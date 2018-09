Tutto quello che c'è da sapere se avete deciso di cambiare il vostro look con i consigli dell'esperto, tra taglio e colore

Settembre rappresenta sempre un nuovo inizio. E cosa c’è di meglio che celebrarlo con un cambio di look? L’appuntamento dal parrucchiere al ritorno dalle vacanze o ai primi di settembre è per molte un rito per iniziare bene la nuova stagione.



Abbiamo quindi chiesto a Matteo Baffetti, hairstylist del salone Davines Vincent Hair&Design di Firenze, i consigli da tenere a mente in merito a taglio e colore per una testa nuova che ci faccia risaltare appieno.

Il taglio con il quale si va sul sicuro



“Sicuramenti il messy long bob. È perfetto per chi ha un viso ovale, oltre a essere adatto anche per quelli rotondi perché ne snellisce i lineamenti, e continua a essere una garanzia. Pratico, elegante e sofisticato ma non statico o noioso. Il finish morbido, voluminoso e ondulato che lo contraddistingue lo rende facile da realizzare anche a casa.

Può essere pari, leggermente scalato o sfilato, simmetrico o asimmetrico, con la riga al centro o di lato, con la frangia. È indicato anche per i visi allungati perché ammorbidisce i tratti e incornicia il volto. E il mantenimento è facile, con shampoo volumizzante e conditioner leggero”.

Cambiare completamente: scegliere il corto



“Sono molto ricercati al termine delle vacanze e perfetti per chi vuole iniziare l’anno lavorativo con un look inedito. Il cult è sempre il pixie. Versatile, si adatta a molteplici colori e può esaltare lineamenti dolci così come enfatizzare un volto dai tratti più decisi. Anche il bob resta protagonista, è bello anche in versione vintage e femminile con punte armoniche e morbide, che si accompagnano a una frangia piena e girly. Per mantenerlo al meglio, bisogna farlo controllare e ritoccare spesso proprio al fine di non perderne le proporzioni. Inoltre valorizzarlo con una colorazione adatta sia al taglio sia alla texture del capello. Infine, utilizzare il giusto prodotto per lo styling”.

Colore: come si mantengono i riflessi tipici delle vacanze?



“Desiderare di affrontare il rientro dalle vacanze estive e la lenta ripresa con i capelli chiari e luminosi, ancora accesi dalle schiariture del sole, è una prerogativa del periodo. In questo caso sono raccomandati shampoo e conditioner che mantengono ed esaltano la lucentezza dei riflessi acquisiti”.

Cambio di nuance: passare al biondo



“L’importante, per affrontare questo cambio di look, è rispettare le caratteristiche di capelli e incarnato. Chi possiede toni caldi, non dovrebbe scegliere tonalità fredde bensì optare per un biondo caldo o un miele. Chi invece è contraddistinta da tonalità fredde anche se un po’ scure, ad esempio ha capelli castani non troppo caldi, può scegliere tonalità più fredde”.

“Un errore da evitare: scegliere una nuance dorata se la pelle è olivastra. Questa tonalità epidermica è infatti caratterizzata da un sottotono verde che, accostato al giallo del dorato, risulta in completa dissonanza. Quindi è meglio optare per una tonalità biondo cenere. Un consiglio per tutte: prima di avvicinarsi al mondo del biondo bisogna procedere con interventi naturali, come ad esempio il flamboyage, così da ottenere un effetto sun-kissed che prolunghi il mood estivo del look”.

Cambio di nuance: passare al castano



“È spesso richiesto da chi per molto tempo ha portato i capelli lunghi con shatush piuttosto evidenti. Stanche delle punte chiare, le clienti desiderano vedere la propria chioma più uniforme, senza per questo rinunciare alla totale assenza di sfumature. Ecco da dove nasce l’esigenza di un castano pieno. Possono esservi diverse sfumature:

Capelli color cioccolato extra dark: stanno bene a chi ha gli occhi chiari, le iridi azzurre e blu emergono molto. L’importante è cercare di non esasperarlo, in quanto indurisce molto.

Capelli color cioccolato al latte: sono perfetti per gli incarnati molto chiari, in quanto danno risalto allo sguardo senza enfatizzare troppo i lineamenti.

Capelli color nocciolato: ideale per chi dal biondo vuole tornare alla propria base e vedersi leggermente più scura. Delle tre tonalità di castano, è senz’altro la più semplice da indossare.

Cambio di nuance: passare al rosso



I capelli rossi possono donare a diverse tipologie di donne, basta capire quale tonalità scegliere tra le tante. La soluzione migliore per chi si avvicina per la prima volta a questa nuance è iniziare con una colorazione semipermanente in modo da poter tornare con velocità al proprio colore naturale. La scelta si basa sull’incarnato e sul colore delle sopracciglia: sulle carnagioni chiare, si sposano bene il biondo ramato, il rame intenso, il rosso, il castano ramato sino al mogano; in tutti i casi, infatti, si esalterà il contrasto l’incarnato e gli occhi.



Chi possiede una carnagione scura, deve invece prestare un po’ più di attenzione soprattutto se si ha una pelle dai sottotoni freddi o caldi. Il rosso intenso dall’effetto rock, o un cherry red o, ancora, castani rossi e rame sono perfetti mentre il mogano è ideale per i sottotoni freddi. In linea generale, sulle clienti dall’incarnato scuro, è bene lavorare sempre con basi più scure e potenziare il rame o il rosso solo sulle lunghezze e sulle punte.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo