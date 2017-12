I regali tecnologici fanno felici tutti e non si rischia nemmeno di sbagliare taglia: ecco tante idee regalo tech per lui, lei (e pure per voi già che ci siete)

Parliamo seriamente, i regali di Natale tecnologici sono quasi sempre la scelta migliore che si possa fare (e non a caso sono sempre più gettonati).

Difficili da sbagliare e facili da comprare, già che non ci sono taglie, misure e colori che non donano all'incarnato, belli e utili (che nel mare di paccottiglia e maglioni che non metteremmo mai non fa male), i regali tech sono un asso nella manica da sfoderare per far contenti tutti, dal fidanzato ad amiche e parenti passando per mamma e papà.

Cellulari più blasonati di una IT Bag di stagione, accessori tech da indossare per fare invidia a tutti, casse e cuffie che miglioreranno la vita di tutti gli amanti della musica ed elettrodomestici (grandi e piccoli) per soddisfare ogni bisogno - anche (o soprattutto) quelli che ancora non sappiamo di avere.

Qualunque sia il vostro desiderio, vi diciamo qual è il modo per realizzarlo.

Sfogliate l'articolo per scoprire quali sono i regali tecnologici più desiderabili del Natale 2017.

(Continua sotto la foto)







Smart Writing Set, Moleskine

Quando ci scrivi sopra sembra un normale taccuino Moleskine - le pagine sono pagine, la dimensione quella standard, la copertina riconoscibile tra mille.

La differenza è che una volta finito (o anche in diretta) tutto quello che viene scritto con la Moleskine Pen+ su un taccuino Moleskine Paper Tablet compare uguale sullo schermo del pc, che si tratti di testo, grafici o disegni, pronto per essere elaborato, proiettato, o integrato.

E se si tratta di un testo, Notes App (una App sviluppata con Windows) riconosce la scrittura e con un semplice copia incolla la trasforma in un testo di Word.

La batteria della penna dura fino a sei ore di appunti ininterrotti, o una giornata se viene spenta e accesa in più occasioni durante il giorno - e si carica con un comune caricabatterie con micro Usb.

Qui vi spieghiamo come funziona.

Gli auricolari wireless di B&O PLAY

Gli auricolari wireless di B&O PLAY, sorella minore (è nata nel 2012 per un pubblico giovane e sempre in movimento) della danese Bang & Olufsen, assicurano un'esperienza d'ascolto immersiva e - e qui si vedono tutti i 90 anni di esperienza artigianale che ci sono dietro - personalizzabile, grazie alla selezione del profilo audio migliore tramite l'App Beoplay.

Materiali di altissima qualità, comfort elevato, massima vestibilità e resistenti a polvere e spruzzi, Beoplay H5 sono cuffie in-ear in grado di diffondere un suono straordinario in qualsiasi circostanza.

Quando non le si utilizza, si possono chiudere attorno al collo attraverso due magneti: con un clic si spengono e non viene consumata batteria.

Instax Mini 70, Fujifilm

Una fotocamera istantanea per chi ama avere un ricordo tangibile dei suoi momenti preferiti.

Funzionalità evolute, sei colori disponibili (Passion Red, Midnight Black, Stardust Gold, Moon White, Canary Yellow, Island Blue), modalità di scatto selfie (con specchietto di fianco all'obiettivo per non sbagliare inquadratura), elementi studiati per dosare la luce ed evitare errori di ripresa.

Il controllo automatico dell’esposizione permette di scattare istantanee con una luminosità naturale anche quando si scatta all'aperto.

Auricolari a scomparsa, Cellularline

HIDE sono degli auricolari Bluetooth a capsula con tecnologia True Wireless Stereo così compatti ed ergonomici da risultare invisibili quando indossati.

I due auricolari sono dotati di tasto di risposta alle chiamate e di un indicatore dello stato della batteria, che può durare fino a 3 ore di utilizzo per singolo auricolare.

La custodia è dotata di una batteria che permette di ricaricare gli auricolari quando vengono riposti assicurando fino a 15 ricariche consecutive.

