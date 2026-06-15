Più profonde, più organiche, più sofisticate: il nuovo mosso delle celebrity è tutto fuorché casuale

Voglia di capelli mossi, volutamente imperfetti e incredibilmente curati? La risposta è: provate le canyon waves. No, non parliamo di beach waves e neanche di ricci definititi: il riferimento, come indica il nome stesso, è il movimento che ricorda le stratificazioni morbide scolpite dal tempo nei paesaggi desertici. Le onde catturano la luce in modo irregolare, creando profondità e movimento anche quando la chioma è ferma. L’idea, come scrive Byrdie, lanciata dal brand Rōz' (che ha anche registrato il nome) è quella di replicare un look wave “meno prevedibile, più organico, che si costruisce attraverso la naturale direzione del capello piuttosto che contro di essa”.

Canyon Waves: alle origini del trend

Il fenomeno ha rapidamente trovato eco tra hairstylist e celebrity, soprattutto in un momento in cui il glamour si sta spostando verso una naturalezza studiata, mai casuale.

Zendaya è spesso citata come uno degli esempi più emblematici di questa evoluzione: le sue onde morbide, mai identiche tra loro, incarnano perfettamente quell’equilibrio tra controllo e libertà che definisce il trend. Allo stesso modo, Hailey Bieber ha contribuito a consolidare l’immaginario delle texture “imperfette ma lucide”. Il concetto è chiaro: più che uno styling preciso, è il trionfo del mosso nella sua versione più autentica e, secondo noi, molto ma molto estiva. Ma come si crea questo hair look?

Canyon Waves, come realizzarle

Le ciocche vanno lavorate in modo minimal, spesso con tecniche di torsione morbida o asciugature che rispettano la direzione naturale del capello. Il risultato è un’onda ampia, mai simmetrica, in cui alcune sezioni si distendono mentre altre si incurvano con maggiore decisione. Per quanto riguarda, poi, le texture si privilegiano quelle non finite, come se il look finale fosse lasciato al caso (ma fidatevi, non lo è).

In ogni caso il risultato è molto Instagram-like mentre la tendenza si inserisce nella più ampia estetica del “soft natural luxury” che sta dominando tutto il 2026 – e che, secondo noi, durerà ancora.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Capelli naturali: è il momento del ritorno alla texture autentica con onde morbide, ricci liberi e look “effortless”. Parola d'esperto



I capelli medi sono ancora più belli con le onde morbide: i look da provare



Crimped hair: la rinascita di un trend che non perde mai fascino

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics