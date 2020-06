Le piastre per capelli sono sempre più tecnologiche, avanzate e professionali garantendo un liscio perfetto con cura

Quali sono le migliori piastre per capelli lisci e sani? Quelle che rispettano la chioma, sono tecnologicamente avanzate e ci consentono di ottenere una messa in piega lucente senza sforzo.

In commercio esistono moltissime piastre liscianti, dalle professionali alle consumer, da quelle super costose - e trendy - a quelle più economiche ma funzionali.

Le migliori piastre liscianti

Abbiamo selezionato per voi le migliori del momento, per capelli lisci al top.

Tra queste troverete le classiche - e sempre ottime - piastre con lamine in ceramica, accompagnate dalle stupefacenti piastre a vapore e dalle nuove styler tecnologiche.

Trovate quella giusta per le vostre esigenze continuando a leggere questo articolo.

La più celebre - a ragione - tra le piastre liscianti per capelli declinata nella variante più completa e innovativa.

Ghd platinum+ riconosce infatti ogni sezione di capelli e adatta la sua potenza per garantire che la temperatura ottimale di 185°C si mantenga uniforme su tutta la lamella. In questo modo si ottengono ottimi risultati senza fatica.

Dyson Corrale (prezzo 499 euro)

Tra le migliori piastre per capelli lisci e sani, questa è certamente una delle più chiacchierate. La nuova Corrale è infatti senza fili, maneggevole e gentile con la chioma.

Tra le sue caratteristiche spicca il design esclusivo con lamine flessibili, studiate per ridurre del 50% i classici danni ai capelli derivati dallo styling con la piastra.

Inoltre, la piastra è dotata di un microprocessore che controlla la temperatura 100 volte al secondo: in questo modo rimane costante e non danneggia la chioma

La piastra a vapore della divisione professionale di L'Oréal promette capelli lisci e protetti senza compromessi, per una chioma liscia e morbida a lungo.

Il design della piastra include un pettine, ideale per disciplinare i capelli ciocca per ciocca ed ottenere un risultato strabiliante, salon-like.

Una styler a vapore budget friendly, la scelta perfetta se siete alla ricerca di una piastra per capelli crespi, ma anche ricci e secchi.

La proposta Bellissima Imetec offre infatti un effetto anti gonfio e anti crespo che dura a lungo. La temperatura è regolabile dai 170° ai 230°.

Effetto 2 in 1 per l'innovativa piastra firmata Remington. Con piastre in ceramica e tormalina, offre scorrevolezza e lucentezza.

Il particolare design a spirale è stato studiato per creare senza sforzo un ottimo effetto liscio sui capelli così come uno styling mosso.

Una pratica piastra lisciante senza filo, perfetta per chi ama creare i propri styling anche on the go.

Le sue batterie agli ioni di litio consentono un riscaldamento rapido delle piastre, mentre la Tecnologia Micro Heating Matrix garantisce ottime prestazioni.

Anche in questo casto la regolazione della temperatura è personalizzabile da 160° a 200°.

Elchim 8th Sense Styler (prezzo 195 euro)

Uno styler digitale adatto a tutti i tipi di capelli, la cui temperatura è regolabile dai 95° ai 235°.

Il risultato è professionale grazie alle lame in ceramica e ossido di titanio che lavorano in sinergia con la tecnologia HIT (High & Instant Temperature).

Credits Ph.: Unsplash, L'Oréal & BaByliss