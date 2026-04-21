Non sarà avanguardia pura ma indossare un abito a fiori in primavera a noi piace sempre tanto (con buona pace di Miranda Priestly)
Ci sono alcuni capi che, a prescindere dal fatto che possano essere considerati "banali" o "scontati", ci regalano sempre grande soddisfazione quando li indossiamo. Tra questi non mancano gli abiti a fiori che ci piacciono tutto l'anno, certo, ma che in primavera sono proprio la ciliegina sulla torta!
Un jolly sempre efficace che ci fa anche risparmiare un sacco di tempo: non dobbiamo cercare infatti abbinamenti particolari perché la formula vestito dalla stampa floreale + décolleté (ma anche slingback o ballerine, se preferite puntare su scarpe flat) è perfettamente rodata e non delude mai.
Oltretutto questa categoria di vestiti è considerata una delle scelte più appropriate e chic anche in caso di cerimonie eleganti e matrimoni, che nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno, come ben sappiamo, abbondano.
Dallo chemiser midi al maxi dress a balze, senza dimenticare le varianti corte super girlish: scegliete il vostro preferito e sfoggiatelo per tutta la primavera (Miranda capirà, tranquille!).
Abiti a fiori in primavera: i modelli di cui innamorarsi subito
SISTER JANE
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PARFOIS
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DÔEN
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MARELLA
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RESERVED
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TWINSET MILANO
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H&M
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ZARA
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SANDRO
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MANGO
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