Un localizzatore per oggetti a rischio di smarrimento, iPerGO



Da attaccare alle chiavi o al collare del cane, ma anche da tenere in borsa, Lapa è il primo e unico localizzatore Bluetooth resistente all’acqua che assicura una durata infinita grazie alla possibilità di cambiare la batteria.

Si scarica una App gratuita (disponibile su Google Play e Apple Store) e si ritrovano facilmente gli oggetti dispersi con un click sul proprio smartphone.

Se si attiva la funzione Safety Mode, il device si collega al cellulare e se i due dispositivi vengono allontanati l’uno dall’altro si attiva un allarme sonoro su entrambi.

Fitbit Ionic

Fitbit Ionic è l’ultimo arrivato in casa Fitbit ed il primo fitness smartwatch progettato per il benessere, grazie a coaching personalizzato, allenamenti dinamici incorporati, GPS di

ultimissima generazione, tracking del nuoto, riproduzione musicale integrata, pagamenti contactless e una batteria che dura più di 4 giorni.

Disponibile in diverse combinazioni colore (tracker e fibbia grigio argento con cinturino grigio blu, tracker e fibbia grigio grafite e cinturino antracite, oppure tracker e fibbia terra bruciata con cinturino ardesia, oltre che una serie di cinturini sia classici sia sportivi tra cui scegliere per personalizzarlo come più di preferisce) vanta una partnership con adidas per un'edizione speciale e programmi di allenamento specifici.

Registra automaticamente la corsa con la nuova funzionalità Rilevamento Corsa basata sulla localizzazione GPS, grazie alla resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità e il conteggio delle vasche secondo standard di settore, può essere utilizzato in piscina consultando in tempo reale prestazioni, durata degli esercizi e calorie bruciate.

Ci si può memorizzare fino a 300 canzoni, per uscire di casa senza smartphone e grazie a Fitbit Pay™ usarlo anche per pagare direttamente dal dispositivo, in qualunque POS abilitato ai pagamenti contactless.



Le casse Zeppelin Wireless di Bowers&Wilkins

Un dispositivo bello ed elegante, pensato per andare incontro agli appassionati del design che amano la musica e per essere perfettamente integrato in ogni tipologia di arredamento, dal classico al moderno.

Sistema di diffusori con tecnologia wireless Bluetooth compatibile con Apple Airplay e streaming Spotify Connect diretto.

Chassis ultra resistente in fibra di vetro, all'interno del quale operano cinque altoparlanti, che garantiscono una riproduzione audio di altissima qualità.

Ingressi mini-jack analogico, presa Ethernet, USB per service.

Il Sistema è dotato di un’App di controllo gratuita sia per iOS che per Android.

Disponibilità colore: nero e bianco

SanDisk iXpand Base

Ricarica il cellulare e allo stesso tempo esegue il backup dei dati contenuti al suo interno.

Per essere sicuri di non perdere niente.

Il nuovo Sky Q

Sky Q è la nuova tecnologia di Sky che trasforma la televisione (quasi) in un computer e reinventa il modo di vivere la TV

Più che un decoder, un piccolo computer che promette di rivoluzionare il modo di guardare la tv. Si chiama Sky Q la nuova piattaforma tecnologica lanciata da Sky Italia, che punta a una visione sempre più immersiva e coinvolgente.

Tutto inizia da Sky Q Platinum che, collegato sia alla parabola che alla rete internet, crea un unico ambiente di visione in tutta la casa perché comunica via wireless con gli altri tv grazie agli Sky Q Mini e, attraverso la nuova app Sky Go Q, con tutti i device mobili, tablet o smartphone, portando così in tutta la casa la stessa esperienza di visione della tv principale. Serie tv, sport, grandi eventi, cartoni animati, documentari e talent: in casa è possibile guardare fino a 5 programmi contemporaneamente su 5 schermi diversi. Complice un sistema intuitivo e facile da utilizzare, Sky Q Platinum consente di registrare fino a mille ore di contenuti in HD e quattro programmi in simultanea, mentre se ne vede un quinto. L’app Sky Go Q, inoltre, permette di accedere al meglio dei contenuti Sky in casa e fuori sui propri device.

