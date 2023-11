Avete voglia di provare i capelli corti con frangia? Ecco i 10 stili più belli da copiare tra pixie cut, mullet e caschetti super glam

I capelli corti con frangia tornano in auge per uno stile glam e disinvolto, perfetto da sfoggiare nell'inverno 2024.

Proposte dai migliori brand di hairstyle, le acconciature corte con frangia puntano i riflettori sul viso e si rivelano - a differenza di quanto solitamente si possa pensare - decisamente versatili.

A colpire particolarmente è lo short cut capelli con frangia scalata firmato La Biosthetique Paris (in cover, al centro, ndr) ma anche le proposte Urban CDB Salon (in cover, ai lati, ndr), rispettivamente un caschetto scalato bombato con frangia piena e un mullet riccio con frangia scaldato da highlighter pop.

Anche al Festival del Cinema di Venezia 2023, sul red carpet, abbiamo osservato splendidi pixie cut, bob short e mullet scelti dalle star, che hanno consacrato i tagli corti a must del momento. Le nostre attrici di riferimento? Greta Ferro e Alice Pagani.

>>>>> LEGGI ANCHE: Tendenze tagli capelli 2023: dal mullet cresciuto al lungo leggermente mosso, ecco gli haircut da provare <<<<<

Capelli corti con frangia inverno 2024: i 10 stili più belli da copiare

Tra i look da non perdere segnaliamo il corto liscio con maxi frangia Evos, ma anche i caschetti scalati con frangia a tendina, gli short cut con "doppio taglio" e frangia piena e naturalmente i mullet, tagli glam dall'animo ribelle.

Continuate a leggere questo articolo per scoprire quali sono i 10 tagli di capelli corti con frangia must dell'inverno 2024.

1. Capelli corti con frangia rasati sotto

Un pixie cut ad alto impatto in argento con maxi frangia e chioma rasata nella parte bassa del capo. Un'idea di carattere da copiare assolutamente.

2. Caschetto corto scalato con frangia a tendina

Un hairlook Toni & Guy fresco e versatile con caschetto corto scalato reso ancora più interessante dalla frangia lunga a tendina.

3. Capelli corti ricci con la frangia

Elgon propone invece un taglio corto riccio assoluto con frangia morbida. Il segreto di questa acconciatura? Il colore pieno e brillante e lo styling voluminoso.

4. Capelli corti con frangia piena

Uno short cut bicolore che abbina al nero sfumature di biondo miele nella parte alta della testa. Su questo taglio la frangia pettinata lateralmente è il top.

5. Capelli corti con frangia inverno 2024: il look creativo

Il caschetto sfilato con frangia lunga di Fanola cambia drasticamente stile grazie all'uso del colore. Pesca o nero? Le possibilità sono infinite!

6. Capelli corti con frangia inverno 2024: il mullet

Il mullet scalato è semplicemente irresistibile. Eccolo dunque in versione mossa con frangia, una proposta Wella Professionals Italia.

7. Capelli corti con frangia a tendina

Un taglio corto bicolore con lunga frangia a tendina per questa proposta Framesi. Il biondo vaniglia viene accostato all'arancio per un effetto futurista.

8. Capelli a caschetto con frangia piena

Un hairlook sempre chic: il caschetto "alla francese" con frangia su chioma lisca in castano cioccolato.

9. Capelli corti con frangia lunga a tendina

Per un tocco rock-chic perché non provare un taglio corto in biondo chiarissimo con frangia a tendina laterale? Il segreto per copiare con successo questo look è lavorare le ciocche singolarmente con una pasta modellante.

10. Caschetto corto con frangia

Un breve, ma super efficace, tutorial firmato Aveda: ecco come mettere in piega il caschetto corto con frangia per dare vita all'iconico "french bob style".

Credits Ph.: La Biosthetique Paris, Urban CDB Salon