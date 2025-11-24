Finalmente annunciata la data dell'apertura di World Of Frozen e tantissime novità a Disneyland Paris



Anche voi da sempre sognate di visitare il Regno di Arendelle? Bene, a volte i sogni diventano realtà, soprattutto a Disneyland Paris, un luogo dove i personaggi, i luoghi e le storie con le quali siamo cresciuti prendono vita.

Dal 29 marzo 2026 infatti il Parco Walt Disney Studios dedicato inizialmente al dietro le quinte del mondo cinematografico e dei film, si trasformerà nel nuovo Disney Adventure World, una reinterpretazione che mira a trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel, per permettere davvero a tutti di vivere avventure indimenticabili.





Punto focale della trasformazione è l'attesissimo World of Frozen, ispirato alla serie di film di animazione dal successo planetario. Il Regno di Arendelle, di ispirazione nordica, è stato ricreato a grandezza naturale e su tutto svetta la Montagna del Nord, alta 36 metri e dipinta a mano in 18 mesi. Ad animare questo luogo fantastico ci sarà una nuova attrazione per famiglie, Frozen Ever After che porterà i visitatori in un emozionante giro in barca, accompagnati da Anna, Elsa e i loro amici. Questo viaggio, scandito da famosissime canzoni come Do You Want to Build a Snowman? and Let It Go porterà gli ospiti dalla foresta innevata alla Valle dei Troll, attraverso il magnifico Palazzo di Ghiaccio di Elsa, per poi concludersi con uno spettacolare finale nella Baia di Arendelle illuminata da fuochi d'artificio a forma di fiocchi di neve.

Una grande novità sarà la presenza di un vero e proprio Olaf, un animatronic dalle sembianze più che reali che comparirà a sorpresa nel parco lasciando gli ospiti senza parole.





"Frozen è un franchise straordinario", ci dice Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris che abbiamo incontrato a Parigi, "il primo film, uscito nel 2013 è stato il film d’animazione di maggior incasso fino all’uscita del secondo nel 2019, che lo ha superato. Le musiche sono indimenticabili, tradotte in 41 lingue, è un successo globale incredibile, per questo lo abbiamo scelto come attrazione principale. In più è perfetto per quello che stiamo costruendo. Il nome Disney Adventure World include la parola “avventura” per una ragione, e Frozen è anche una storia di viaggio, scoperta ed esplorazione. Si integra bene con ciò che abbiamo già: World of Pixar, Marvel e, presto,The Lion King".

Disney Adventure World includerà infatti tre aree: World of Frozen, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus a cui si aggiungerà, in un secondo momento, un quarto mondo ispirato al classico film d'animazione Disney, Il Re Leone, rinnovando in questo modo oltre il 90% dell'offerta del secondo Parco.





"Con la trasformazione e l'espansione di Disney Adventure World abbiamo voluto rispondere a ciò che ci chiedevano i nostri ospiti che sempre più desideravano vivere le nostre storie, immergersi nelle nostre ambientazioni e nelle franchise che amano. Il nostro obiettivo è creare aree immersive per chi verrà a trovarci. Si tratta di una trasformazione significativa", continua Rafalski, "e riguarda anche la creazione di un’identità specifica per questo parco, che sia complementare a quella di Disneyland Paris. Il primo è il parco classico: le storie senza tempo, la magia, le aree iconiche dell’avventura, del Far West e così via. Spazi che molte persone conoscono e amano. Qui, invece, vogliamo creare qualcosa di diverso, ma complementare: aree immersive che ti portano completamente dentro la storia, attraverso le attrazioni, l’intrattenimento, il cibo e l’ambientazione. Tutto contribuisce a questa sensazione.

Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro svolto e molto entusiasti dell’effetto sorpresa e divertimento, come abbiamo mostrato oggi con Olaf, il nostro personaggio robotico. È incredibile vedere un personaggio così amato prendere vita nel parco".

Tra le novità principali troviamo anche l'apertura di Adventure Way, un maestoso viale principale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quattordici nuovi punti di ristoro. Centrale e punto di riferimento sarà un nuovo lago chiamato Adventure Bay che tutte le sere farà da sfondo ad un inedito spettacolo creato da 279 droni che illumineranno il cielo.





"Con l’espansione di Disney Adventure World pensiamo davvero a tutte le generazioni. Il nostro pubblico è per metà francese e per metà europeo, ed è importante per noi capire cosa cercano i visitatori europei. Consideriamo la complementarità tra le grandi franchise: Frozen per le famiglie, Marvel, The Lion King, World of Pixar per teenager e giovani, ma anche adulti e fan che tornano più volte all’anno. Cerchiamo un equilibrio e siamo certi che Frozen sarà un grande successo", ci dice Rafalski che aggiunge: "È importantissimo per noi continuare a creare magia e sogni per le famiglie e i bambini che ci visitano. L’idea centrale del nuovo parco è l’immersione e il rendere vive le storie. Lo si percepisce appena si entra nel Regno di Arendelle. Quando i nostri ospiti arriveranno qui, troveranno personaggi come Olaf che interagiranno con loro, spettacoli che daranno vita all’area, e un’atmosfera incredibilmente magica che permetterà loro di sognare e di evadere dalla routine quotidiana.

Speriamo che il pubblico apprezzi e torni più spesso a visitarci: uno o entrambi i parchi, magari restando un paio di giorni per vivere tutto ciò che abbiamo da offrire".

World Of Frozen e Disney Adventure World apriranno al pubblico il 29 marzo 2026.