Per maggiori informazioni: sky.it/skyq

La App per aprire box e cancelli dallo smartphone

Sotto l'albero si mette SOLO Pro di 1Control, un device che permette di duplicare il vecchio telecomando di cancelli e garage, sul cellulare si scarica la App 1Control (compatibile con iOS e Android).

Dopo di che bisogna solo seguire le (facilissime) istruzioni e si potrà aprire e chiudere ogni cancello o portone direttamente dallo smartphone.

Non solo, registra fino a 4 aperture diverse e può essere utilizzato da 10 smartphone, in modo da fornire ogni membro della famiglia del proprio “telecomando” virtuale.

Arriva un ospite e non volete scendere ad aprirgli? Si può condividere con chi si vuole con un SMS.

Galaxy S8 e S8 Plus, Samsung

Design in vetro senza cornice né tasti fisici, resistente ad acqua e polvere, ha ricarica rapida e wireless e supporto per MicroSD per poter espandere la memoria integrata.

Le due fotocamere (posteriore e anteriore) consentono una nitidezza assoluta per selfie e videochiamate, oltre a scatti sempre perfetti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Due dimensioni (da 5.8" e 6.2") e tre colori, Midnight Black, Arctic Silver e Orchid Gray.

Un blender to go

Blend Active PRO di Breville è il pratico personal blender che consente di portare sempre con sé frullati, smoothies e succhi che abbiamo preparato.

In pratica, prima lo si usa per frullare (grazie alla potenza delle sue lame trita anche il ghiaccio consentendo una marea di preparazioni per tutti i gusti): basta mettere gli ingredienti nel bicchiere, avvitare il coperchio dotato di lame e posizionarlo sulla base motorizzata.

Premendo il pulsante di accensione in pochi secondi i vari ingredienti si trasformeranno in un frullato omogeneo e della consistenza desiderata.

A quel punto basta sganciare il bicchiere dalla base, rimuovere il coperchio con le lame e sostituirlo con quello dotato di dosatore e chiusura ermetica e si ottiene una pratica borraccia da mettere in auto, nello zaino o nella borsa della palestra.



Jolie Plus in edizione limitata Star Wars



Jolie Plus, la nuova macchina per caffè Lavazza della famiglia A Modo Mio, si tuffa nell’Universo Star Wars: Gli ultimi Jedi, al cinema dal 13 dicembre, con una versione spaziale in limited edition.

Piccola e compatta, con doppia selezione (per espresso e caffè lungo), nella versione senza lato oscuro della Forza è disponibile in tre colorazioni metallizzate, Silver e Gun Metal Grey, e con finiture in metallo cromato.

Una stampante portatile, HP Sprocket

HP Sprocket è grande quanto uno smartphone, pesa appena 170 grammi e permette di stampare istantanee adesive subito asciutte e a prova di sbavatura.

Bianca, rossa o nera, è la compagna di viaggio ideale per chi vuole poter toccare con mano le proprie foto.

Si connette con lo smartphone attraverso Bluetooh e permette di stampare in tempo reale dalla propria galleria immagini usando la App HP Sprocket, gratuita per iOS e Android.

Si stampano al naturale o dopo averle personalizzate con testi, filtri e sticker.

Basta inserire la speciale carta HP ZINK e in 40 secondi i propri momenti preferiti saranno adesivi da 5 x 7,6 cm.

Una fitness band per bambini, Garmin

Vìvofit jr 2 è la nuova fitness band per bambini di Garmin ed è ispirata ai mondi Disney, Star Wars e Marvel.

Da indossare anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è impermeabile e ha una batteria che dura oltre un anno.

Disponibile con cinturino fisso per i polsi più piccini o con cinturino regolabile per quelli più grandi, ha uno schermo a colori personalizzabile su cui vengono visualizzate l'ora e la data - oltre a una barra motivazionale da riempire tutta per fare il giusto movimento ogni giorno e viverla come un gioco.

