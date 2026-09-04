Tra sfumature moka, cacao ed espresso, il castano conquista l'hair styling con un’eleganza più morbida e sensoriale. Ecco perché (e come) sceglierlo dopo le vacanze

Al rientro dalle vacanze non si cerca soltanto un colore nuovo, ma una tonalità capace di restituire armonia, profondità e quella sensazione di eleganza immediata che solo un colore ben scelto sa regalare. La risposta arriva dal cioccolato freddo, la nuance destinata a conquistare la nuova stagione: è un castano intenso che prende ispirazione dalle sfumature più preziose del cacao, del moka e dell’espresso. “Le tendenze capelli nascono sempre da un cambiamento che coinvolge la moda, il design, il beauty e persino il nostro modo di interpretare il lusso. È quello che sta succedendo oggi con il cioccolato freddo”, spiega Clarissa Giannoccaro, Salon Director di TONI&GUY Milano Turati.

Capelli cioccolato freddo, una tonalità di tendenza per il 2026/27

Il successo di questa tonalità, infatti, non arriva per caso, ma segue un movimento iniziato sulle passerelle e poi esploso nel mondo beauty. “Prima abbiamo visto il marrone conquistare le passerelle, sostituendo gradualmente il nero nelle collezioni di maison come Prada, Miu Miu, Saint Laurent e Chloé. Poi è arrivato nel make-up, con labbra, eyeliner e manicure nelle sfumature moka, cacao ed espresso. Oggi la stessa palette si riflette naturalmente anche nei capelli”. Il cioccolato freddo is the new black? Assolutamente sì. “Se fino a qualche stagione fa il lusso parlava il linguaggio del nero assoluto e del minimalismo, oggi ricerca texture più morbide e sensoriali, come il Suede, il Cashmere, il Velluto o il Cacao fondente. Anche Pantone, con Mocha Mousse, ha raccontato questa esigenza di tonalità avvolgenti e rassicuranti, confermando una direzione che la moda aveva già intrapreso”, conferma l’esperta.

I capelli cioccolato freddo sono un mix di nuance

Sui capelli questa tendenza si traduce in un colore ricco di sfumature, dove la luce diventa protagonista. Il cioccolato freddo non è un castano piatto né una tonalità troppo cenere, ma una nuance vellutata che dona profondità mantenendo un effetto luminoso e naturale. Il momento migliore per sceglierlo? Proprio il ritorno dalle vacanze. Dopo settimane di sole, mare e piscina, i capelli possono perdere uniformità e sviluppare riflessi più caldi. Il cioccolato freddo non cancella le tracce dell’estate, ma le trasforma: riporta il colore verso una nuova armonia, valorizza la luminosità della chioma e regala un effetto “capelli sani”.

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