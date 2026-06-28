Mani che sudano prima di un esame, ascelle bagnate in riunione: non è solo caldo, ma sudorazione emotiva. Capire questo legame può cambiare il rapporto con il corpo.

Quattro milioni di ghiandole sudoripare, molte concentrate in mani, piedi, fronte e ascelle: il corpo umano è programmato per sudare. Ma non solo quando correte o vi allenate in palestra.

Capita di arrivare a un colloquio di lavoro con i palmi già bagnati, o di sentire le ascelle inondate proprio quando dovete parlare in pubblico. Qui non c’entra il caldo della stanza, ma il “caldo” delle emozioni. Ed è proprio questo tipo di sudore, emotivo, che racconta più di quanto pensiate su come state davvero.

Sudore emotivo: quando sono le emozioni ad alzare il termostato

La sudorazione “normale” serve a raffreddare il corpo. Se la temperatura sale, il sistema nervoso simpatico attiva soprattutto le ghiandole eccrine, che producono un sudore acquoso quasi inodore. È la classica sudata dopo una corsa.

La sudorazione emotiva invece si accende anche senza aumento reale di temperatura. Basta una mail del capo, un messaggio che non vi aspettavate, uno sguardo di troppo. In questi casi il segnale parte dalla mente, non dal termometro interno, ma arriva sempre alle stesse ghiandole.

Le eccrine rispondono in modo particolare sulle zone “sociali”: palmi delle mani, piante dei piedi, fronte, ascelle. Le apocrine, concentrate soprattutto nelle ascelle e nella zona genitale, producono un sudore più ricco di componenti che, a contatto con i batteri della pelle, generano odore. E stress, ansia, eccitazione possono renderlo più intenso.

La cosa interessante è che queste microvariazioni di sudore sono misurabili. Molti studi di psicofisiologia registrano l’attività elettrodermica, cioè le minime modifiche di sudorazione sui polpastrelli, per capire quanto una persona è emozionata o sotto pressione. Lo stesso principio che usano alcuni smartwatch quando stimano il vostro livello di stress.

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Ansia, paura, imbarazzo: come cambiano dove e quanto sudate

Ansia e stress sono i campioni indiscussi della sudorazione emotiva. Prima di un esame o di una presentazione importante, il corpo entra in modalità “allerta”: battito accelera, respiro si fa corto, le mani diventano fredde e umide, le ascelle iniziano a bagnarsi anche se siete immobili.

La paura intensa può dare il famoso “sudore freddo”. Il sangue viene dirottato ai muscoli, la pelle si raffredda, ma le ghiandole sudoripare vengono comunque attivate dal sistema nervoso simpatico. Risultato: gocce sulla fronte e schiena, brividi e sensazione di instabilità.

Anche il grande imbarazzo ha la sua firma. Viso che si arrossa, fronte lucida, colletto della camicia che si macchia. Rabbia ed eccitazione invece tendono ad aumentare il sudore generalizzato, come se il corpo si preparasse a una corsa che magari non farete mai.

Esiste poi l’altro estremo. In uno studio svedese su pazienti depressi, quasi il 97% di chi in seguito ha tentato il suicidio mostrava una risposta sudorale molto ridotta agli stimoli. Una “iporeattività” che segnala un sistema emotivo quasi spento. Non è un test usato nella pratica quotidiana, ma dà la misura di quanto sudore e umore siano collegati.

Sudore e testa: il circolo vizioso dell’iperidrosi emotiva

Per alcune persone, la sudorazione emotiva è un fastidio passeggero. Per altre diventa un vero disturbo. Gli esperti di dermatologia stimano che l’iperidrosi primaria, cioè una sudorazione eccessiva non spiegata da malattie, interessi circa l’1-3% della popolazione. Spesso colpisce mani, piedi, ascelle e volto.

Le emozioni non sempre sono la causa unica, ma quasi sempre peggiorano il quadro. Nasce così il circolo vizioso: sudo perché sono in ansia, mi accorgo del sudore, mi vergogno, aumento l’ansia… e sudo ancora di più. Nel tempo questo può favorire ansia sociale, calo di autostima, evitamento di situazioni prima vissute con leggerezza.

Diversi studi mostrano che chi ha iperidrosi severa racconta una qualità di vita paragonabile a chi convive con psoriasi estesa o vitiligine in volto. Non è “solo sudore”, è un handicap silenzioso che condiziona relazioni, lavoro, intimità.

Cosa racconta il vostro sudore agli altri

Gli odori emotivi non parlano solo a voi. In alcuni esperimenti condotti nei Paesi Bassi, a un gruppo di uomini venivano mostrate scene paurose o disgustose e poi veniva raccolto il loro sudore. Quando un gruppo di donne annusava quei campioni, senza sapere nulla, il loro viso riproduceva spontaneamente espressioni di paura o disgusto. Il corpo, letteralmente, “sentiva” l’emozione altrui.

Anche la differenza tra sudore da stress e sudore da sport si vede e si annusa. La psicologa Pamela Dalton, che studia l’olfatto umano al Monell Chemical Senses Center di Philadelphia, ha mostrato che il sudore prodotto in situazioni di pressione sociale viene percepito in modo più negativo rispetto a quello prodotto dall’esercizio fisico, anche quando l’intensità dell’odore è simile. In pratica: se arrivate in ufficio grondanti dopo la corsa, potete risultare energici; se sudate a vista in una riunione importante, rischiate di apparire insicuri.

Strategie pratiche per gestire la sudorazione emotiva

La prima cosa da fare è distinguere. Se il sudore è davvero eccessivo, presente anche a riposo e fuori da contesti emotivi, è utile parlarne con il medico o il dermatologo. Esistono antitraspiranti specifici, terapie fisiche e, nei casi selezionati, trattamenti medici mirati.

Quando però il problema è soprattutto legato ad ansia, paura, imbarazzo, lavorare sulla mente cambia anche la pelle. La psicoterapia cognitivo comportamentale è quella che ha raccolto più prove di efficacia nella gestione dell’ansia. Lavora sul legame tra pensieri, emozioni e comportamenti. Per esempio sul passaggio da “se si vede che sudo farò una figuraccia” a valutazioni più realistiche, che riducono la tensione e quindi anche il sudore.

Accanto alla terapia, ci sono tecniche semplici che potete iniziare a usare subito. La respirazione diaframmatica, lenta e profonda, aiuta ad attivare la muscolatura profonda e induce un rilassamento fisico e mentale che smorza la risposta ansiosa. Il rilassamento muscolare progressivo, in cui si contraggono e rilassano uno dopo l’altro gruppi di muscoli, è utile prima di situazioni che sapete già essere stressanti.

Molto efficace è anche la focalizzazione dell’attenzione. Quando sentite arrivare l’ondata di sudore, invece di controllare di continuo se la camicia è macchiata, potete decidere di concentrare la mente su un compito neutro: contare lentamente, descrivere mentalmente gli oggetti che vedete, notare le sensazioni dei piedi appoggiati a terra. Così spostate il focus dalle sensazioni interne che alimentano l’ansia verso un punto esterno che restituisce lucidità.

Infine, non sottovalutate le abitudini quotidiane: tessuti traspiranti, cambi di abiti se sapete di avere una giornata impegnativa, idratazione corretta. Ma soprattutto, la libertà di dire “ho questo problema” a un professionista. Chiedere aiuto, in questo caso, è il gesto più concreto per tornare a sentirvi a vostro agio nella vostra pelle, sudore compreso.