Avete il viso lungo e sognate un caschetto? Con il taglio bob giusto potete riscrivere le proporzioni del volto, senza perdere personalità.

Il taglio bob è ovunque: corto, lungo, mosso, liscio, in versione French o Italian. Ma su un viso lungo il caschetto diventa molto più di un trend: è uno strumento di correzione delle proporzioni. Basta spostare di pochi centimetri la lunghezza o il volume per allungare ancora di più il volto oppure, al contrario, accorciarlo visivamente.

Lo stilista spagnolo Eduardo García riassume così la sfida: «Con il bob dobbiamo creare l'effetto contrario: linee orizzontali e ampiezza ai lati, per equilibrare le proporzioni», ha spiegato in una recente intervista. Tradotto in pratica, su un viso allungato il taglio deve allargare l'area di zigomi e mascella, evitando tutto ciò che porta lo sguardo verso l'alto e verso il basso.

Come capire se avete il viso lungo (e cosa chiede a un bob)

Prima di parlare di taglio bob per viso lungo, serve una piccola verifica allo specchio. Il volto allungato è più alto che largo, con fronte importante, zigomi poco marcati e mandibola di solito della stessa larghezza della fronte. Se, tracciando idealmente una linea orizzontale a metà volto, la parte superiore è molto più alta di quella inferiore, probabilmente rientrate in questa categoria.

Il viso lungo però non è uno solo. Se i contorni sono morbidi e la mandibola arrotondata, si parla di ovale allungato: qui il caschetto può fermarsi tra mento e clavicole. Se invece fronte e mascella sono più squadrate, il volto tende al rettangolare e il taglio bob per viso allungato deve addolcire gli angoli con volume e movimento ai lati.

I tagli bob più adatti al viso lungo

Per chi parte da capelli medi o lunghi, il punto di partenza più facile è il bob alle spalle. Gli hairstylist che lavorano sulle proporzioni del volto lo considerano la lunghezza più versatile per il viso lungo: la linea di taglio crea una forte orizzontalità all'altezza di mento e clavicole, mentre il volume può concentrarsi sulle guance con onde morbide o piega leggermente mossa.

Se desiderate osare di più, l'Italian bob è il caschetto corto e pieno che funziona bene anche su un viso allungato. La chiave è dare spessore alle lunghezze all'altezza di zigomi e mandibola, senza svuotare le punte. Una frangia piena o un ciuffo importante che tagliano la fronte in orizzontale aiutano ad accorciare visivamente il volto e a riequilibrarlo.

Per chi non se la sente di accorciare troppo, il long bob viso lungo è la mediazione ideale. Le lunghezze si fermano alle clavicole, ma il peso del taglio resta laterale, non sulle radici. Meglio una riga leggermente spostata e un bob mosso con onde morbide. Anche una frangia a tendina, non troppo sfilata, crea quell'effetto orizzontale che armonizza i lineamenti.

Bob per viso lungo: gli errori da evitare

Il primo nemico del viso lungo è la verticalità eccessiva. Capelli molto lunghi, lisci e piatti che scendono oltre il petto tirano lo sguardo verso il basso e accentuano la forma allungata. Anche un bob troppo corto, rigido, con riga centrale e senza frangia rischia di far apparire il volto ancora più stretto e lungo, soprattutto se i capelli sono fini.

Gli esperti di taglio avvertono anche sui corti estremi: un pixie netto su un viso molto allungato, senza frangia, può aumentare la percezione di altezza. Meglio restare in zona caschetto viso lungo, giocando con lunghezze differenti, che riempire i lati. Da evitare infine lo styling a tende: riga in mezzo, liscio piatto e punte dritte che scendono giù senza movimento.

Come parlare con il parrucchiere: il brief perfetto

Portare in salone qualche foto è utile, ma le parole giuste fanno la differenza. Per un taglio bob viso lungo, dite chiaramente che volete linee orizzontali e ampiezza ai lati, come consiglia Eduardo García. Chiedete volume sulle guance, poco sulla sommità del capo, e una frangia che accorci la fronte senza svuotare troppo i lati.

Specificare il tipo di capello aiuta ulteriormente. Se sono fini, domandate un caschetto pieno, con poche sfilature e magari un long bob mosso che crei volume laterale. Se sono molto spessi o ricci, meglio alleggerire all'interno, mantenendo però compatta la linea esterna del bob per viso allungato. In questo modo il taglio resta armonioso ma facile da gestire ogni giorno.