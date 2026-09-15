Il taglio Rachel moderno è tornato e promette di valorizzare ogni viso. Ecco come chiederlo in salone e gestirlo in autunno 2026.

L'hashtag #RachelGreen ha sfiorato i 600 milioni di visualizzazioni su TikTok. Un numero che basta da solo per spiegare perché il taglio Rachel moderno è di nuovo in cima alle richieste nei saloni italiani.

Dalla Rachel Green di Jennifer Aniston in Friends a Clara sul palco di Sanremo 2024, firmata dall'hairstylist italiano Salvo Filetti, lo scalato icona degli anni ’90 è tornato in versione aggiornata: più lungo, più morbido, molto più portabile nella vita reale.

Che cos'è il taglio Rachel moderno

Il Rachel originale, creato dal parrucchiere Chris McMillan per Jennifer Aniston, era un caschetto corto, gonfio sulla sommità e con punte molto girate verso l’esterno. Bellissimo sul set, un po’ meno facile da gestire a casa.

Il taglio Rachel moderno, è una versione media che arriva tra spalle e clavicole. La base resta piena, mentre davanti ci sono ciocche leggermente più corte che incorniciano il viso e una scalatura morbida e arrotondata che crea una specie di "C" attorno a zigomi, mento e collo.

Le punte sono leggere, quasi feathered, ma non troppo svuotate. Dietro i capelli restano un filo più lunghi, così il taglio mantiene corpo anche sui capelli fini. Il risultato è quel famoso “né lungo né corto” che si muove bene, sta bene con i cappotti e somiglia solo da lontano alla versione anni ’90.

Perché piace tanto? Perché è estremamente personalizzabile. Secondo diversi hairstylist, la stessa struttura di base può essere adattata a praticamente tutte le forme del viso: su un viso ovale basta la lunghezza classica alle spalle, su un viso tondo le ciocche frontali scendono sotto lo zigomo per slanciare, su un viso quadrato gli strati ammorbidiscono la mascella, su un viso a cuore funzionano bene le scalature all’altezza del mento e su un viso lungo il tocco in più è una frangia piena o a tendina.

Come chiederlo in salone e adattarlo al vostro viso

Prima regola: portare foto. Una Jennifer Aniston nelle stagioni centrali di Friends, una Clara a Sanremo, magari qualche influencer con capelli simili ai vostri. Aiuta il parrucchiere a capire subito l’effetto che avete in mente.

Poi, qualche parola chiave da usare. Chiedete una lunghezza tra spalle e clavicole, una scalatura morbida che disegni una C attorno al viso, più lunghezza e pienezza dietro e ciocche frontali che incornicino zigomi e mandibola. Specificate che volete movimento, non sfilature aggressive.

Parlate anche della forma del viso. Se vi vedete "troppo tonde", chiedete meno volume ai lati e ciocche che cadano sotto lo zigomo. Se sentite la mascella marcata, domandate strati che partano proprio da lì, mossi con la piega. Per chi ha fronte alta o viso lungo, una frangia a tendina integrata nella scalatura rende il Rachel moderno molto equilibrato.

Fondamentale adattare il taglio al tipo di capello.

- Capelli fini: meglio punte leggermente più piene e strati interni delicati, per dare volume senza svuotare.

- Capelli mossi: la scalatura deve seguire il movimento naturale, così le onde disegnano la famosa C senza effetto piramide.

- Capelli spessi o un po’ crespi: servono strati che alleggeriscano, ma accompagnati da prodotti disciplinanti e da una scalatura non troppo corta sopra.

- Capelli ricci: il Rachel funziona se gli strati sono ben studiati e tagliati su riccio asciutto, con la lunghezza che resta almeno alle spalle.

Per la manutenzione, i parrucchieri consigliano un controllo ogni 6-8 settimane, così la scalatura resta armoniosa e il taglio cresce bene verso un long Rachel. Se avete voglia di cambiare colore in autunno, puntate su riflessi caldi caramello, nocciola o rame soft: come ricorda Vogue Italia, i colpi di luce sugli strati danno profondità e mettono in risalto il movimento.

Tre pieghe facili per l'autunno 2026

Versione liscia e lucida. Ideale per l’ufficio e per i primi giorni di pioggia. Lavorate una noce di mousse volumizzante sulle radici, poi asciugate con una spazzola piatta dalle radici alle punte per ottenere lunghezze dritte ma morbide. Finite con poche gocce di siero lucidante solo sulle punte, per esaltare la linea della scalatura senza appesantire.

Versione anni ’90 con punte verso l’esterno. Qui si gioca tutto sulla piega. Usate una spazzola tonda media, arrotolate le ciocche frontali e lasciate che le punte si girino leggermente all’esterno. Un colpo di aria fredda fissa la forma, una lacca leggera mantiene il volume senza irrigidire. Perfetta con trench, blazer oversize e rossetto nude, per un’autentica nostalgia controllata.

Versione low-maintenance per weekend e meteo incerto. Applicate una crema per asciugatura all’aria sui capelli tamponati, pettinate con le dita seguendo la direzione della scalatura e lasciate che si asciughino da soli. Una volta asciutti, qualche goccia di olio leggero o uno spray texturizzante sulle lunghezze aggiunge definizione alle ciocche frontali e toglie l’effetto crespo, anche con l’umidità tipica dell’autunno.

Il bello del taglio Rachel moderno è proprio questo: con la stessa base media scalata potete passare in pochi minuti da un look lucidissimo da città a uno spettinato chic da weekend, senza cambiare taglio né rivoluzionare la routine. E, se la scalatura è studiata bene sul vostro viso, ogni piega continuerà a valorizzare lineamenti e proporzioni, stagione dopo stagione.