Fino al 29 novembre il nuovo spazio immersivo celebra la settimana del Black Friday e apre ufficialmente la stagione natalizia

Tra reale e virtuale, ha aperto a Milano Amazon Black Friday Wonder Space. Uno spazio immersivo per celebrare la Settimana del Black Friday. Un Paese delle Meraviglie con tante offerte, idee per i regali di Natale, tutte le novità e i servizi di Amazon.it.

Accessibile a ingresso libero fino al 29 novembre, Amazon Black Wonder Space celebra la Settimana del Black Friday di Amazon, che invece prosegue fino alle 23:59 del 30 novembre 2026, dando la possibilità ai clienti Amazon.it di accedere a oltre un milione di offerte, con grandi occasioni di risparmio in tutte le categorie – tra cui casa, cucina, bellezza, salute e cura della persona, tecnologia, elettronica, moda e giocattoli. Un'occasione perfetta per anticipare i regali di Natale con offerte su marchi come Dreame, LG, Rowenta, HP, Yankee Candle, Finish, Hisense e molti altri.

Inoltre, i clienti Prime potranno accedere alle esclusive Offerte Prime Stellari, disponibili due volte al giorno fino a esaurimento scorte. Su Amazon.it è inoltre attivo il Negozio di Natale, il punto di partenza per chi vuole anticipare la corsa ai regali. Dall'albero agli addobbi, dai calendari dell'avvento ai giocattoli: un'ampia selezione di idee regalo per tutta la famiglia.

Il Paese delle meraviglie Amazon

Il percorso di Amazon Black Friday Wonder Space si articola in diverse aree tematiche. All’ingresso, accoglie i visitatori una selezione di idee regalo organizzata in tre fasce di prezzo – meno di 20€, meno di 100€ e oltre 100€ – per anticipare la magia del Natale e trovare il regalo perfetto per tutti.

Si prosegue con l'Angolo della Lettura, uno spazio che celebra il mondo dei libri con l’installazione interattiva “Un libro per un ricordo”. L'area è anche l'occasione per scoprire una selezione di titoli Amazon Books e Amazon.it da mettere sotto l'albero, oltre alle offerte disponibili in occasione del Mese della Lettura Amazon, che prosegue fino al 30 novembre e propone ai clienti sconti fino al 15% su un'ampia selezione di libri cartacei e oltre 1.200 eBook Kindle a partire da soli 1,99€. Inoltre, fino a gennaio, tutti i clienti Amazon.it potranno beneficiare della spedizione veloce e gratuita sugli ordini idonei di libri venduti e spediti da Amazon.[1]

Il cuore del Paese delle Meraviglie è Wonder Stage, un salotto immersivo a 360° con un palco centrale e un ricco palinsesto di eventi e ospiti speciali.

La scoperta continua nella sala dedicata al Made in Italy, che celebra l'eccellenza italiana, dove toccare con mano una selezione di prodotti realizzati da Piccole e Medie Imprese protagoniste della vetrina Made in Italy su Amazon.it. Grazie a un'esperienza che unisce esposizione fisica e contenuti digitali, ogni prodotto racconta la propria storia: dall'origine ai materiali, dai processi produttivi alla passione di chi lo ha creato.

Accanto, i visitatori possono conoscere alcuni dei servizi offerti da Telepass che fanno risparmiare tempo prezioso – dal telepedaggio al pagamento delle strisce blu in App, dall’accesso ai parcheggi all’acquisto delle vignette elettroniche – e avere la possibilità di ricevere un gadget. Per i clienti Telepass, il risparmio di tempo inizia ancora prima di entrare: mostrando l’App Telepass con login attivo oppure la conferma di acquisto di un dispositivo Grab&Go su Amazon.it, possono accedere ad Amazon Black Friday Wonder Space attraverso un ingresso prioritario.

A seguire, i visitatori si trovano al centro del Paese delle Meraviglie: un ampio spazio in cui aree tematiche e installazioni interattive si susseguono in un percorso che sorprende a ogni passo.

Il viaggio parte dall'area dedicata ai Dispositivi Amazon, dove la tecnologia dei prodotti appena lanciati incontra Alexa+, l’assistente personale con AI in accesso anticipato. Spazio alla nuova famiglia Amazon Alexa Tablet: dal modello 12 Pro, accompagnato da tastiera e penna per coniugare produttività e intrattenimento, ai modelli 11 e 8 pollici, per leggere, guardare contenuti e navigare anche in movimento. Tra le novità anche il nuovo Echo Dot, con hub per la Casa Intelligente integrato, Echo Time, la sveglia intelligente con display personalizzabile, e Amazon Kids Echo Dot, pensato per i più piccoli. Per gli amanti della lettura, il nuovo Kindle, Kindle Colorsoft Signature Edition e Kindle Paperwhite Signature Edition. Completano la selezione Fire TV Stick 4K e il nuovo Telecomando Fire TV, dedicati all’intrattenimento.

Nel corner Prodotti per tutti i giorni sarà poi possibile scoprire una selezione di prodotti essenziali per la quotidianità, presentati in una veste inaspettata.

Nello spazio dedicato a Fashion e Beauty, tra scenografie ispirate al mondo della moda reinterpretate in chiave Wonder, i visitatori troveranno una selezione di accessori Amazon Fashion e prodotti beauty per ogni esigenza: skincare, make-up, profumi, trattamenti viso e corpo per prendersi cura di sé a 360°. Il cuore dell'area è Provami: un fit check interattivo in cui basta chiedere ad Alexa+ "Alexa, dammi un'occhiata, come sto così?" per ricevere consigli di stile, idee outfit per ogni occasione e suggerimenti su misura.

Nei quattro corner dedicati ai brand partner del Wonder Space, i visitatori possono vivere esperienze uniche: Colgate presenta la linea Max White Purple con «Max White Wonder: la scienza del tuo sorriso», un percorso che si conclude con una photo experience immersiva. L’Oréal Italia propone analisi della pelle, consulenze personalizzate e ritocchi di make-up e piega. Lavazza invita i visitatori a degustare il caffè preparato con Tablì, il sistema con tab 100% caffè, mentre Nintendo offre la possibilità di provare le dodici discipline di Nintendo Switch Sports Resort su Nintendo Switch 2.

Il percorso prosegue nell’angolo fiabesco dedicato a Toys We Love, la selezione dei migliori giocattoli dell'anno curata dagli esperti di Amazon.it. Dall'intramontabile UNO nella versione Liar's alle piante botaniche dondolanti LEGO, dal razzo spaziale dell'ESA di Playmobil all'Action Buddy Grogu di Star Wars, fino ai nuovi Amazon Kids Tablet 8 e 11 pollici con il servizio Kids+ in abbonamento: dieci giocattoli con una valutazione media di almeno quattro stelle, ispirati alle parole chiave più cercate su Amazon.it e pensati per ogni età e ogni budget.

Ad attendere i visitatori anche i servizi innovativi per lo shopping su Amazon.it, pensati per rendere l'esperienza d'acquisto dei clienti ogni giorno più comoda e veloce: un gioco interattivo fa scoprire la velocità delle spedizioni Prime — con consegna in giornata o in un giorno senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti —, ed è possibile sperimentare Amazon Lens, per trovare ciò che si sta cerando semplicemente scattando una foto tramite l'app Amazon Shopping.

E nel cuore dello spazio, dove convergono tutte le aree tematiche, il pubblico troverà una grande esposizione dedicata alle migliori offerte della Settimana del Black Friday di Amazon. Dall'elettronica alla casa, dalla cura della persona ai giocattoli.

Amazon Black Friday Wonder Space, Via Meravigli, 2 – Milano