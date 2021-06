Trovate quello dei vostri sogni tra i nuovi tagli capelli 2021 estate: dal taglio scalato shullet al caschetto, passando per chiome con la frangia e schiariture frontali

La vostra voglia di cambiare look inizia a farsi sentire? Trovate l'idea giusta per voi con i nuovi tagli capelli 2021 estate, una raccolta delle migliori tendenze del momento.

Quest'anno le acconciature di tendenza ci portano ed esplorare proposte vintage - con tagli che richiamano gli hairlook anni '90, '80 e '80 - ma anche giochi di colore strategici e styling decisamente originali.

Che i vostri capelli siano corti, medi o lunghi, siamo certi che tra i tagli capelli 2021 estate troverete sicuramente delle valide ispirazioni.

Shullet: il taglio scalato, corto sopra e lungo sotto

Un must assoluto tra le proposte dei Saloni - quello in foto è di Cotril - così come tra gli hairlook più gettonati dei social. Lo shullet è un taglio medio scalato che richiama le acconciature hard-rock anni '80 con il effetto scalato ad arte. Must assoluto tra i tagli capelli 2021 estate.

Capelli a caschetto

I capelli a caschetto trionfano anche nell'estate 2021. Le varianti più cool? Senza dubbio quelle pari, tagliate di netto, come il blunt cut, ma anche il nuovo classico contemporaneo, voluminoso e con frangia, il french bob. In foto un'acconciatura Framesi.

Capelli in stile anni '70

La piega mossa e voluminosa in stile Farrah Fawcett è imprescindibile. Portata alla ribalta dalla TikToker Mallory Jade, è il top sulle chiome lunghe, ma può essere super stylish anche sui tagli di capelli medi.

Money piece highlights

Le ciocche bionde davanti donano carattere ad ogni hairlook garantendo un beauty look statement a ogni lunghezza. Qui un taglio lungo con meches frontali firmato Jean Louis David.

Caschetto biondo corto

Un revival anni '90 che ci fa sognare: da Emma Corrin ad Achille Lauro la via perso il massimo della coolness per l'estate è segnata con il caschetto biondo corto che ricorda quello di Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Nick Carter.

Capelli mossi

Mosso naturale, beach waves o onde morbide in stile mermaid? Per la bella stagione la naturalezza è tutto, per un mood relaxed che parte dalla chioma e influisce sull'umore. Taglio Franck Provost.

Bubble braids

Gigi Hadid e Priyanka Chopra hanno dato via a questo trend in ascesa: un'acconciatura glam che raccoglie i capelli in maxi - o mini - code intermezzate da elastici. Anche in questo caso l'hairlook strizza l'occhio agli anni '90, offrendoci la possibilità di trasformare ogni taglio senza fatica. Se amate le acconciature particolari ma easy, le bubble braids fanno per voi.

Frangia allover

Forse non proprio praticissima in estate, ma sicuramente on trend, la frangia torna a impreziosire le nostre acconciature. Provatela sulle chiome extra long, sui caschetti mossi o sui pixie cut: sarete al top dello stile! Questa proposta è Toni&Guy.

Skunk hair

La tinta bicolore in stile Cruella De Vil è uno dei trend di stagione, meglio se su chiome medie ed extra voluminose. L'ispirazione, naturalmente, parte dalla celebre villain Disney ma si propaga e modifica, offrendo un'innumerevole quantità di varianti ed abbinamenti. L'unico limite è la vostra fantasia!

Capelli corti sfilati

I tagli corti sono senza dubbio una delle tendenze di punta del momento. Per interpretare il trend provate i classici pixie cut, ma anche il nuovo taglio shift e le acconciature short super sfilate, con giochi di colore luminosi. Il look in foto è Jean Paul Mynè.