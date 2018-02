Una collezione che attinge a piene mani da culture lontane per ridefinire i codici dell'eleganza femminile



"Senza confini, ricca, che attinge a molte culture, per creare una moda in cui l'inclusione si oppone all'esclusione". Giorgio Armani descrive così la sua collezione per l'Autunno Inverno 2018, presentata questa mattina a Milano.

Contaminazioni etniche asiatiche, africane e di altri paesi lontani vivacizzano e colorano lo stile classy e lineare che contraddistingue da sempre la maison.

Le silhouette fluide disegnano un'eleganza delicata e femminile anche sui tailleur più rigorosi. Del resto "Non c'è più bisogno di vestirsi da uomo per entrare in un consiglio di amministrazione".

E proprio alle donne di oggi, forti e aggraziate al tempo stesso, è dedicata la nuova collezione, fatta di giacche boxy che si abbinano a pantaloni dalla linea morbida, cappe da portare con disinvoltura sugli abiti da sera, colbacchi in pelliccia ecologica e cuissardes in pelle da indossare anche sui look da giorno con maxi cardigan e mantelle di lana.

La sera si veste di capi in velluto nero illuminato da pennellate di rosa, blu, viola e verdi metallizzati, e sontuosi longdress ricoperti da paillettes luccicanti e applique preziose.





Giorgio Armani A/I 2018: il backstage beauty Make up: Linda Cantello International Make Up Artist Giorgio Armani // Hair: Roberta Bellazzi per Aldo Coppola Agency // Credits ph. Daniela Losini































