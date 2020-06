Cioccolato, caffè o nocciola? Ramato o mogano? E ancora, castano chiaro o caramello? Tante nuance quando si parla di castano, ma come sceglierla? Grazia.it ve lo spiega

A torto considerata una tonalità banale e monotona, il castano nasconde invece moltissime sfumature, spesso anche golose prese in prestito dal cioccolato fondente, dalla castagna o dal caffè. Adatto a tutte le basi, è una tonalità che può essere rivitalizzata anche da semplici schiarite e sfumature, tra i trend di stagione degli shatush caramello; da non sottovalutare anche che una tinta castana tende a durare più a lungo rispetto al classico biondo. Ma come si sceglie la nuance giusta?

A ognuna il suo castano

Prima di scegliere la sfumatura, bisogna tenere a mente che più la tonalità è scura tende a impallidire l'incarnato per questo le pelli olivastre dovrebbero scegliere quelle più calde, i visi più chiari quelle più fredde. Un altro dettaglio da tenere a mente è che quando si procede con delle sfumature per illuminare e schiarire occorre maggiore manutenzione rispetto a una tinta totalizzante e dall’effetto uniformante.

Come si procede quindi nella scelta? Partendo dal cioccolato, che sia al latte o fondente, queste sono le tonalità più evergreen e tipicamente mediterranee. Sono perfette con tutte le basi perché si adattano illuminando, oltre a creare un bellissimo contrasto con gli occhi chiari. Simile è il castano chiaro, considerato tra le nuance più seducenti, schiarisce grazie alle sfumature, è molto luminoso, fa risaltare gli occhi chiari e rende più morbidi quelli marroni. L’alternativa? Il caramello è adatto alle basi più scure e crea delle schiarite di un castano più intenso del precedente il che lo rende adatto alle pelli ambrate.

Il nocciola è invece una scelta piuttosto radicale: perfetto per la pelle olivastra e dorata, dona un risultato brillante che si adatta perfettamente a tutte quelle basi che hanno bisogno di luminosità. Base castana ma con riflessi rossicci? Punta sul mogano e sul ramato. Il primo ha veri e propri riflessi rossi, adatto per le basi rosse e per le pelli olivastre perché sublima molto l’abbronzatura. L’alternativa più ardita? Enfatizzare la chioma con il balayage castano-viola invece che biondo. Il ramato invece ha dei riflessi aranciati ed è ideale se si vuole dare energia al proprio capello. Adattissimo per le pelli chiare, è da dimenticare completamente se la carnagione è olivastra.

