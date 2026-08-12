Chi l’ha detto che gli shorts sportivi si possono sfoggiare solo in palestra? Ecco 5 idee ad altissimo tasso di stile da provare adesso (e anche alla fine dell’estate).

Quest’inverno c’erano i modelli lunghi a spopolare per le strade delle capitali europee, a distanza di qualche mese i track pants sono tornati nuovamente sotto i riflettori ma questa volta in versione shorts.

Proprio così, i pantaloncini track, quei modelli sportivissimi, a gamba larga, con l’elastico in vita, il più delle volte realizzati in nylon, sono tra i grandi protagonisti dell’estate.

Lontani i tempi in cui erano considerati solo dei pantaloni della tuta e si sfoggiavano esclusivamente in palestra! Come ci dimostrano gli outfit delle trend setter, questi pantaloncini, che tra l’altro sono un’ottima alternativa a bermuda e shorts di jeans, si portano ormai con nonchalance persino di sera e si inseriscono senza problemi anche nei look più raffinati.

E non pensate che si possano sfruttare solo con canotta e sneakers: questo capo, infatti, può rivelarsi sorprendentemente versatile e basta giocare un po’ con lo styling per riuscire a sfoggiarlo persino con i tacchi.

Ma come indossare i pantaloncini track senza cadere nel banale? Ecco 5 look da cui lasciarsi ispirare quest’estate.

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5 idee su come indossare i pantaloncini track

Il modo migliore per trasformare anche il look più sportivo e trasformarlo in un outfit ad alto tasso di stile? Mixarlo con capi e accessori più raffinati. E non c’è niente di meglio di un blazer gessato e di una maxi clutch in pelle intrecciata per valorizzare un outfit super easy composto da pantaloncini track, t-shirt e flip flop.

E anche un total look sportivo, composto ad esempio da t-shirt oversize e pantaloncini track, può essere ben valorizzato con gli accessori giusti. Per renderlo adatto dall’alba al tramonto bastano un paio di mules con il tacco e una mini bag preziosa.

Come indossare i pantaloncini track in modo più chic? Servono solo una camicia bianca, da infilare dentro gli shorts, un paio di sandali con kitten heels, una borsa a mano dai colori vitaminici, un cappello in paglia a tesa larga e la giusta attitude.

I pantaloncini track si riveleranno degli ottimi “partner in crime” anche alla fine dell’estate, una volta rientrate dalle vacanze. Per affrontare una giornata in città si possono provare con una camicia a righe a maniche lunghe, delle slingback con il tacco largo dello stesso colore e una nuova it-bag.

Ma, come insegnano le trend setter, giocando bene con il layering è possibile continuare a sfruttarli persino nelle giornate più fresche. Per dare vita a un look coordinato diverso dal solito, ad esempio, basta optare per una giacca a vento rossa e dei track pants en pendant e poi completare con una camicia azzurra, dei sandali infradito e una borsa a mano dello stesso colore.

Foto: GettyImage