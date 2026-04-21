Chissà mai che anche la Direttrice di Runway, nel sequel de Il diavolo veste Prada in uscita tra qualche giorno, non abbia cambiato idea sul floreale in primavera...

Ci sono alcuni capi che, a prescindere dal fatto che possano essere considerati "banali" o "scontati", ci regalano sempre grande soddisfazione quando li indossiamo. Tra questi non mancano gli abiti a fiori che ci piacciono tutto l'anno, certo, ma che in primavera sono proprio la ciliegina sulla torta!

Un jolly sempre efficace che ci fa anche risparmiare un sacco di tempo: non dobbiamo cercare infatti abbinamenti particolari perché la formula vestito dalla stampa floreale + décolleté (ma anche slingback o ballerine, se preferite puntare su scarpe flat) è perfettamente rodata e non delude mai.

Oltretutto questa categoria di vestiti è considerata una delle scelte più appropriate e chic anche in caso di cerimonie eleganti e matrimoni, che nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno, come ben sappiamo, abbondano.

Dallo chemiser midi al maxi dress a balze, senza dimenticare le varianti corte super girlish: scegliete il vostro preferito e sfoggiatelo per tutta la primavera (Miranda capirà, tranquille!).

Abiti a fiori in primavera: i modelli di cui innamorarsi subito

SISTER JANE

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PARFOIS

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DÔEN

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MARELLA

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RESERVED

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TWINSET MILANO

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H&M

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ZARA

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SANDRO

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MANGO

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