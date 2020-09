Le acconciature sposa con treccia sono un classico dal fascino romantico e bon-ton. Ecco le più belle a cui ispirarsi

Il grande giorno è alle porte e state cercando l'acconciatura perfetta per dire si? Lasciatevi ispirare dal fascino di un sapiente gioco di intrecci. Le acconciature sposa con treccia sono infatti un classico dal fascino bon-ton intramontabile. I look da sposa con treccia raccolgono i capelli in modo originale e donano a chiunque le indossi un'aria romantica, ricercata e retrò. Dalla treccia laterale alla più ricercata milkmaid braid - meglio se arricchita da fermagli, punti luce e dettagli floreali -, le proposte tra cui scegliere sono tante e decisamente splendide.

Se state cercando l'acconciature sposa con treccia che fa per voi, date un'occhiata alle nostre proposte!

Raccolto

Un'acconciatura da sposa che raccoglie tutti i capelli sulla nuca, impreziosita da punti luce gioiello.

Maxi treccia

Una maxi treccia dall'appeal boho-chic che parte lateralmente e prosegue fino alle punte: una proposta ideale per le chiome molto lunghe.

Crown

Questo maxi torchon cinge la nuca come fosse una corona, per un effetto romantico ed etereo. Il velo impalpabile completa il look.

Double Braid

Semplice ma sofisticato, questo hairlook da sposa abbina lunghezze morbide e voluminose a una coppia di torchon che si incontrano sul retro impreziositi da un maxi-fermaglio.

Via Lattea

Le milkmaid braids - trecce a spina di pesce che avvolgono il capo - sono abbinate a bangs sciolti che incorniciano il volto e a una pioggia di fermagli stellari.

Intrecci

La maxi-treccia posteriore e voluminosa raccoglie tutti i capelli. Il look è reso ancora più romantico dalla cascata di fiori freschi.

A spina di pesce

Questa treccia a spina di pesce laterale è voluminosa e romantica: la piega ideale per valorizzare un balayage o un sapiente gioco di schiariture.

Bohémien

Un raccolto morbido dai mille intrecci dal sapore romantico e senza tempo, con tante ciocche a incorniciare il volto.

Credits Ph: Unsplash, bhldn.com