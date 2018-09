I capelli rosa continuano a essere irresistibili. Scoprite tutte le sfumature più di tendenza da provare

Se c'è un colore di capelli di cui non ci stufiamo proprio mai è il rosa.

Sempre assolutamente on trend, sui social e tra le star, i capelli rosa più nuovi si declinano in nuove sfumature di tendenza, che spaziano dal rosa chiaro pastello al rosa pesca, fino alla tonalità più scura e intensa del fucsia.



Se siete in cerca di idee per un nuovo hairlook total pink, scoprite insieme a noi tutte le sfumature di capelli rosa da copiare subito.



Pink Lemonade

È il colore della bevanda estiva per eccellenza, una tonalità chiara e dal sottotono caldo che fa subito venire in mente cocktail alla frutta da gustarsi a bordo piscina.



Blushing

Una sfumatura perfetta per chi ama i capelli con un tocco di colore ma vuole un risultato soft e naturale. Si realizza su una base chiara in una sfumatura di rosa molto pallido, con un effetto tie-dye.



Dual-tone orchid



Volete un colore di capelli davvero originale? Provate a miscelare due tonalità di rosa diverse, una calda e una fredda, per richiamare i colori delle bellissime orchidee.



Champagne rosé

Rosa ma non troppo, chic come le bollicine più amate. Ne sa qualcosa Hailey Baldwin che ha scelto questo colore per il suo ultimo look.



Neon

I capelli rosa neon creano un effetto ad altissimo impatto, perfetti per le anime più creative e per chi si sente un po' punk.



Icy pink

Un rosa a effetto ghiacciato come quello di Katy Perry, scelto solo per il ciuffo del suo pixie cut.



Cotton candy

Romantico e super cute, vi farà sembrare uscite dal più delizioso degli anime giapponesi. È una sfumatura di rosa chiaro come lo zucchero filato, ma appena più intenso del color pastello.



Shocking Pink

Preferite i capelli rosa più scuri? Le sfumature che fanno per voi sono quelle del fucsia e del magenta. O, se volete ispirarvi a Elsa Schiaparelli, quelle del rosa shocking.



Peachy keen

I capelli rosa pesca sono tra i più richiesti in assoluto questa stagione. Un mix di sfumature che vanno dal rosa caldo all'arancio.



Pastel pink

È la sfumatura di rosa più chiara in assoluta e può declinarsi con sottotono caldo e freddo. Sceglietela per un effetto sfumato su una base biondo platino.



Sorbet hair

I capelli color sorbetto rendono al massimo in rosa. Una tonalità chiara ma vibrante, accesa e vitaminica nonostante la base pastello.



