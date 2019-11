Desiderate subito una chioma più lunga e forte? Ecco i consigli da seguire e i prodotti da usare

Un taglio fatto male, un momento di particolare stress, o la voglia di vedere il prima possibile una chioma lunga: possono essere tanti i motivi che ci portano a desidere di far crescere i capelli più velocemente.

Mettiamo le mani avanti: i miracoli non sono possibili e bisogna armarsi di pazienza per raggiungere l'obiettivo capelli lunghi (e forti).

Però ci sono piccoli accorgimenti e prodotti che possono fare la differenza. Curiose? Seguite i nostri consigli beauty.

Regolate le chiome e scegliere un siero da usare tutti i giorni

Si chiama "disting" e consiste nel regolare la lunghezza di qualche millimetro: questo non incide sul look finale ma può servire a eliminare le doppie punte causate anche dall'uso massiccio di styler o dallo stress. Lasciate a se stesse, le doppie punte possono compromettere la salute della chioma. Dopo la "spuntatina" e la detersione, non rinunciate a un siero o a un boster fortificante, anticaduta e rigenerante.

Alta concentrazione di minerali, vitamine, estratti di origine vegetale e proteine, il siero fortificante dinamizza il bulbo pilifero per migliorare l’ancoraggio dei capelli, renderli più resistenti e proteggere il loro colore naturale.





Stimolante vegetale pre-shampoo, è un trattamento riequilibrante per tutti i tipi di cuoio capelluto.

Allunga e potenzia la fase di crescita dei capelli e li aiuta a crescere più corposi, robusti e lunghi.



Rilancia rapidamente la crescita fisiologica delle chiome e le rinforza preservando l'equilibrio del cuoio capelluto.

Contiene un'alta percentuale di olio di sesamo che favorisce la circolazione del sangue, la disintossicazione e supporta molti processi metabolici.

Assumete un integratore specifico

Per esepmio a base di biotina, selenio, zinco e rame: sono questi gli elementi che possono dare un booster di energia al capello debole e spento (oltre a un'alimentazione corretta basata su cibi freschi e integrali, per la maggior parte vegetali e proteine). Fate un ciclo intero, lasciandovi consigliare da un esperto, e poi valutate il risultato. Se siete costanti, il risultato arriva. Ecco qualche prodotto che abbiamo selezionato per voi.

Integratore alimentare a base di estratto di melannurca, selenio, zinco, rame e biotina, contribuisce al mantenimento di capelli normali e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Utilizzate delle maschere rigeneranti e fortificanti

L'ideale è un trattamento intensivo settimanale consigliato a tutti, soprattutto a chi ha i capelli fini e trattati. Seguite i consigli riportati sulla confezione e non dimenticate le punte che sono la parte più fragile e secca del capello: curarle con attenzione, significa evitare che le chiome si spezzino. Esistono diversi tipi di hair mask: potete alternarle o sceglierle in base all'esigenza del momento.

Dona forza e vitalità al capello esaltandone la brillantezza naturale. Grazie alla sua formulazione, i capelli appaiono nutriti, sono morbidi, setosi e docili al pettine. Permette di rinforzare i capelli e favorirne una crescita più rapida.

Pasta scrub di detersione al sale marino, rinfresca il cuoio capelluto mentre rimuove le impurità superficiali, i residui di prodotto e le particelle inquinanti. Dona texture ai capelli e li mantiene puliti e leggeri più a lungo.





Polvere ayurvedica ideale per rinforzare e volumizzare i capelli, è un'ottima soluzione per capelli sottili, sfibrati e senza volume. Ha, inoltre, un effetto positivo contro la caduta dei capelli e contro forfora e desquamazione.

Spray senza risciacquo, dona forza e vitalità al capello ed esalta la brillantezza naturale della chioma.

Scegliete l'accessorio giusto

No a pettini e spazzole a denti appuntiti che possono danneggiare il cuoio capelluto, sì a prodotti in legno che si rivelano molto più delicati sia sulla cute sia sui capelli che non si spezzeranno quando tenterete di districare i nodi più ostinati.

Per esempio, questa spazzola di TEK è composta da un manico trattato con cera vegetale di carnauba e olio di lino e il dentino è in legno di carpino certificato FSC® 100%.

Ultimo consiglio: scegliete fodere in seta per la notte perché, a differenza del cotone, riducono lo sfregamento e non disidratano il capello (il cotone, invece, assorbe tutta l'umidità dai capelli).

Credit ph: Pexels, GettyImages