Con la natalità ai minimi storici, in Italia non si contano solo meno culle: anche antichi cognomi stanno scomparendo, portandosi via pezzi di memoria familiare e collettiva.

Nel 2025 in Italia sono nati circa 355 mila bambini e il tasso di fecondità è sceso attorno a 1,14 figli per donna, secondo i dati ISTAT. Mentre si parla di "inverno demografico", in silenzio succede qualcos'altro: alcuni cognomi italiani si assottigliano fino quasi a sparire.

Una ricerca condotta da MyHeritage sui registri italiani ha individuato 13 cognomi italiani rari a rischio estinzione. Non sono solo curiosità da elenco: dietro ognuno c'è una storia di territori, mestieri, trovatelli, nobiltà mancata. E la sensazione, non troppo teorica, che un giorno possa toccare anche al vostro cognome.

Perché alcuni cognomi italiani sono in via di estinzione

Un cognome non sparisce da un giorno all'altro. Diventa vulnerabile quando è portato da poche decine di persone, spesso concentrate in un solo comune, e con un'età media alta. Se in quella micro-comunità nascono pochi bambini, la linea familiare si spegne.

La denatalità è il primo motore. Meno figli significa meno opportunità statistiche perché un cognome prosegua. Un cognome molto diffuso come Rossi regge, perché ha migliaia di portatori. Uno presente in un solo paese, con magari venti persone over 60, è molto più fragile.

Gli esperti di onomastica distinguono tra "rarità" e "vulnerabilità". Raro è un cognome poco frequente. Vulnerabile è quello che, oltre a essere raro, ha poche possibilità concrete di venire trasmesso alle generazioni successive. È il caso di molti cognomi territoriali o dialettali, strettamente legati a un piccolo centro.

Incidono anche le migrazioni. Chi porta un cognome locale e si trasferisce in città, o all’estero, tende a "diluire" il nome in contesti dove quel cognome non ha più massa critica. Alcuni cognomi meridionali oggi risultano più presenti in Canada o negli Stati Uniti che nelle province d'origine.

Dal 2022 la sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale ha cambiato le regole: il cognome di entrambi i genitori diventa la norma, salvo accordo diverso. Per i cognomi rari, soprattutto materni, è una chance in più di sopravvivenza. Ma se i bambini continuano a essere pochi, il problema resta.

I 13 cognomi italiani rari a rischio estinzione

La ricerca di MyHeritage ha acceso un faro su tredici nomi "endangered". Insieme raccontano un’Italia fatta di botteghe, campi, orfanotrofi, dialetti e potere.

Aguglione

Antico cognome fiorentino attestato dal XIII secolo. Deriva da "aguglia", ago o lancia da pesca: probabile legame con artigiani e pescatori. Oggi quasi scomparso dalle anagrafi toscane.

Bellagamba

Letteralmente "bella gamba". Nato tra Toscana ed Emilia-Romagna come soprannome fisico, quando un dettaglio del corpo diventava biglietto da visita sociale. Oggi è molto meno frequente che in passato.

Cantarutti

Tipicamente friulano, significa più o meno "piccolo cantante", dal latino "cantare". Probabile origine tra musicisti, cantori di chiesa o protagonisti delle feste popolari nella zona di Udine.

Diotallevi

Nome teoforico: "Dio ti allevi", "che Dio ti faccia crescere". In centro Italia veniva spesso attribuito ai bambini abbandonati, quasi una benedizione di partenza. Oggi i nuclei che lo portano si sono molto ridotti.

Incognito

Qui il significato è fin troppo chiaro: "sconosciuto". Veniva dato ai figli di genitori ignoti, registrati come tali. Oggi sopravvive in pochissime famiglie e resta una testimonianza molto forte di un passato di anonimato forzato.

Legista

Cognome legato alla parola "legis", la legge. È attestato soprattutto a Caltagirone, in Sicilia, e rimanda a giuristi, notai, uomini di diritto che avevano un ruolo chiave nella giustizia medievale locale.

Mangiaterra

Suona quasi fiabesco, "mangia-terra", ma gli studiosi lo collegano a una corruzione di Magnaterra, cioè grande proprietario terriero. Un cognome nato nel Mezzogiorno agricolo, oggi ridottissimo.

Mezzasalma

Niente horror: la "salma" è un’antica unità di misura agraria siciliana. Mezzasalma indica chi possedeva o amministrava una certa porzione di terra. Con il cambiamento dell’economia rurale, è rimasto come rarissimo fossile linguistico.

Prencipe

Variante meridionale di "principe", diffusa storicamente tra Campania e Calabria. All’origine forse un soprannome ironico, forse un riconoscimento di autorevolezza. Oggi resiste soprattutto al Sud e nella diaspora estera.

Proietti

Dal latino "proiectus", "gettato avanti": era l’indicazione usata per i trovatelli in Umbria e Lazio. Non è rarissimo su scala nazionale, ma alcuni rami locali sono in via di estinzione. Resta comunque un cognome simbolo della storia degli istituti di assistenza.

Scantamburlo

Nome sonoro veneto, probabilmente nato da espressioni dialettali legate allo "schivare scherzi o burle". Un cognome quasi da personaggio di commedia, oggi concentrato in pochissimi paesi.

Vespasiani

Rimanda direttamente all’imperatore Vespasiano e alla Roma antica. Radicato soprattutto nel Lazio, negli ultimi decenni si è contratto fino a coinvolgere un numero molto limitato di famiglie.

Zappacosta

Cognome del Sud che viene da "zappa": indica contadini, braccianti, famiglie legate alla terra. Oggi mostra una curiosa inversione: più presente in alcune comunità di emigrati all’estero che nei paesi originari.

Come capire se il vostro cognome è raro e come proteggerlo

La curiosità viene spontanea: dove si colloca il vostro cognome in questa mappa di fragilità e resistenza? Un primo passo è verificare la diffusione del cognome sul territorio tramite strumenti specializzati che mostrano quante persone portano quel cognome e in quali province è concentrato.

Il secondo passo è "fare archeologia di famiglia": chiedere a nonni e zii, recuperare vecchi certificati, farsi un’idea di quanti rami esistano ancora. Le piattaforme di genealogia digitale, come MyHeritage, aiutano a organizzare queste informazioni in un albero ordinato, senza trasformare la ricerca in un lavoro a tempo pieno.

Quando nasce un figlio, chi porta un cognome raro può valutare il doppio cognome, soprattutto se quello meno diffuso è materno. Non è una bacchetta magica, ma aumenta le probabilità che quel nome non si perda alla generazione successiva.

Infine, anche se un cognome dovesse estinguersi anagraficamente, la sua memoria può restare viva. Digitalizzare foto e documenti, donare copie agli archivi locali, spiegare ai più giovani il significato del proprio cognome: piccoli gesti che trasformano un nome scritto su un documento in una storia che continua a circolare.