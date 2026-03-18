La bella stagione è alle porte e con lei iniziano a fioccare gli inviti a nozze ed eventi: ecco come affrontarli con il look anzi, con 5 look perfetti per le occasioni speciali

L'arrivo della primavera fa fioccare inviti a nozze e cerimonie speciali? Se siete ancora con la mente all'inverno e ai suoi look e colori, e non sapete cosa indossare per un'occasione speciale alle porte, abbiamo quello che fa per voi.

Parliamo di look da cerimonia prefetti per togliersi di dosso i mesi più freddi e uscire dal guscio, pronti per una stagione brillante, un periodo che non è facilissima da approcciare in fatto di guardaroba.

La primavera sembra calda ma a volte regala ancora soffiate fredde e giornate assolate dalla parvenza estiva possono trasformarsi, in una attimo, in una giornata quasi autunnale.

Ma se da un lato il cappotto è stato riposto nell'armadio, dall'altro trench sportivi, giacche in pelle o piumini leggeri non sono esattamente un must-have dello stile formale più indicato per i grandi eventi.

Cosa indossare quindi? Nelle nostre cinque proposte troverete stili, tonalità e ispirazioni diverse: pantaloni e gonne, camicie romantiche o linee più minimal, il tutto con qualche piccolo suggerimento di stile in fatto di abbinamento.

Da interpretare secondo il proprio gusto o semplicemente da prendere come spunto, questi look che abbiamo pensato appositamente per voi vogliono dare il benvenuto alla nuova stagione con il piede giusto: scopriteli subito e fateli vostri!

Con la gonna a ruota

La primavera porta subito la voglia di colore e luminosità, bene interpretati da una donna a ruota di colore bianco, nuance non consigliata per un matrimonio a meno che non la si spezzi nel modo giusto. Ad esempio con una giacca verde in tweed, da portare a pelle, e un paio di décolleté che rubano la scena.





Da sinistra: Borsa Sicily mini, DOLCE&GABBANA - Giacca corta in tweed, FORTE FORTE - Gonna a ruota in cotone, RÓHE - Decolleté Panthea in capretto, VALENTINO GARAVANI.

Credits: Farfetch.com, Mytheresa.com, Valentino.com



Un tocco a pois

I pois sono un grande classico che anche per le cerimonie torna a fare capolino. Noi li consigliamo in una variante colore originale, come questa nei toni del marrone e dell'azzurro, da abbinare di conseguenza senza paura.

Da sinistra: Trench corto con cintura e camicia con fiocco, MARELLA - Gonna a pois in Tencel, POSSE - Minibag Fendigraphy Mini in pelle tortora, FENDI - Slingback in pelle, GIANVITO ROSSI.

Credits: Marella.com, Net-a-Porter.com, Fendi.com



In lungo ma contemporaneo

La scelta dell'abito lungo è sempre sofisticata ed elegante, ma può facilmente scadere nel "troppo". Da provare in una combinazione più leggera, nei colori come nelle linee: un abito girocollo che scivola sul corpo, arricchito da una mantellina che si rivela anche strategica in caso di meteo sfavorevole.



Da sinistra: Mantella satinata, BY MALENE BIRGER - Decolleté argentate Camilla, ALEVÌ MILANO - Abito lungo in raso, ROTATE - Borsa argentata a secchiello Nano Pilgrim in pelle con fermaglio gioiello, ROGER VIVIER.

Credits: Zalando.it, Mytheresa.com, Rogervivier.com



Il completo che fa il look

Un classico che non annoia mai, il completo giacca e pantalone. Basta sceglierlo in una nuance luminosa e primaverile e con un taglio sofisticato, magari senza bottoni che rendono l'insieme più quotidiano, preferendo una chiusura morbida e sinuosa.

Da sinistra: completo in raso, ATELIER EMÉ - Clutch rigida, PRAFOIS - Slingback bianche, H&M.

Credits: Atelier-eme.com, Parfois.com, hm.com



Note primaverili

La leggerezza di un soprabito in organza, nuance pastello e un tocco dorato: un total look con pantalone a palazzo che sa di primavera, facile da regolare a livello di pesantezza.



Da sinistra: Spolverino in organza di seta e pantaloni a palazzo in lady, MAX MARA - Top in twill di seta stampato, FABIANA FILIPPI - Bustina in Re-Nylon e décolleté in nappa mordorè, PRADA.

Credits: Maxmara.com, Mytheresa.com, Prada.com