

Piastre per capelli: GHD unplugged

La prima piastra per capelli senza fili on the go e compatta di ghd è leggera, portatile e potente. Dotata di un veloce tempo di riscaldamento di 45 secondi, assicura fino a 20 minuti di styling continuo e offre il 65% di brillantezza in più senza bisogno di fili. ghd unplugged è in formato da viaggio, adatto ai voli e sicuro per i controlli in aeroporto, e vi permette di portare il tool sia nel bagaglio da stiva sia in quello a mano.

Credit ph: Pexels.com