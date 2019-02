Sognate una chioma voluminosa, ma i vostri capelli sono sottili e senza vita? Ecco 10 prodotti per donare corpo e volume ai capelli selezionati per voi da Grazia.it



Una chioma voluminosa e fluente è il sogno di tutte: spesso però ottenere un volume a prova di red carpet è particolarmente complicato, sopratutto se si hanno i capelli sottili e fragili.



I capelli sottili sono causati principalmente da fattori genetici. La situazione può però essere aggravata da un periodo di stress, da un’alimentazione poco bilanciata e dall’uso eccessivo di phon, piastra e permanenti che oltre a ridurne lo spessore rendono i capelli molto più fragili e sensibili.



Una chioma voluminosa è sopratutto frutto di uno styling sapiente: via libera allora a prodotti da applicare sui capelli umidi prima dell'asciugatura, o a spray da vaporizzare a chioma asciutta, per massimizzare il volume e sollavare il capello dalle radici.



Anche shampoo e balsamo giocano un ruolo fondamentale. Scegliete prodotti ricchi di sostanze nutrienti come elastina, collagene e cheratina in grado di detergere la chioma in profondità senza appesantirla.

Questo shampoo volumizzante a base di miele, proteine del grano e proteine di riso rivitalizza e dona corposità ai capelli sottili e sfibrati. La sua formula delicata deterge i capelli senza lasciare alcun residuo nè appesantire.

Questo balsamo dall'effetto volumizzante è perfetto per nutrire i capelli particolarmente sottili, senza lasciare residui ne appesantire la chioma.



Questa formula innovativa con più dell'85% di ingredienti naturali si trasforma una volta applicata in una schiuma leggerissima a base di argilla che assorbe lo sporco, il sebo e le impurità dalla cute lasciandola detersa e sollevando i capelli alle radici per un effetto maxi volume.



Questo shampoo volumizzante deterge cute e capelli in profondità, sollevandoli alle radici e rendendo la chioma super voluminosa. La formula priva di siliconi è adatta anche ai capelli trattati.







L'amatissimo store di moda lancia una linea haircare pensata per soddisfare i bisogni di ogni tipo di chioma: questo shampoo a secco fa parte della linea fullness. La sua formula purifica e deterge i capelli, donando allo stesso tempo un effetto mega volume.



Uno spray leggerissimo che combinato con i vostri hairtool preferiti rende i capelli luminosi, glossy e prolunga lo styling proteggendo allo stesso tempo le lunghezze.



Questo balsamo pensato per soddisfare le esigenze dei capelli più sottili e fragili dona vitalità e volume alla chioma, riducendo la perdita di capelli dovuta alla rottura delle lunghezze.



Questo detergente volumizzante idrata e dona corpo ai capelli sottili, per un effetto volume e lucentezza. La sua formula è adatta anche ai capelli trattati e colorati.













Questo detergente altamente tecnologico esalta il volume ed il diametro dei capelli, assicurando la massima pettinabilità senza appesantire.

La sua formula senza Parabeni né Cloruro di sodio protegge dai raggi UV.



Una mousse che crea un volume grandioso, rimpolpando il capello dalla cute alle lunghezze. Basterà applicarne una noce su capelli umidi per ottenere un volume extra che dura a lungo.



