L’exercise snacking da 5 minuti al giorno può alleggerire mente e umore. Ma come funziona esattamente, e come inserirlo nella routine?

Cinque minuti possono sembrare niente. Eppure una meta-analisi pubblicata nel 2025 su riviste di medicina dello sport ha mostrato che brevi “collazioni sportive” da 1 a 5 minuti, ripetute nella giornata, migliorano non solo la salute cardiometabolica, ma anche il benessere mentale, le funzioni cognitive e il sonno. Non parliamo di ore in palestra, ma di scatti di movimento infilati tra una mail e una lavastoviglie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda da anni che anche piccole quantità di attività fisica riducono stress, ansia lieve e sintomi depressivi.

Il tema, oggi, è come rendere questa attività compatibile con una vita piena di call, bambini, treni in ritardo. Qui entra in gioco l’“exercise snacking”: l’esercizio da 5 minuti che la psicologia promuove come alleato della mente.

Cos’è l’exercise snacking: il movimento da 1 a 5 minuti

Gli studiosi lo chiamano exercise snacking. L’idea è semplice: invece di un unico allenamento lungo, si fanno mini-sessioni da 1 a 5 minuti, più volte al giorno. Basta salire le scale con decisione per due minuti, camminare a passo sostenuto per tre, oppure fare squat per uno o due minuti.

Le review scientifiche su adulti sedentari mostrano che questi piccoli blocchi, sommati, migliorano la forma cardiorespiratoria e diversi indicatori di salute cardiometabolica. Il dato interessante per chi non ama lo sport è che il guadagno relativo più grande arriva proprio nel passaggio da zero movimento a pochi minuti regolari. In pratica: il vostro “poco” vale moltissimo, soprattutto se partite da una vita molto sedentaria.

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Cosa succede nella mente in quei 5 minuti (secondo la psicologia)

La psicologia dell’esercizio spiega che anche uno sforzo breve attiva i circuiti di ricompensa del cervello. In pochi minuti il corpo rilascia endorfine, dopamina e noradrenalina, sostanze che migliorano l’umore, aumentano l’energia percepita e aiutano a gestire lo stress. Non serve arrivare stravolti: è sufficiente un’intensità che faccia battere il cuore più forte, ma vi permetta ancora di parlare.

Diversi studi su bambini e adolescenti hanno collegato “exercise snacking” a un miglioramento del controllo inibitorio, cioè la capacità di filtrare le distrazioni e restare concentrati su un compito. Tradotto per la vita reale: piccole pause attive tra una lezione, una riunione o uno studio intenso rendono più facile tornare al lavoro con la mente fresca, riducendo quella sensazione di nebbia cognitiva da schermo.

La meta-analisi del 2025 citata in apertura ha osservato anche un effetto diretto sulle emozioni: queste micro-sessioni di attività fisica migliorano l’autostima e riducono rabbia, tensione e sintomi depressivi, soprattutto nei più giovani. Ogni volta che completate i vostri 5 minuti, il cervello registra una “micro-vittoria”. Nel tempo questo alimenta il senso di competenza e la convinzione di sapervi prendere cura di voi, due pilastri del benessere psicologico.

Infine, il movimento breve e regolare aiuta a scaricare la tensione fisica accumulata durante la giornata e favorisce un sonno più regolare. Diversi studi recenti collegano l’attività moderata, praticata lontano dall’orario di coricarsi, a un addormentamento più rapido e a una migliore qualità del sonno, anche negli adulti stressati.

Come inserire 5 minuti di exercise snacking nella routine

La chiave è smettere di pensare ai 5 minuti come a un “mini allenamento perfetto” e vederli come un gesto di igiene mentale, come lavarsi il viso. Alcune idee concrete:

Al mattino potete fare un circuito semplice: un minuto di marcia sul posto con le ginocchia alte, un minuto di squat lenti, un minuto di affondi alternati, un minuto di plank appoggiando le ginocchia, un minuto di stretching delle braccia e delle gambe. In cinque minuti il corpo si sveglia e la testa esce dalla modalità zombie.

Durante il lavoro o lo studio, ogni due o tre ore, alzatevi e trasformate la pausa in uno snack di movimento: due minuti a salire e scendere le scale, due minuti di camminata veloce lungo il corridoio o intorno all’isolato, un minuto di rotazioni di spalle e stretching del collo. È il modo più semplice per interrompere la sedentarietà prolungata, che gli studi collegano a maggior stress e peggior umore.

La sera, l’obiettivo cambia: non caricare, ma scaricare. Potete fare due minuti di camminata dolce in casa, due minuti di stretching per schiena e anche, un minuto di respirazione diaframmatica, inspirando dal naso ed espirando lentamente dalla bocca. Questo mix aiuta il sistema nervoso a passare dalla modalità “allerta” alla modalità “riposo”, preparando mente e corpo al sonno.