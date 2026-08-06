Il cinnamon brown promette di diventare il nuovo castano cannella di riferimento dell’autunno 2026. Ma cosa lo rende così desiderabile e, soprattutto, giusto per te?

Nelle ricerche Google dedicate ai colori capelli in Italia, i castani occupano sette posizioni su dieci. In coda alla classifica, ma in crescita costante, spunta il cinnamon brown, il famoso castano cannella di cui vedete foto ovunque.

Le previsioni dei magazine beauty italiani e internazionali sono allineate: il castano cannella è destinato a diventare il colore più richiesto nei saloni questo autunno 2026. Caldo ma naturale, sofisticato ma portabile, è il compromesso perfetto tra voglia di cambiamento e paura del colpo di testa definitivo.

Cos’è il cinnamon brown capelli (alias castano cannella)

Quando si parla di cinnamon brown, si intende un castano medio o medio-chiaro scaldato da riflessi cannella, quindi rame morbido, miele, tocchi dorati. ClioMakeUp lo descrive come un castano con riflessi speziati che ricordano la cannella e il foliage autunnale, più avvolgente di un semplice castano miele.

Le varianti hanno nomi leggermente diversi ma la famiglia è quella. Il cinnamon spicy punta su riflessi più intensi e ramati. Il cosiddetto burnt cinnamon, reso popolare dalla colorista delle celebrity Tracey Cunningham, è un castano ramato molto soft, «con calore ma senza l'effetto rosso sparato», come ha spiegato lei stessa. VelvetMag, invece, parla di cinnamon cookie butter per il mix visto su Hailey Bieber: base nocciola con sfumature miele, oro e rame leggerissimo.

Rispetto a un castano ramato classico, il cinnamon brown capelli resta più vicino alla sua base bruna. Non vira al rosso pieno, ma aggiunge una luce calda, quasi come se i capelli fossero illuminati da una candela. Su una base castana scura l'effetto è profondo e lucido, su una base castano chiaro o biondo scuro diventa più evidente e quasi ramato, ma sempre controllato.

Perché esploderà proprio questo autunno

Dopo anni di biondi e castani freddi, dalle tonalità ghiaccio al moka quasi cenere, i riflessi caldi stanno tornando ovunque. Tracey Cunningham, che segue star come Emma Stone e Jennifer Lopez, ha raccontato che sempre più clienti chiedono un colore «ricco, sicuro di sé e vivo», capace di far risaltare la pelle senza sembrare artificiale.

Il castano cannella intercetta perfettamente questo desiderio. Il cinnamon brown è tra le ricerche colore più in crescita, descrivendolo come una base brunetta illuminata da un gloss cannella, facile da portare e che cresce bene senza stacchi netti. Portali professionali di L'Oréal definiscono il cinnamon brown una sfumatura di transizione ideale tra fine estate e inverno, perché aggiunge profondità senza spegnere le schiariture estive.

In Italia, VelvetMag già nel 2023 indicava il castano cannella come tendenza capelli per eccellenza dell'autunno, prevedendo che sarebbe diventato il colore più richiesto nei saloni. La previsione è stata confermata dal successo social del look cinnamon cookie butter di Hailey Bieber e dalle versioni più intense viste su Emily Ratajkowski.

C'è poi un motivo molto pratico: il cinnamon brown è estremamente fotogenico. Tracey Cunningham sottolinea che questo tipo di castano «continua a sembrare luce naturale in camera», dettaglio non banale in un quotidiano fatto di selfie, video e videochiamate. I riflessi caldi scaldano l'incarnato, fanno risaltare occhi verdi, nocciola e castani e funzionano benissimo sui capelli mossi e ricci.

A chi sta bene e come chiederlo (senza ritrovarvi troppo rosse)

Le guide di armocromia di L'Oréal Paris inseriscono il marrone cannella tra i colori ideali per i profili Autunno Soft e Autunno Caldo: incarnato dorato o olivastro, occhi verdi, ambrati o castani, capelli naturalmente castani. Su queste persone il cinnamon brown capelli sembra semplicemente il loro colore naturale perfezionato. Sugli Inverno funziona se la base resta molto scura, con riflessi sottili; sulle Primavera meglio un castano chiaro con cannella dorata.

Un trucco veloce per capire se rientrate nel club: vi donano più i gioielli dorati dell'argento, portate bene il bronzer e i colori cammello, mattone e ruggine non vi fanno sembrare spente. Se la risposta è sì, il castano cannella è un'opzione molto promettente.

In salone evitate di presentarvi solo con il nome moda. Chiedete di mantenere la vostra base castana e di aggiungere riflessi caldi ispirati alla cannella, specificando se li volete delicati o visibili. I coloristi consigliano spesso un gloss demi-permanente per iniziare, perché si scarica in modo graduale. Su basi molto scure funzionano micro-schiariture o un balayage sottile, così il risultato è un vero cinnamon brunette tridimensionale; per mantenerlo servono shampoo delicati e, ogni otto settimane circa, un velo di gloss di mantenimento.