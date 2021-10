State pensando a un color hair transformation? Lasciatevi conquistare dalle tonalità chiare. Ecco i migliori look e le più belle sfumature capelli biondi autunno inverno 2021 2022

Le tendenze capelli biondi 2021 puntano su hairlook naturali, morbidi ed extra luminosi, con qualche dettaglio più crazy che vira verso il pastello. State pensando a questo come il colore giusto per svoltare il look? Scegliete fra le tonalità più belle per i capelli biondi autunno inverno 2021 2022.

Colore capelli 2021 biondi: il Nude rosè e il Golden harvest sono le tonalità più cool del momento

Per chi non ama la tinta unica, ecco per questa stagione il Nude rosè proposto da Indola. Si tratta di un biondo con delle leggere nuance rosè che incorniciano il viso e aggiungono un twist moderno. Perfettamente valorizzato da un taglio audace di media lunghezza, è arricchito con una frangia leggera e i lati leggermente spuntati che danno l'impressione di capelli corti lasciati crescere. Acconciato con una texture leggera in modo che si possa spettinare e levigare con le dita, è l'hair look biondo assolutamente da provare!

Altra tonalità super cool è il Golden Harvest, proposta da Toni&Guy. Si tratta di un biondo ispirato a colori della natura, una fusione di nuance che vanno dal beige ecru al giallo che ricorda la stratificazione dell’argilla nel deserto del Sahara in Marocco.

Colore capelli autunno inverno 2021 2022: biondo dall'effetto naturale

Sui capelli lunghi e mossi da onde morbide e naturali spunta un caldo biondo dorato dall'effetto naturale: è questa la tonalità ideale per chi non ama forzare troppo le tinte e preferisce un look più elegante e classico ma sempre con un occhio attento alle tendenze.

Capelli biondi autunno inverno 2021 2022: cosa fare se siete bionde naturali

Volete provare una sfumatura bionda sul biondo naturale? Per trovare la nuance giusta, valutate il vostro colore di partenza. Sulle basi bionde fredde sono perfetti il biscotto, il ghiaccio, il perla, il rosa pastello e il miele mentre per le basi bionde calde via libera al caramello, al biondo fragola, al pesca, al sabbia chiaro e al beige.

Capelli biondi autunno inverno 2021 2022: i migliori look

Date un occhiata alla gallery per trovare la tonalità (e il look) giusti per voi!

Credit ph: Schwarzkopf Professional, Evos, Jean Louis David, Davines, Franck Provost, Toni&Guy, Framesi, Indola, Wella