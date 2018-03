Non sono regali materiali ma buoni propositi da regalare a voi stesse quando siete single perché essere (più) felici da soli è l'unico modo per essere felici davvero

Siete single per niente contenti di esserlo?

Smettete subito di avere un atteggiamento negativo verso l'amore e la sua assenza, perché è solo stando bene da soli che si può essere felici davvero.

E tutti dovrebbero imparare a essere felici in autonomia prima di cercare la felicità negli altri.

Non pensate a quello che non avete ma fate di tutto per essere serene con quello che avete, già questo è un grandissimo regalo che potreste farvi.



E tutto il resto verrà da solo.

Dunque, forza: ecco le vostre prossime nove missioni.

Fate qualcosa per prendervi cura di voi

Potete andare a fare un massaggio, dal parrucchiere a farvi la piega o anche solo regalarvi il tempo per una maschera da fare a casa.

Ogni giorno fate in modo di concedervi un pensiero che vi renda più belle o una coccola che vi renda più felici.

Divertitevi

Invitate le amiche a casa, ordinate delle pizze, comprate delle vagonate di gelato, sbocciate bottiglie di bollicine e cantate canzoni stupide a squarciagola.

Divertitevi e smettetela di pensare al fatto che non avete un fidanzato.

Ci saranno giorni in cui rimpiangerete la libertà di fare solo quello che avete voglia di fare. Quindi approfittatene.



Flirtate

Flirtare è uno dei passatempi più divertenti - e sottovalutati.

Trovate una scusa per attaccare bottone con chi vi piace, con quel tipo che vi mette like da mesi su tutti i social o con il collega che vi sorride alla macchina del caffè.

La parola d'ordine è prenderla con leggerezza.

Niente ansie

Non è una lotta tra chi è fidanzato e chi non lo è.

Quindi piantatela con queste ansie inutili, voi potete andare quando volete al ristorante cinese e scegliere che film guardare in tv.

Siate più solidali con il genere femminile

Se non siete innamorate di nessun essere di sesso maschile potreste sempre essere innamorate di molte vostre amiche.

Dite alle vostre amiche quanto bene volete loro e ricordatevi che se foste meno in competizione con il genere femminile il mondo sarebbe un posto migliore.

Quindi basta sparlare.

Siate più positive verso il sesso maschile

Basta dire che gli uomini sono tutti cattivi, che il genere è marcio, che non si salva nessuno.

Forse dovreste essere più tolleranti e aperte verso l'altro sesso.

Ok, il vostro ex vi ha fatto immensamente soffrire ma non tutti gli uomini possono pagare per le colpe di un unico essere spregevole.

Guardate negli occhi cupido e chiedetegli di ridarvi fiducia: non sono tutte mele marce.

Sorridete

Stampatevi un sorriso sulla faccia, fate una torta da portare in ufficio ai colleghi e sorridete al tizio che vi siede vicino sul tram.

Vi sorprenderete di voi stesse e la vostra giornata prenderà una piega diversa.

Smettetela di pensare a quello che non avete, distribuite sorrisi e vedrete che tutto questo vi tornerà indietro con cose buone.

Vivete nel presente

Passato e il futuro sono due cose che non dovrebbero riguardarvi: se volete veramente essere felici dovreste vivere nel presente, oggi dovrebbe essere l'unico tempo di cui vi dovreste preoccupare.



Basta viaggi con la mente nel passato, alle storie andate male, ai fantasmi che non se ne sono mai andati.

Basta viaggi nel futuro tra scenari disastrosi.

Oggi è oggi, e perlomeno nessuno vi sta mettendo le corna - no?



Non invidiate nessuno

Guardare altre ragazze e pensare che siano migliori di voi o vedere delle coppie camminare mano nella mano e voler lanciare delle bombe a mano non vi servirà a nulla.

L'invidia è un sentimento veramente meschino, non potete invidiare qualcosa che non conoscete e non dovreste mai pensare che qualcuno sia meglio di voi.

Smettetela immediatamente e imparate a voler bene a quello che avete e a essere sicure dei vostri punti di forza.

Amate voi stesse e la vostra vita e vedrete che voi e la vostra vita diventerete ancora meglio.