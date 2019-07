Prossime al matrimonio? Avete i capelli ricci? Trovate la giusta ispirazione per la vostra acconciatura da sposa con la nostra selezione

Le acconciature per le spose con i capelli ricci permettono di lavorare sui volumi e sulla texture senza troppa difficoltà e con un risultato naturale.

Tra semiraccolti, pettinature arricchite da accessori preziosi e look easy, ecco 10 proposte pensate per chi, come voi, ha la chioma riccia.

Glam look

Pettinate leggermente la parte alta dei capelli creando una scriminatura laterale e moltiplicando il volume. Completate il look con un fermaglio.

Volume hair

Se volete lavorare sul volume laterale, lasciando però i capelli sciolti sulle spalle, armatevi di fissanti e lacche ad hoc. Molto bella questa proposta vintage con radici aderenti alla testa e fiocco di lato.

Coroncina di fiori

Provate con una piastra a creare dei boccoli sulle lunghezze e poi fermate i capelli con una piccola corona di fiori. Ideale per le spose che hanno scelto un matrimonio boho-chic.

Capelli medi

Per chi non ama le chiome lunghe: il riccio è texturizzato, i capelli sono divisi in due sezioni e fermati con un accessorio super prezioso.

Riccio libero

Per chi vuole lasciare la chioma libera, l'importante è lavorare i capelli seguendo la forma del riccio. Consigliamo di colorare qualche ciocca con una sfumatura più chiara.

Raccolto

Se i vostri capelli sono molto mossi e medio-lunghi, provate a raccoglierli con uno chignon o un torchon nella parte posteriore lasciando libera qualche chioma di lato.

Super riccio

Passate una piastra dall'attaccatura a metà lunghezza lungo le chiome anteriori e poi fermate l'acconciatura con una fascia. Consigliata a chi ha capelli folti.

Old Hollywood

Retrò e romantica, ecco una pettinatura per chi non ama raccogliere i capelli ma vuola lasciare la fronte scoperta.

Accessorio floreale

Puntate sull'accessorio? Sceglietelo con fiori dello stesso colore dell'abito per un cerchietto decisamente...over.

Mood girly

Per chi ha i capelli ricci corti: il fermaglio prezioso regala un twist originale al finish!

