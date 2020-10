Tutte le tendenze colore capelli dai saloni più accreditati. Trovate l'hairlook migliore per voi con la nostra selezione

Come sempre l'invito è alla sperimentazione. Quale che sia il vostro colore di base - biondo, rosso o castano - le tendenze colore capelli dai Saloni per l'autunno inverno 2020 2021 puntano tutte su schiariture naturali (come il balayage o il bronde) o su veri e propri "colpi di testa" con tinte come rosa, grigio e viola. Leggete l'articolo per scoprire i colori di capelli più cool del momento con le proposte degli hairstylist più famosi come Jean Louis David, Framesi, Wella e Toni & Guy.

Il biondo, nelle tonalità più fredde

La stagione autunnale vede il trionfo del capello biondo colorato in una delle tante varianti fredde. Che sia un taglio lungo o uno corto, l'obiettivo è mescolare le tonalità per un effetto multicolor ma discreto. Back to sixties e seventies è la tendenza predominante, con frange e ciuffi grafici e scalature caratterizzate da una morbidezza laterale e da un hair cut che non è mai troppo definito e geometrico. Il biondo è splendente e letteralmente veste il volto di luce, in un sofisticato equilibrio di forme e colori. (Credit ph: Wella)

Se amate un look raffinato, c'è il biondo "white tea". Ispirato ai colori del tè, come suggerisce il nome, è un biondo candido che mescola sfumature perlate con riflessi caldi per un effetto pieno sulle radici. Ideale su capelli lunghi, questo tipo di biondo multisfaccettato si adatta a ogni tipo di lunghezza. (Credit ph: Aveda)

Il rosso con riflessi ramati

Il rosso punta tutto sullo scalato, soprattutto sulle punte, e sulle lunghezze mosse per un effetto di pienezza e corposità. La tecnica più gettonata resta sempre quella del balayage che accentua la luminosità dei riflessi dorati e ramate su lunghezze medie e lunghe. (Credit ph: Evos)

Più audace è la variante rosso tiziano mescolata al rame su radici castane. Il rosso è, in definitiva, declinato in più varianti e valorizzato da schiariture più decise o solo accennate. Un rosso, insomma, dalla doppia anima: morbidamente chic, che accarezza e illumina la carnagione del volto, oppure rosso che irrompe trasformando il look in una femminilità forte e controcorrente. (Credit ph: Wella).

Colore capelli: le varianti più glam del castano

Anche il castano, come per le altre colorazioni, è multitono ma con un touch decisamente super chic. Ritorna il bronde, un castano elegante con schiariture biondo miele sulle lunghezze, obbligatoriamente mosse. (Credit ph: Framesi)

Per chi ha i capelli molto lunghi, l'effetto onde è amplificato dall'uso del colore e da quello dello styler. (Credit ph: Jean Louis David)

Per chi ama rompere le regole, sul taglio corto e sfilato, il castano scuro accentua il naturale movimento con pennellate di rosso mogano o rosso fuoco. Il risultato lascia la sensazione come se i capelli fossero mossi dal vento (Credit ph: Toni&Guy).

Tocchi di colore capelli originali

Questo autunno è destinato a stupirvi, soprattutto se volete giocare con i colori. Ritorna il rosa in grande stile per gradazioni che creano un look mai troppo definito e sempre assolutamente personalizzabile (Credit ph: Mitù).

Tra i grandi trend degli anni scorsi, che fanno capolino nelle collezioni dell'autunno/inverno 2020-21, c'è il grigio in una interpretazione decisamente audace su tagli sempre arricchiti con volume. (Credit ph: Mitù)

Infine, per dare un tono al castano scuro, ecco comparire il viola, reso ancora più originale complice il taglio dal perimetro sconnesso (Credit ph: Mitù).