Una sola bottiglia di acqua micellare che fa da bubble cleanser, finto shampoo secco e detergente per pennelli: il trend arriva da TikTok, ma funziona davvero solo se la usate con qualche accortezza.

Su TikTok la solita bottiglia di acqua micellare è diventata un piccolo coltellino svizzero del beauty. In un video della creator olandese Gjuanita, sponsorizzato da Garnier Nederland, lo stesso prodotto viene usato come detergente schiumoso, shampoo secco volumizzante e pulitore di pennelli da trucco.

Tre trucchi che parlano a chi vive con il tempo contato e il mobile del bagno già affollato. Prima di correre in bagno con i dischetti, però, conviene capire come funzionano questi usi alternativi, quanto possono aiutarvi davvero e dove, invece, è meglio fermarsi.

Perché l’acqua micellare funziona anche su capelli e pennelli

NIVEA spiega che nelle formule micellari ci sono minuscole strutture chiamate micelle. Hanno una “testa” che ama l’acqua e una “coda” che afferra grasso, smog e trucco, così lo sporco viene catturato e rimosso con un gesto, senza bisogno di strofinare troppo.

Questo meccanismo non vale solo per la pelle del viso. Le micelle riescono ad aggrapparsi anche al sebo in eccesso sulle radici dei capelli e ai pigmenti che restano incastrati tra le setole dei pennelli da trucco. Da qui l’idea di usare l’acqua micellare come mini detergente jolly quando serve un refresh rapido.

C’è però una differenza importante tra viso e cuoio capelluto. Le formule micellari nascono per essere lasciate un po’ sulla pelle, ma diversi articoli, tra cui quelli di The Wom Beauty, ricordano che tenere i tensioattivi troppo a lungo sulla cute e in grandi quantità può favorire secchezza e irritazioni. Sui capelli, quindi, meglio limitarne quantità e frequenza.

Per sfruttare la stessa bottiglia su viso, capelli e pennelli scegliete una acqua micellare per pelli sensibili, senza alcol etilico e profumi aggressivi. MyPersonalTrainer segnala che le formule delicate sono più adatte anche al cuoio capelluto grasso ma reattivo. Anche le setole, soprattutto se naturali, ringraziano: tensioattivi troppo forti possono seccarle e aprirne le punte.

Hack 1 e 2: bubble cleanser e shampoo secco d’emergenza

Trasformare l’acqua micellare in una sorta di detergente schiumoso, il famoso “bubble cleanser” che si vede nei video, può essere davvero un buon alleato.

Usatela su viso asciutto o leggermente inumidito, massaggiando con movimenti delicati. Se portate trucco, filtri solari o avete pelle sensibile, fate comunque un risciacquo veloce con acqua tiepida: molti dermatologi consigliano di non lasciare residui di detergente sulla pelle la sera, anche se la formula è pensata per essere “senza risciacquo”.

Secondo hack: usare l’acqua micellare shampoo secco d’emergenza quando le radici sono lucide e il tempo per uno shampoo vero non c’è. È il trucco virale raccontato da Metropolitan Magazine e The Wom Beauty. Il metodo base è con il dischetto: imbevete leggermente il cotone, sollevate le ciocche e tamponate solo il primo centimetro di radici dove il sebo è più visibile.

Subito dopo appoggiate un dischetto pulito o un asciugamano sulla stessa zona, in modo che assorba l’eccesso di liquido, e pettinate. Il risultato è un aspetto più fresco, senza l’effetto “farina” tipico di molti spray di shampoo secco.

Alcune guide suggeriscono anche la versione spray. Travasate un po’ di acqua micellare in un vaporizzatore, spruzzate pochissimo prodotto alla base delle ciocche, massaggiate con le dita e asciugate con il phon a temperatura media.

Se usate questo trucco troppo spesso però, senza alternarlo a un lavaggio tradizionale con acqua e shampoo, i tensioattivi possono accumularsi e lasciare la cute appiccicosa o arrossata. Gli esperti di cura dei capelli consigliano di riservarlo alle vere emergenze, non per più giorni di fila, e di evitarlo su capelli molto ricci, secchi o crespi, che hanno bisogno di prodotti più nutrienti e idratanti.

Hack 3: pennelli puliti in 5 minuti con l’acqua micellare

I pennelli da trucco sporchi sono un problema anche per la pelle: accumulano sebo, fondotinta e batteri che possono favorire pori occlusi e brufoletti, come ricordano molte guide dermatologiche. Ecco perché una pulizia rapida, tra un lavaggio profondo e l’altro, è un’idea sensata.

Per un metodo express, vi suggeriamo la “tazza micellare”. Versate qualche centimetro di prodotto in un bicchiere, immergete solo le setole dei pennelli viso e ruotatele con delicatezza finché l’acqua cambia colore. Potete poi fare un breve risciacquo sotto un filo d’acqua, strizzare con le dita e lasciare asciugare i pennelli in orizzontale, con le setole sospese oltre il bordo di un ripiano.

Per i pennelli piccoli occhi, eyeliner e labbra, esiste il metodo con dischetto: imbevetelo di acqua micellare, passate le setole tenendole rivolte verso il basso finché non rilasciano più colore e lasciate asciugare almeno dieci minuti.

Così una sola bottiglia di acqua micellare diventa detergente schiumoso, alleato per le radici in emergenza e pulitore express dei pennelli.