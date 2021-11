Gli hair look dell'inverno 2021-2022 sono decisamente...rock! Ispirato agli anni Settanta e Ottanta, è il mullet scalato a vincere su tutti. Ecco le varianti più belle fra cui scegliere

«Era nell’aria già da almeno un paio di stagioni – afferma Alex Cappelletti, Salon Director di TONI&GUY Bologna - ma adesso è arriverà la definitiva consacrazione del taglio mullet». L'immagine classica associata a questo haircut è quella dei «variopinti wrestler degli anni ’80 con tempie rasate e ciocche lunghe e fluenti sulla nuca e dietro le orecchie. In realtà, la versione 2.0 non è nulla di estremo, al contrario». A vincere su tutti è il mullet scalato morbido, grintoso, che si sposa con tutti i capelli. Con frangia, più lungo o corto, «si adatta a tante misure e tessiture, ma è sempre caratterizzato da volumi stretti e e sfoltiti nella parte laterale della testa, e più lunghi nella parte posteriore». Il plus del mullet scalato? Ha una versatilità incredibile e, nella sua forma più classica tende ad allungare i lineamenti (quindi è ottimo per i visi più rotondi). Trovare il taglio mullet scalato adatto a voi non è mai stato così facile. Date un occhio ai look che abbiamo selezionato per voi e a tutte le possibilità offerte da questo haircut così...cool!

Il mullet lungo scalato

In una versione lunga, il mullet – ultimamente sfoggiato da Kaia Gerber – è decisamente the next big trend. Per tre motivi principali: innanzitutto è un taglio scalato pieno e ricco di volume (molto simile a uno shag), poi perché è abbinato a una frangia lunga e piena (che, per le amanti del genere, può essere sostituita da una versione più corta o a tendina), infine perché è un ottimo compromesso tra il più classico mullet d'ispirazione Eighties e il taglio scalato lungo, in grado di accontentare tutte le indecise. Cosa aspettate a provarlo?

Lo Shaglet

Una fusione tra shag e mullet, con le scalature che diventano protagoniste ed esaltano la texture naturale del capello: è il taglio che strizza l'occhio ai look che conquistarono la scena musicale degli anni ‘70/’80. Un hair style spensierato e vaporoso da provare per un finish glam rock!

Lo Shullet

Mosso e corto, è il mullet dalle lunghezze minimal ma divertenti, che reinterpreta in chiave fashion il taglio anni Ottanta che lasciava allungare sulla nuca i ricci corti. Da Scarlett Johansson a Úrsula Corbero - due star che lo hanno trasformato in taglio icona - lo shullet sfrangia i contorni del viso con un caschettino sommitale dalla frangia lunga e scalata e contorni sfiocchettati. Si tratta di un taglio che invoglia a giocare con il colore come questo biondo super-velvet, quasi assoluto nei toni cuor di vaniglia - proposto da Compagnia della Bellezza - che lavora sul contrasto freddo/caldo con il colore caramellato di fondo.

Il mullet mosso

Questo tipo di taglio corto e scalato è caratterizzato da perimetri che vanno ad allungarsi accarezzando i contorni del viso. I contorni sono strutturati in modo tale da conferire una certa versatilità al taglio, rendendolo facilmente accompagnabile sia a uno styling mosso sia a una piega liscia. La particolarità del taglio è tutta nella frangia leggera e arricchita da ciocche più corte per dare un’idea di rottura rispetto all’insieme dell'hair cut. Lo styling è caratterizzato da un movimento naturale con effetto spettinato soprattutto nella parte posteriore.

Il mullet con frangia

Il mullet con frangia dell'autunno inverno 2021 2022 vuole capelli caratterizzati da un volume naturale con una texture che può essere mossa o, all'occorrenza, trasformata in un capello liscio e strutturato. La frangia copre la fronte ma in maniera irregolare: una scusa in più per pettinarla, ogni giorno, in un modo diverso.

Il mullet corto

Il mullet corto si adatta a molte tipologie di capelli. In più, perdendo la sua "spregiudicatezza" diventa un haircut scalato altamente personalizzabile dalle forbici dell'hair stylist. La sua caratteristica principale è il volume contenuto, con le ciocche leggermente schiacciate alle radici e molto sfinate, quasi a voler "svuotare" il taglio. Il plus del mullet corto? Facilmente intuibile: la messa in piega con tempi da record!

Il mullet riccio

Il riccio è davvero perfetto su un taglio mullet, soprattutto quando si vuole sfoggiare un boccolo definito (che sia naturale o costruito ad arte con lo styler poco importa). Il trucco per renderlo facile da gestire è nell'abbinamento con la frangia (rigorosamente riccia).

Il mullet scalato geometrico

Questo hairlook "scultura" dall'aria rigorosa è caratterizzato da una mini frangia e da scalature asimmetriche enfatizzate dalla scelta del bicolor. Un taglio mullet, insomma, che mira a coniugare un stile vagamente androgino a un finish rétro-futurista, in grado di rompere le regole ma senza produrre un effetto "too much". La tendenza capelli autunno/inverno 2021-2022 premia le scalature personalizzate unite a colorazione dai forti contrasti.

Mullet scalato: scegli fra i tagli più belli

Pronte a provare il mullet scalato? Scegliete fra gli hair look più belli proposti dai migliori Saloni.

Credit ph: Toni&Guy, Compagnia della Bellezza, Jean Louis David, Cotril, Framesi, Joico