

Nuovo arrivo nel cuore di Milano, tra le architetture di Porta Venezia, l’Hotel Calimala Milano è una lettera d’amore alla città, scritta con la “penna” del design. Un boutique hotel contemporaneo, tra rooftop con piscina, interni su misura e un’estetica che interpreta Milano con sguardo innovativo.

C’è un punto preciso a Milano, dove il design incontra l’ospitalità. Succede in via Melzo 7, tra le linee geometriche di Porta Venezia, dentro alla ex storica sede di Jannelli & Volpi, icona del design milanese anni Sessanta, che oggi si chiama Hotel Calimala Milano, moderno hotel 4 stelle.

Il progetto porta la firma di Alex Meitlis e nasce come un vero Total Design Project: ogni elemento, dagli arredi alle luci, è stato disegnato su misura, con l’ambizione, come ci raccontano, di essere “la nuova destinazione a Milano che è si un hotel, ma anche uno spazio di design cosmopolita e creativo”. Qui gli interni ricordano un set, il rooftop, le due terrazze, le 88 camere, tra superfici riflettenti, marmi scuri, legni caldi e cromie decise, costruiscono un equilibrio sofisticato che rispecchia la contemporanea vivacità di Milano.

L’eredità degli anni ’60, reinterpretata.

La struttura conserva l’anima originaria dell’ex showroom di Jannelli & Volpi, ma la reinterpreta con una sensibilità contemporanea. Le geometrie sono pulite, quasi architettoniche. I materiali dialogano tra loro: terrazzo nero, acciaio, vetro e noce lucido si alternano in un ritmo visivo che richiama il modernismo italiano, senza nostalgia.

È Milano, ma filtrata attraverso uno sguardo internazionale.

Camere come micro-set

Nelle 88 camere il progetto trova la sua dimensione più intima, quasi domestica, ma sempre filtrata attraverso uno sguardo estetico preciso. Il marmo nero lucido riflette la luce e amplifica gli spazi, creando profondità e contrasti con le superfici più calde. È una presenza forte, quasi scenografica, che definisce l’ambiente senza appesantirlo.

Poi c’è il dettaglio che sorprende, quello che rompe l’equilibrio con ironia: il divano “mucca”, texture audace, che diventa subito elemento iconico della stanza e dialoga con il rigore dell’insieme.

Sul letto, il pannetto firmato Missoni, un gesto che scalda lo spazio e lo rende immediatamente più personale e sentirsi a casa è ancora più facile. E poi l’arte. Fotografie, installazioni, dettagli che trasformano il soggiorno in un’immersione visiva.



E per un’immersione reale, basta salire al rooftop, tramite una scala "spirale" che porta direttamente al cielo. A Milano, trovare una piscina tra i tetti è già di per sé un piccolo lusso. Farlo in Porta Venezia, con una vista aperta e non compressa tra facciate ravvicinate, è qualcosa di raro. Lettini dalle linee pulite, palette morbide, dettagli che richiamano il linguaggio visivo degli interni ma con una leggerezza più estiva, quasi mediterranea. La piscina diventa il centro scenico, uno specchio d’acqua che riflette il cielo milanese e amplifica la sensazione di evasione.

Non un “tetto tra i tetti”, ma una terrazza che dialoga con il cielo, più che con gli edifici intorno. La luce cambia durante il giorno, scivola sulle superfici, accende i materiali, e al tramonto trasforma lo spazio in un luogo quasi sospeso, dove Milano sembra rallentare. Qui si viene per un drink e si resta per l’atmosfera.

E anche per una buona cena, da Five, il ristorante che applica lo stesso approccio integrando il design con l'esperienza gastronomica. Contrasti calibrati: superfici lucide e materiali materici, luci soffuse e riflessi metallici per un ambiente intimo e sofisticato. La cucina segue questa stessa filosofia: contemporanea, essenziale, attenta alla materia prima, con una sensibilità internazionale che dialoga con il contesto milanese. Il risultato è uno spazio fluido, dove estetica e gusto si incontrano senza soluzione di continuità, trasformando il ristorante in una destinazione a sé, anche per chi non soggiorna in hotel.

Che sia colazione o cena, qui sicuramente si resta volentieri seduti più a lungo, mentre il ritmo urbano rimane sotto, distante. Una fuga nel cuore della città.



Ed è proprio alla città che pensa questo progetto, un hub urbano, dove ogni dettaglio, dalle palette cromatiche alle proporzioni degli arredi, sembra costruito per raccontare Milano: città di moda, di architettura, di contrasti eleganti.

E non è un caso che l'Hotel Calimala Milano venga descritto come una “lettera d’amore alla città”. Anche noi abbiamo ceduto al suo fascino e ci abbiamo ambientato subito uno dei nostri editoriali, che puoi scoprire qui.