Oltre a contare i passi e a monitorare la qualità del sonno, infatti, il dispositivo misura l'attività motivando i bambini a svolgere i 60 minuti di attività fisica al giorno raccomandati.

Philips TV OLED 9002



Se lo "stare in casa" è il nuovo uscire, fatelo per bene.

Il TV Philips OLED 9002 è ultra slim, con base ad arco in alluminio e in grado di valorizzare ogni contenuto trasmesso grazie alla tecnologia Ambilight (unica di Philips TV), che, posta su tre lati dello schermo, proietta la luce di quello che c'è in onda oltre i confini dello schermo, fin dietro, sulla parete, creando così un'esperienza di visione davvero immersiva.

La tecnologia Ambilight potrà essere settata su 3 modalità diverse: la modalità classica segue i contenuti del TV e li riflette in tempo reale sulla parete retrostante, la modalità musica accompagna il ritmo della musica riprodotta sul TV, ideale se connessi a Spotify o a Deezer, per dare vita alle proprie playlist, mentre la modalità game permette di esaltare i colori intensi e gli effetti dinamici dell'azione di gioco visualizzata sullo schermo.



In più, il processore Philips P5 Perfect Picture rende i neri più intensi e profondi, i bianchi più accesi e i colori più vivaci.

Per gli addicted di Netflix c'è anche il tasto di accesso diretto alla piattaforma di streaming direttamente sul telecomando.

Il Philips TV OLED 9002 è disponibile nel solo taglio da 55”.

Un activity tracker che sembra un orologio, Nokia

Steel Limited edition è una versione speciale ed esclusiva dell'activity tracker di Nokia per il monitoraggio del sonno e dell'attività fisica.

Cassa in acciaio ossidabile, disponibile in rose gold o full black, lancette cromate e cinturino sportivo in silicone o in pelle italiana.

Tutti i movimenti del giorno vengono monitorati, registrati e sincronizzati automaticamente sull’app dedicata Nokia Health Mate (disponibile per sistema operativo iOS e Android), che monitora i passi, l’attività fisica e il sonno 24 ore su 24, senza la necessità di tenere in mano lo smartphone.

Impermeabile fino a 50 metri, ha una batteria a lunga durata, che assicura fino a 8 mesi senza nessuna ricarica.

Uno speaker per Porsche addicted

Il 911 Speaker è lo speaker Bluetooth di Porsche Design, realizzato con l’originale copertura del terminale di scarico della 911 GT3.

I materiali di qualità elevata, tra cui l’housing in alluminio, il Bluetooth 4.0 e la tecnologia apt-X, che permette di trasferire wireless l’audio da smartphone, tablet o PC con la stessa qualità offerta da un CD Audio, sono le caratteristiche di questo speaker da 60 watt di potenza dal perfetto suono stereo.

Facile da collegare ai dispositivi attraverso la tecnologia NFC, la batteria a lunga durata garantisce 24 ore di piacere musicale.

Il frigorifero magico di LG Signature

Non sta fisicamente sotto l'albero, ma è un capolavoro della tecnologia per la casa.

Il frigorifero di LG Signature grazie alla tecnologia Door in DoorTM arricchita da Instaview diventa trasparente quando ci si bussa sopra.

Bastano due toc toc sull'anta e la superficie opaca del frigo diventa trasparente, per vedere quello che c'è dentro senza bisogno di aprire l'anta e dunque evitando inutili sprechi di energia e dispersione del freddo.

Se poi volete aprirlo, potete farlo senza mani, perché grazie al sistema Auto Open Door basta passare la punta del piede sotto l'anta del frigo per farla aprire in modo automatico, senza l'uso delle mani, che in cucina spesso e volentieri si hanno occupate.

La struttura esterna è in acciaio inossidabile con finitura lavorata e resistente ai graffi, mentre il rivestimento interno è in acciaio inox.