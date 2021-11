Amate i capelli medi mossi e scalati? Il choppy lob è il taglio che fa per voi! Scoprite come indossarlo

Che il taglio medio bob sia il più amato del momento, sono le ricerche a confermarlo. Più di 15 milioni di ricerche su Google puntano a dare una risposta alla stessa domanda: quali sono gli haircut medi più cool? E come facciamo a scegliere quello giusto? Va detto che sbagliare con il taglio medio bob è praticamente impossibile perché riesce ad adattarsi a ogni forma di viso anche quando abbinato alla frangia (che, talvolta, può diventare un elemento critico). Amate il taglio bob o long bob? Prendete coraggio e provate una variante super glam per chi lascia crescere di più le lunghezze: il choppy lob! In cosa consiste? Lo scoprirete nel prossimo paragrafo!

Choppy lob: ecco perché è amato dalle star

Il choppy lob non è altro che un bob lungo con una scalatura forte che dona movimento e volume, abbinato però a una base piena e definita come quella del bob. «Per questa stagione – racconta Alex Cappelletti, Salon Director di TONI&GUY Bologna - lo vedremo portato con una riga spettinata al centro della testa, ovvero volutamente imperfetta». Perché il choppy lob è tanto amato dalle star come Alexa Chung che lo ha indossato più volte? Il motivo è semplice: «Consente di portare i capelli super naturali o lavorati a spazzola – afferma Cappelletti - ed è ottimo anche per le amanti delle onde, che sono enfatizzate dalla leggerezza dei volumi. Nella versione autunno inverno 2021 ha una finitura naturale e “asciutta”, quasi “grunge” con l’utilizzo di prodotti più opachi che lucidi». Curiose di provare il nuovo hair trend? Date un occhio alle proposte qui sotto.

Il choppy lob con il balayage

Se amate il biondo, su questo taglio optate per la tecnica del balayage e chiedete all'hair stylist di procedere con schiariture delicate tono su tono e con riflessi che tendono al freddo distribuiti in maniera più omogenea su tutta la chioma per dare un effetto morbido ed elegante.

Red mania

In questo taglio le scalature sono ancora più profonde con una lunghezza che cresce man mano che ci si avvicina al lati del volto. Perfetto per chi ha il viso tondo.

Il choppy lob con le schiariture

Proposto con effetti di schiarita cangianti dalle nuance biondo caldo, scuro, caramello e miele, è il lob ideale che si ispira ai colori del foliage. Il suo plus? Si adatta a tutte le lunghezze e a tutti i finish, anche se sul mosso dà il meglio.

Sfumature di rosso

Il look wavy è consigliatissimo per dare ancora più movimento al taglio. Se poi si aggiungono pennellate di colore più chiaro sulle lunghezze rispetto al colore delle radici, il gioco è fatto!

Il choppy lob grunge

Amate il degradé? Ecco una variante super glam per un choppy lob abbinato a una frangia corta irregolare.

Credit ph: Toni&Guy