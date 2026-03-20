I chignon sposa sono un classico dal fascino romantico e bon-ton. Ecco i più belli a cui ispirarvi selezionati per voi

Il grande giorno è ormai alle porte e state cercando lo chignon perfetto per dire sì? Con questa acconciatura è davvero difficile sbagliare: lo chignon è un grande classico dal fascino intramontabile, capace di valorizzare ogni sposa. I look da sposa con chignon raccolgono i capelli in modo romantico ed elegante, ma possono anche diventare originali e moderni grazie a dettagli come trecce, intrecci o piccole treccine. Il risultato è un’acconciatura raffinata, con un tocco leggermente rétro, che dona a chi la sceglie un’aria sofisticata e senza tempo. Scopriamo insieme come scegliere il raccolto da sposa più adatto a voi.

Chignon sposa, come scegliere il look giusto

Per i capelli da sposa, la scelta dell’acconciatura dovrebbe sempre tenere conto di diversi elementi: l’abito, il mood della cerimonia e, naturalmente, i gusti personali. Prima di decidere, però, è utile fare una prima selezione tra gli stili che più vi rappresentano. Potete, per esempio, optare per uno chignon impreziosito da fermagli o punti luce, perfetto per chi desidera un tocco luminoso e raffinato, oppure scegliere acconciature più naturali e minimal, eleganti nella loro semplicità ma sempre estremamente chic. Un’altra idea è puntare sull’effetto accessorio, capace di valorizzare e trasformare l’hairdo: dal velo classico alla sempre amatissima veletta, ogni dettaglio può rendere lo chignon ancora più speciale. Se state cercando lo chignon perfetto per voi, date un’occhiata a queste proposte.

Chignon sposa: le diverse tipologie

Il chignon si adatta a ogni stile, dal classico al moderno. Ecco alcune varianti tra cui scegliere.

Chignon sposa basso

Sobrio ed elegante, si posiziona all'altezza della nuca, spesso arricchito da accessori come perle, fiori o fermagli gioiello. Questa chignon è ideale per le spose che desiderano un aspetto romantico e discreto, perfetto per abiti con dettagli intricati o con scollature sulla schiena.

Raccolto alto

Questo tipo di chignon è particolarmente adatto alle spose che vogliono un'acconciatura regale e sofisticata, capace di mettere in risalto il viso. Inoltre, è una scelta eccellente per chi ha scelto un abito voluminoso dallo stile principesco.

Chignon sposa intrecciato

Romantico e delicato, è realizzato intrecciando ciocche di capelli per un effetto raffinato e naturale. È perfetto per le spose che desiderano un look più elaborato e artistico, adatto a matrimoni dallo stile bohémien o country chic. Le trecce possono essere incorporate in diversi modi, creando disegni unici che aggiungono un tocco distintivo all'acconciatura.

Acconciatura con chignon ispirazione anni Venti

Hairdo spettinato

Dona un tocco di freschezza e leggerezza, ed è ideale per matrimoni boho-chic o all'aperto. Questo stile volutamente disordinato crea un effetto naturale e morbido, dando l'impressione di un'acconciatura spontanea ma curata nei dettagli. Si sposa alla perfezione con accessori floreali o coroncine di ogni tipo.

Chignon "floreale"

Chignon laterale

Particolarmente adatto a chi vuole un look elegante ma meno formale, con un tocco di originalità. Questo tipo di chignon aggiunge un senso di movimento e dinamicità all'acconciatura, incorniciando delicatamente il viso. È una scelta perfetta per spose che vogliono uno stile romantico e sofisticato ma con un twist.

Raccolto con ciuffi liberi ai lati

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