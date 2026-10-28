La matita marrone, il gloss effetto specchio e il centro delle labbra più chiaro riportano in auge il make-up Y2K, con sfumature più morbide e texture luminose.

C'è un dettaglio beauty che riporta immediatamente ai primi anni Duemila: il contrasto tra una matita labbra marrone, un rossetto nude più chiaro e una generosa passata di gloss. Un tempo era il segno distintivo del make-up delle popstar, delle supermodelle e delle protagoniste della cultura Y2K. Oggi, quella stessa combinazione torna a conquistare il mondo beauty, ritrovando spazio tra i look delle celebrity, le tendenze di TikTok e le ispirazioni condivise sui social.

La lip combo anni Duemila è, infatti, uno dei modi più immediati per reinterpretare l'estetica di quegli anni senza rinunciare a un risultato contemporaneo. Il principio resta lo stesso: definire il contorno con una tonalità più scura, illuminare il centro con un colore chiaro e completare il tutto con una finitura lucida. A cambiare sono soprattutto le texture, le sfumature e il modo di applicare i prodotti.

Se nei primi anni Duemila il contrasto tra il marrone scuro e il beige chiarissimo poteva essere netto, quasi grafico, la versione 2026 punta su transizioni più armoniose, labbra dall'aspetto tridimensionale e gloss capaci di riflettere la luce senza appesantire il risultato. Una rivisitazione che conserva il carattere del look originale, ma lo rende più versatile e facile da indossare ogni giorno.

Dalle popstar Y2K a Hailey Bieber e Dua Lipa: la matita marrone è di nuovo protagonista

Per capire il fascino di questa tendenza bisogna tornare all'immaginario beauty dei primi anni Duemila, quando le labbra lucide erano un elemento irrinunciabile del trucco. Le ispirazioni arrivavano dalle popstar, dai red carpet e dalle campagne beauty, tra matite scure, rossetti nude e gloss dall'effetto quasi vinilico. Un'estetica riconoscibile, che oggi viene riscoperta anche dalle nuove generazioni attraverso tutorial, video di trasformazione e lip combo virali.

A riportare il marrone al centro della scena sono anche le celebrity contemporanee. Hailey Bieber ha contribuito a rendere desiderabile una bellezza fatta di tonalità nude, contorni definiti e labbra lucide, mentre Dua Lipa ha mostrato come una matita cioccolato, sfumata verso un centro più luminoso, possa diventare il dettaglio distintivo di un make-up sofisticato. Anche Zendaya e Laura Harrier sono tra i riferimenti da cui prendere ispirazione per le combinazioni marroni e nude, declinate con intensità differenti.

Il risultato è una nuova interpretazione della cosiddetta brown lip combo, che incontra il revival degli anni Novanta e Duemila senza limitarsi a riprodurne fedelmente i codici. Le tonalità del cacao, del caffè, del caramello e del nude rosato vengono abbinate per creare profondità, mentre il gloss aggiunge freschezza e luminosità. La bocca torna così a essere protagonista, ma senza necessariamente richiedere un trucco occhi altrettanto intenso.

Il segreto è il contrasto: lip liner marrone, centro chiaro e gloss

Il punto di partenza per ricreare le labbra anni Duemila in versione 2026 è la scelta della matita. Il marrone è la tonalità simbolo di questo look, ma non esiste un'unica sfumatura da utilizzare. Chi desidera un risultato discreto può scegliere un taupe o un marrone freddo, mentre le tonalità nocciola, caramello e cioccolato sono ideali per un effetto più caldo e deciso.

La matita va applicata seguendo il contorno naturale della bocca, insistendo leggermente sull'arco di Cupido e sugli angoli. Per ottenere un effetto più pieno si può uscire di pochissimo dalla linea naturale, soprattutto al centro del labbro superiore e di quello inferiore, evitando di esagerare con l'overlining. Il passaggio fondamentale è poi sfumare il colore verso l'interno, così da eliminare lo stacco troppo netto e creare una transizione graduale.

Al centro delle labbra entra in gioco una tonalità più chiara: un rossetto nude, un beige rosato oppure un rosa caramello. Non è necessario scegliere un colore estremamente pallido, come accadeva in alcune versioni originali del trend. Una sfumatura vicina al colore naturale delle labbra permette di ottenere un contrasto elegante e di valorizzare la tridimensionalità del trucco.

L'ultimo passaggio è il gloss. Trasparente, rosato o leggermente lattiginoso, va concentrato soprattutto al centro della bocca per riflettere la luce e accentuare la differenza tra le zone più scure e quelle più chiare. È proprio questa sovrapposizione di colori e finish a rendere la lip combo così riconoscibile.

Come cambia la lip combo nel 2026: meno contorni rigidi, più sfumature

Se c'è una differenza tra il trucco labbra dei primi anni Duemila e quello che vediamo oggi, è il modo in cui vengono gestiti i contorni. La versione originale giocava spesso su linee molto evidenti e contrasti pronunciati. Nel 2026, invece, il risultato si fa più morbido, con la matita che diventa uno strumento per scolpire e definire la bocca senza creare necessariamente un bordo rigido.

