Da Demi Moore a Hailey Bieber, passando per Zendaya e Amal Clooney: tornano di tendenza le tonalità brune, tra riflessi caldi, sfumature delicate e lunghezze glossy. Scoprite con i noi i capelli castani autunno 2026

Dopo stagioni in cui il biondo è stato protagonista in tutte le salse, dalle pellicole ai red carpet fino alle sfilate, ecco tornare alla ribalta tonalità più scure e naturali. Demi Moore docet: per l'autunno 2026, la tendenza è, infatti, puntare su castani ricchi e anche molto deep, oppure su marroni intensi arricchiti da riflessi caramello, con un risultato luminoso e facile da portare (oltre che molto personalizzabile).

Quale che sia la nuance castana scelta, quello che conta è che non sia mai troppo uniforme, e neanche caratterizzata da contrasti netti perché le diverse sfumature devono mescolarsi tra loro per dare movimento alla chioma: è proprio questa la tendenza. A interpretarla perfettamente è, per esempio, Hailey Bieber, che ha scelto un castano scuro e intenso, perfetto per chi desidera cambiare colore senza stravolgere il proprio look. L'idea è semplice: valorizzare la base naturale con piccoli riflessi, capaci di illuminare le lunghezze senza creare uno stacco evidente. Ecco tutte le sfumature di capelli castani autunno 2026 da provare.

Castano cioccolato: il colore da provare questo autunno

Tra le tonalità più belle della stagione c'è il castano cioccolato, profondo e luminoso, amatissimo da Zendaya e da Anne Hathaway. È una scelta ideale per chi ama i colori scuri, ma vuole evitare l'effetto troppo piatto di una tonalità uniforme sulla testa, perché qualche riflesso tono su tono può rendere la chioma più ricca e dare risalto al movimento dei capelli. Anche il castano espresso, con le sue sfumature simili al caffè, è una valida alternativa al classico nero, perché è molto più morbido e luminoso.

Riflessi caramello per illuminare i capelli castani autunno 2026

Chi preferisce un colore ancora più ricco di luce può puntare sulle schiariture caramello, miele o nocciola che non passano mai di moda e che ha scelto, per esempio, Amal Clooney per gli ultimi red carpet. La differenza rispetto al balayage più tradizionale è nel risultato: le ciocche più chiare si fondono con la base castana, senza creare contrasti troppo marcati. I riflessi, poi, possono essere studiati strategicamente, per esempio si possono concentrare sulle lunghezze oppure intorno al viso; è una soluzione interessante anche per chi parte da un castano scuro e vuole ravvivarlo senza passare a una tonalità molto più chiara. Per andare sul sicuro, il consiglio degli esperti è di scegliere sempre sfumature vicine al colore di partenza, così da ottenere un risultato naturale e armonioso, e di scegliere per queste colorazioni uno styling mosso e look scalati che esaltano al massimo tutte le sfaccettature cromatiche.

Glossy brunette: capelli castani autunno 2026 lucidi e luminosi

Non conta solo il colore: anche la brillantezza è una parte importante di questa tendenza. Il glossy brunette (o glossed espresso, come quello scelto da Dakota Johnson), punta su capelli dall'aspetto sano, con riflessi che si vedono soprattutto quando le lunghezze si muovono. L’effetto lucido, però, richiede una gestione particolare; è infatti consigliato usare prodotti specifici per capelli colorati e utilizzare un termoprotettore prima della piega. Anche un trattamento gloss dal parrucchiere può aiutare a ravvivare i riflessi e a rendere il colore più brillante. Chi lo sa meglio delle celeb?

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