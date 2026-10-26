Dalla bellezza alla moda, fino agli accessori per la casa: ogni giorno QVC seleziona un prodotto e lo propone a condizioni speciali

Ci sono acquisti che programmiamo da tempo, prodotti che teniamo d'occhio aspettando l'occasione giusta e piccoli desideri che nascono quasi per caso, magari mentre cerchiamo tutt'altro. In fondo, una parte del piacere dello shopping sta proprio qui: nella possibilità di scoprire qualcosa di nuovo, lasciarsi incuriosire da una proposta interessante e trovare ciò che fa davvero al caso nostro.

Ma se il prezzo è spesso il primo elemento ad attirare la nostra attenzione, sappiamo bene che per fare un buon acquisto serve anche altro. Conoscere le caratteristiche di un prodotto, capire come funziona e immaginare in che modo potrebbe entrare nella nostra quotidianità può fare la differenza tra un acquisto impulsivo e una scelta di cui essere soddisfatte.

È da questa idea di shopping, che unisce convenienza, informazione e piacere della scoperta, che prende forma il Today's Special Value di QVC: una proposta speciale che cambia ogni giorno e invita a conoscere da vicino un prodotto selezionato.

Che cos'è il Today's Special Value e perché vale la pena conoscerlo

Si chiama Today's Special Value, abbreviato in TSV, ed è uno degli appuntamenti che caratterizzano la proposta di QVC, il retailer multipiattaforma specializzato nel live shopping.

Il funzionamento è semplice: ogni giorno QVC propone due prodotti speciali, uno alle 22 e uno alle 8 del mattino, selezionati e presentati con un prezzo promozionale oppure con condizioni d'acquisto particolarmente vantaggiose. A rendere interessante l'offerta possono essere anche la presenza di accessori inclusi, una dotazione speciale o altre condizioni dedicate. In alcuni casi, inoltre, è possibile scegliere tra diverse varianti, colori o modelli.

La particolarità? Le offerte sono disponibili soltanto per un periodo limitato e terminano alla scadenza prevista oppure in caso di esaurimento delle scorte. Ogni giorno, quindi, ci sono due nuove occasioni da scoprire.

Ma c'è anche un altro vantaggio: su QVC il carrello rimane aperto per tutta la giornata, fino a mezzanotte. Questo significa che è possibile aggiungere il primo Today's Special Value, valutare anche il secondo e magari lasciarsi incuriosire da qualche altro prodotto, prima di confermare tutti gli acquisti in un unico ordine, pagando le spese di spedizione una sola volta.

Un modo per concedersi il piacere dello shopping con calma, prendendosi il tempo di scoprire le novità, confrontare le caratteristiche e scegliere ciò che risponde davvero alle proprie esigenze.

Il valore di un prodotto va oltre il prezzo

Una crema viso, un accessorio moda, un piccolo elettrodomestico: categorie diverse, ma una domanda che ritorna ogni volta che siamo davanti a un possibile acquisto. Sarà davvero quello che cerchiamo?

Per rispondere, non sempre bastano una fotografia e poche righe di descrizione. A volte vorremmo vedere un prodotto in funzione, comprenderne meglio i dettagli oppure ricevere qualche suggerimento pratico su come utilizzarlo.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che distinguono QVC. Attraverso i suoi programmi e contenuti, presenter ed esperti di prodotto mostrano, raccontano e approfondiscono le caratteristiche delle diverse proposte, trasformando la presentazione in un'occasione per conoscere ciò che stiamo valutando di acquistare.

Le dimostrazioni permettono di osservare i prodotti più da vicino, mentre spiegazioni e consigli aiutano a comprenderne le funzionalità e le possibili applicazioni nella vita quotidiana.

In questo contesto, anche il Today's Special Value diventa qualcosa di più di una promozione: un'occasione per scoprire un prodotto, valutarne i punti di forza e decidere se risponde alle proprie necessità.

Uno shopping fatto anche di ascolto e fiducia

C'è poi un altro elemento che caratterizza il mondo QVC: l'attenzione alle persone e al rapporto che si costruisce con loro nel tempo.

Per il brand, infatti, mettere la cliente al centro significa non limitarsi a presentare un catalogo di prodotti, ma creare un dialogo fatto di ascolto, consigli e informazioni utili. Un approccio nel quale la componente umana ha un ruolo importante e nel quale il racconto diventa parte integrante dell'esperienza d'acquisto.

È una filosofia che si ritrova anche nel modo in cui QVC comunica con la propria community, attraverso un linguaggio inclusivo, attento alle diverse esigenze e mai invadente.

Dalla televisione, sul canale 32 del digitale terrestre, allo streaming di QVC+, fino al sito qvc.it, a TikTok Shop e ai social, le occasioni per entrare in contatto con il mondo QVC sono numerose e permettono di scoprire i prodotti attraverso modalità differenti.

Una nuova proposta da scoprire, ogni giorno

Che si sia alla ricerca di qualcosa di preciso o semplicemente curiose di conoscere le ultime novità, il Today's Special Value aggiunge un piccolo appuntamento alla routine quotidiana.

Ogni giorno un prodotto diverso, una proposta dedicata e la possibilità di approfondirne caratteristiche e condizioni prima di scegliere. Perché trovare un'occasione interessante è piacevole, ma lo è ancora di più quando possiamo valutare con attenzione ciò che stiamo acquistando.

Per scoprire qual è il Today's Special Value del giorno e conoscere tutti i dettagli dell'offerta, basta visitare i canali QVC.