La tendenza si inserisce in una ricerca più ampia di texture e dimensione. Il gloss continua a essere un protagonista del make-up, mentre le finiture sfumate e i colori che si avvicinano alle tonalità naturali della bocca acquistano sempre più spazio. Anche le cosiddette halo lips, che lavorano sulla profondità del contorno e sulla luce al centro, condividono con la lip combo Y2K la capacità di creare un effetto tridimensionale attraverso il trucco.

La differenza è tutta nell'equilibrio: il marrone non deve necessariamente essere molto scuro, il centro non deve risultare troppo chiaro e il gloss non deve trasformare le labbra in una superficie eccessivamente appiccicosa. L'obiettivo è mantenere il carattere rétro del look, adattandolo alle preferenze personali e alle formule più confortevoli disponibili oggi.

Le ispirazioni social: dai make-up artist ai tutorial di TikTok e Instagram

Per osservare l'evoluzione di questo trend, i social sono un punto di partenza particolarmente interessante. Tra i riferimenti da seguire c'è la make-up artist Katie Jane Hughes, nota per i look realizzati su celebrity come Dua Lipa e Hailey Bieber e per i suoi contenuti didattici. Il suo approccio al trucco labbra, che privilegia contorni più morbidi e sfumati rispetto alle linee eccessivamente nette, è utile per reinterpretare la lip combo in chiave contemporanea.

Un'altra fonte d'ispirazione è Nina Park, make-up artist che ha reso riconoscibile il cosiddetto Nina Park lip: una tecnica che punta su un contorno delicatamente sfumato e su una forma arrotondata, evitando un effetto troppo costruito. Il suo lavoro con celebrity come Lily-Rose Depp, Emma Stone e Zoë Kravitz mostra come la definizione delle labbra possa essere sofisticata anche senza ricorrere a linee marcate.

Su TikTok e Instagram, inoltre, la diffusione delle brown lip combo e delle coffee lip combo offre moltissime idee per combinare matite marroni, rossetti nude e gloss. Le creator beauty sperimentano con sottotoni caldi e freddi, finish trasparenti e sfumature lattiginose, dimostrando che non esiste una sola formula per ricreare il look. Per trovare ispirazioni da replicare, vale la pena cercare gli hashtag #BrownLipCombo, #Y2KMakeup e #LipCombo, prestando attenzione alle tecniche di sfumatura e agli abbinamenti cromatici più che ai singoli prodotti utilizzati.

Come scegliere i colori giusti in base al proprio incarnato

Per rendere davvero attuale la lip combo anni Duemila, la scelta delle tonalità deve tenere conto del colore naturale delle labbra e del sottotono della pelle. Su incarnati chiari possono funzionare bene matite taupe, marroni rosati e nude malva, abbinati a un gloss trasparente o rosa delicato. Per le pelli medie, le combinazioni tra nocciola, caramello e beige caldo permettono di ottenere un effetto luminoso e armonioso.

Sugli incarnati olivastri e scuri, invece, i marroni intensi, il cacao e il cioccolato possono creare una definizione particolarmente elegante, soprattutto se abbinati a un centro color cannella, rosa caldo o nude caramello. Anche il gloss può cambiare il risultato: trasparente per un effetto specchio, lattiginoso per una luminosità più morbida, rosato per un tocco romantico.

La regola più importante è evitare che il centro delle labbra risulti grigiastro o troppo distante dal contorno. Il contrasto deve essere visibile, ma armonioso: è questa la chiave per ottenere un risultato che richiami gli anni Duemila senza sembrare un trucco d'epoca.

La lip combo anni Duemila si abbina anche al make-up minimal

Uno dei motivi per cui questa tendenza è così facile da reinterpretare è la sua versatilità. La combinazione tra matita marrone e gloss può diventare il fulcro di un trucco essenziale, accompagnato da una base leggera, sopracciglia pettinate e mascara. In questo caso, le labbra acquistano centralità senza che il resto del viso debba competere con loro.

Per un risultato più glamour, invece, si può abbinare la lip combo a un incarnato luminoso, un tocco di blush rosato o color pesca e un leggero contouring. Chi ama l'estetica Y2K può spingersi oltre, aggiungendo ombretti satinati, eyeliner sottile o un velo di illuminante. L'importante è scegliere un elemento dominante e costruire il resto del make-up intorno a esso.

La matita marrone, il centro più chiaro e il gloss dimostrano così che alcuni codici beauty non smettono davvero di funzionare: cambiano le texture, si aggiornano le tecniche e si modificano le proporzioni, ma il fascino di una bocca definita e luminosa resta intatto. Nel 2026, le labbra anni Duemila tornano con tutta la loro nostalgia, ma con un risultato più sfumato, personalizzabile e contemporaneo.