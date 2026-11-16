L'influenza tornerà a bussare alle nostre porte questo inverno, ma tra vaccino, igiene e qualche rinuncia strategica si può davvero ridurre il rischio di finire a letto con la febbre

Ogni inverno, in Italia, l'influenza stagionale colpisce milioni di persone e manda in tilt scuole, uffici e agenda sociale. La buona notizia è che molte infezioni si possono evitare con scelte mirate.

Secondo il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, la combinazione di vaccino, igiene quotidiana e comportamento responsabile resta la strategia di prevenzione più efficace.

In questa guida pratica vediamo come prevenire l'influenza ed evitare di ammalarsi quest'inverno.

Ma cos’è (davvero) l’influenza stagionale

L'influenza è un'infezione respiratoria acuta causata da virus di tipo A e B. Si manifesta di solito in modo brusco, con febbre alta, brividi, dolori muscolari, mal di testa, stanchezza intensa, tosse e mal di gola. Diversamente dal raffreddore, non è solo “un po' di naso che cola” ma una vera mazzata per l'organismo.

In Italia le epidemie di influenza colpiscono soprattutto tra dicembre e marzo, quando si vive più al chiuso e si arieggiano meno gli ambienti. I virus si trasmettono con le goccioline di saliva emesse parlando, tossendo o starnutendo e, come ricordano l'Istituto Superiore di Sanità e l'ECDC europeo, possono sopravvivere da 2 a 8 ore sulle superfici. Per questo maniglie, scrivanie e smartphone diventano spesso complici del contagio.

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Il vaccino antinfluenzale, alleato numero uno

Secondo il Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale è la misura più efficace e sicura di prevenzione dell'influenza e delle sue complicanze, soprattutto per anziani e persone fragili. Il motivo è semplice: i virus influenzali cambiano spesso, e ogni anno il vaccino viene aggiornato sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per coprire i ceppi che circoleranno nella nuova stagione.

La vaccinazione è offerta in modo attivo e gratuito a chi ha più di 65 anni, a chi convive con patologie croniche, alle donne in gravidanza, alle persone immunodepresse e agli operatori sanitari. Le campagne iniziano di solito ad ottobre, ma se si rientra tra i gruppi a rischio ha senso parlarne con il medico anche più avanti, prima che il picco influenzale esploda.

Un dubbio classico: il vaccino fa venire l'influenza? Le evidenze dicono di no. Può dare qualche linea di febbre o dolori muscolari leggeri, ma si tratta di una reazione del sistema immunitario, non della malattia. Anche chi non rientra nei gruppi prioritari può valutare la vaccinazione con il proprio medico per ridurre il rischio di ammalarsi di influenza.

Le abitudini quotidiane che fanno la differenza

Il vaccino è fondamentale, ma da solo non basta. Per una prevenzione dell'influenza davvero efficace contano molto le abitudini di tutti i giorni, in casa, in ufficio e sui mezzi pubblici.

Lavate spesso e bene le mani , soprattutto al rientro a casa, dopo i mezzi e prima di mangiare. Acqua e sapone bastano; quando non ci sono, va bene un gel idroalcolico.

, soprattutto al rientro a casa, dopo i mezzi e prima di mangiare. Acqua e sapone bastano; quando non ci sono, va bene un gel idroalcolico. Coprite naso e bocca quando tossite o starnutite , usando fazzoletti monouso da gettare subito, oppure la piega del gomito. È una piccola accortezza che protegge chi vi sta intorno.

, usando fazzoletti monouso da gettare subito, oppure la piega del gomito. È una piccola accortezza che protegge chi vi sta intorno. Arieggiate regolarmente le stanze, anche d'inverno : aprire le finestre per pochi minuti più volte al giorno riduce la concentrazione di virus nell'aria, nonostante il timore del “colpo d'aria”.

: aprire le finestre per pochi minuti più volte al giorno riduce la concentrazione di virus nell'aria, nonostante il timore del “colpo d'aria”. Evitate il contatto stretto con chi è malato e, se siete voi ad avere febbre e sintomi respiratori, restate a casa. Presentarsi in ufficio ammalati non è eroico, è solo un modo per contagiare tutti.

e, se siete voi ad avere febbre e sintomi respiratori, restate a casa. Presentarsi in ufficio ammalati non è eroico, è solo un modo per contagiare tutti. Curate il sonno, un'alimentazione il più possibile mediterranea, l'attività fisica moderata e limitate fumo e alcol: sono le basi di un sistema immunitario in forma, come ricordano anche gli esperti di salute pubblica.

**5 trucchi per non ammalarsi mai (provare per credere!)**

Ai primi sintomi: cosa fare (e cosa evitare)

Nonostante tutte le precauzioni, può capitare di avvertire i primi segnali: febbre che sale in poche ore, dolori muscolari, brividi, mal di testa, stanchezza fuori scala, tosse secca. In quel momento la mossa più intelligente è fermarsi, letteralmente. Riposo vero, niente allenamenti e serate infinite, tanta idratazione con acqua, tisane, brodi leggeri e un'alimentazione semplice aiutano l'organismo a gestire meglio l'infezione.

Per febbre, mal di testa e dolori si possono usare farmaci come paracetamolo o ibuprofene se adatti al proprio profilo e seguendo dosi e indicazioni del medico. Nei soggetti a rischio, il medico può valutare antivirali specifici contro l'influenza, efficaci soprattutto se iniziati entro le prime 48 ore. Antibiotici e integratori “miracolosi” non sono scorciatoie: gli antibiotici non agiscono sui virus influenzali e vitamina C o zinco non sostituiscono vaccino e terapia appropriata.

Se la febbre resta molto alta, il respiro è corto, compaiono dolori al petto o si appartiene a un gruppo fragile, conviene contattare subito il medico o il servizio d'urgenza.

Piccole scelte coerenti, giorno dopo giorno, fanno davvero la differenza.