Tutte le tendenze colore capelli autunno inverno 2021 2022 dai saloni più accreditati. Dai nuovi biondi al rosso, fino ai colory più crazy, trovate l'hairlook migliore per voi con la nostra selezione

Colori e forme non sono mai stati così significativi come in questo periodo di molte informazioni e poca stabilità in cui alla colorazione, come al taglio, è affidato il racconto di una storia e di uno stile di vita. Ne è convinto Emanuele Temperini, Creative Director di TONI&GUY Italia, che a Grazia.it racconta quali saranno i nuovi trend colore capelli autunno inverno 2021 2022. Scopriamoli insieme!

Colore capelli autunno inverno 2021 2022: la rivincita del biondo

Dal naturale autentico alle colorazioni più crazy: c'è davvero l'imbarazzo della scelta per questo autunno. Il biondo e il rosso saranno le tonalità più gettonate. «Per quanto riguarda il biondo è vero che l’Icy Blonde resta una delle nuance più richieste, ma tra i più giovani, le top model e celebrities, la tendenza è quella di virare verso un biondo più neutro o addirittura giallo, come nel caso del retrò Hollywood blonde di Billie Eilish - dice Temperini -. Il nuovo biondo è ispirato ai colori della natura, è una fusione di nuance che vanno dal beige al giallo. Dona una sensazione di calma e nostalgia positiva e ricorda la stratificazione dell’argilla nel deserto del Sahara in Marocco».

La tendenza è confermata anche da Deris Sbabo, Blondme Ambassador Schwarzkopf Professional Italia, che dice: «I biondi d’autunno risuonano in colori morbidi e vellutati. Dopo un’estate dove i biondi caldi e brillanti hanno preso la scena, in autunno i biondi saranno nude. Nelle satinate sfumature Sand stone, la palette dei biondi s’ispira ai colori del deserto. Per i look naturali sui castani avremo sfumature con tonalità più intense, come la terra di Siena. Per chi ama le tonalità più chiare, milk chocolate è la tonalità che rinfrescherà i biondi autunnali». In cerca d'ispirazione? Date un occhio ai look di Beyoncè, Jennifer lopez e di Eden Fines, le tre muse perfette testimoni per il trend capelli biondi di questo autunno.

Colore capelli autunno inverno 2021 2022: protagonista il rosso

Un red hair dalla doppia anima: da una parte c'è il bloodstone, «una versione più invernale di questi ultimi e dei marroni - continua Temperini - ; un tono versatile in termini di accostamento con il colore della pelle», dall'altro abbiamo nuance caldissime - più semplici da gestire e da scegliere in base al colore dell’incarnato. Le sfumature sono super personalizzabili e spaziano fino al pastello.

Per l’Autunno/Inverno la Collezione Beta di Wella omaggia le capigliature languide, le chiome ramate seducenti che sembrano essere la firma estetica della lettera scarlatta.

Per chi ama l'effetto "cocoon", ecco invece una proposta firmata Framesi: un tono su tono ideale per i capelli lunghi e/o ricci.

Colore capelli castano: come indossarlo

Il castano di questo autunno inverno 2021 2022 ricorda le venature del legno. I toni - affermano da Wella - sono presi dalla natura che, mai come è ora, è quello che di più prezioso abbiamo: «Una donna in rinascita pronta per essere ammirata, maestosa nella sua bellezza, enfatizzata da un look sofisticato ma minimal».

Per chi ama giocare con i riflessi, il rame e il caramello vincono su tutti, come dimostra questo look di Indola.

Capelli autunno inverno 2021 2022: l'eleganza del nero

Per questo autunno-inverno c'è spazio anche per le tonalità più scure, viste in molti dei catwalk dei più grandi brand di moda come Dior. «I colori scuri - afferma il Creative Director di TONI&GUY Italia - danno un effetto glossy e donano forza alle forme grafiche. L'alternativa al classico nero è il Dark spring con un sottotono verde petrolio che dona tridimensionalità e un tocco di imprevedibilità. Il tono è versatile e sembra cambiare a seconda del tipo di luce. Assomiglierà al nero nelle zone ombreggiate mentre uscirà un tocco di verde sotto fonti di luce più forti».

Crazy colore: i colori capelli per chi vuole osare

Spazio, infine, per chi vuole sperimentare un vero e proprio colpo di testa. La tonalità più bella da provare è il viola, arricchito con punti luce sulle lunghezze.

Per chi vuole esplorare tutte le variati più "punk" gli accostamenti bicolor in nuance neon rappresentano i look più cool del momento.

Sfogliate la gallery per esplorare i colori di capelli più belli di stagione con le proposte degli hairstylist più famosi!

