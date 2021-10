Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, oggi in edicola!

Il nuovo numero di Grazia è da oggi in edicola e su app e parliamo d'amore. Lo facciamo con la nostra star di copertina, Aimee Lou Wood, protagonista della serie di culto "Sex Education". La giovane attrice è diventata un simbolo del nuovo femminismo interpretando una studentessa che nella serie firmata Netflix rivendica il piacere femminile e si ribella alle molestie. Nell'intervista con Grazia racconta come il personaggio le ha cambiato la vita e parla delle sue battaglie personali, come quella contro i disturbi alimentari.

Scriviamo dell'educazione sessuale dei giovani maschi in un'inchiesta che mostra come per i ragazzi la scoperta dell'eros avvenga sui siti per adulti, un consumo aumentato in modo esponenziale durante il lockdown. Di amore scrive Francesco Carofiglio, che su Grazia racconta che innamorarsi sia come danzare sul ciglio del burrone. A farci scoprire l'eros e tutte le sfumature del piacere femminile è invece la scrittrice, designer e terapista sessuale Betony Vernon.

Nelle pagine di attualità parliamo con Martina Comparelli, l'attivista italiana al fianco di Greta Thunberg e Vanessa Nakate nella lotta per l'ambiente. Tra i protagonisti di Grazia questa settimana ci sono gli attori Alessandro Preziosi e Michele Riondino, l'attore e regista Sergio Castellitto e l'attrice Jodie Comer. Per la sua rubrica "7-teen - Le interviste di Elisa Maino", @la_mainoo ha incontrato il giovane attore Francesco Cavallo, tra i protagonisti al cinema del film "La scuola cattolica".

Nelle pagine dedicate alla moda Grazia vi guida tra le borse irresistibili e i modelli più iconici di questa stagione autunno-inverno con uno speciale dedicato. Dagli olii vegetali contro macchie e rughe, tè matcha antietà ai semi di moringa per illuminare, vi parliamo delle formule cosmetiche naturali per prendersi cura di sé rispettando di Pianeta. Questo e molto ancora su Grazia, questa settimana.