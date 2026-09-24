In passerella sfilano esploratrici contemporanee che guardano alle pioniere che hanno aperto loro la via, per affrontare le sfide della contemporaneità





Come da tradizione la sfilata di Max Mara apre la terza giornata di passerelle milanesi e lo fa guardando al passato. Ispirazione dello show, e della collezione Primavera-Estate 2027, sono le esploratrici donne che negli anni Trenta del secolo scorso hanno avuto il coraggio di partire per tracciare rotte e scoprire il mondo oltre i confini all'epoca stabiliti.

Il look di apertura della sfilata Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

Fin dalla prima uscita sembra di compiere un viaggio alla scoperta dello stile di queste figure, come la pilota Amelia Earhart, Freya Stark, Beryl Markham, nei loro guardaroba o meglio nei bauli che queste donne portavano con sé nelle loro imprese. Il tutto avviene però sotto la lente della contemporaneità: la donna esploratrice di oggi è colei che si trova si ad affrontare sfide, ma quotidiane. Avventure diverse, metaforiche forse, ma non meno bisognose di accorgimenti ed equipaggiamenti che siano all'altezza delle occasioni che si presentano.

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

Per questo la componente utility domina la passerella: trench, sahariane multi-tasca e sfumature nei toni della terra richiamano l'idea di un viaggio nel deserto, oggi paragonato alla complessità della città. L'anima più tecnica incontra però la raffinatezza insita nel dna Max Mara, quell'approccio sartoriale inconfondibile capace di elevare anche i dettagli più funzionali.

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

L'estetica aviator incontra la trama impalpabile e femminile dell'organza, i filati raccontano una leggerezza al contempo forte e decisa, complici gli accessori che completano gli outfit con un'apparente semplicità che è in realtà specchio di self-confidence e carattere.

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

Gli accessori

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

Per portare con sé tutto l'occorrente e spingersi alla scoperta quotidiana le borse assumono proporzioni over: si portano a mano o a spalla, sono capienti ma comunicano al tempo stesso leggerezza e morbidezza. Non può ovviamente mancare lo zaino, riproposto con linee decostruite e raffinate.

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

Un grande ruolo è affidato alla cintura, che si presenta annodata in vita in modo grafico.

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara

Max Mara Primavera-Estate 2027.

Credits: Courtesy Max Mara



L'esploratrice moderna non rinuncia a un tacco, che ritroviamo negli stivali come nelle slingback rivisitate con cinturino in caviglie e punta aperta. Il tutto in pellami dall'aspetto materico e morbido. Un mix perfetto