Ecco come preparare una granita al caffè fatta in casa: fresca, veloce e perfetta per rinfrescare le giornate estive con gusto

Quando le temperature salgono, anche il caffè si veste d’estate. E tra le proposte più golose e rinfrescanti c’è senza dubbio la granita al caffè, perfetta da gustare in casa o sotto l’ombrellone.

Quest’anno Nescafé® propone tante ricette fredde a base di caffè da preparare facilmete in pochi minuti e con pochissimi ingredienti: dalla crema spumosa al frappé greco, fino a una granita al caffè che conquista al primo sorso.

L’idea è semplice: trasformare ogni pausa in un momento speciale, con bevande creative, facili da preparare e ideali per sorprendere amici e ospiti.

La ricetta da provare nel weekend: granita al caffè

(Continua sotto la foto)

Ingredienti

150 ml di acqua

3 cucchiaini di Nescafé

5/6 cubetti di ghiaccio

1 cucchiaino di sciroppo

Preparazione

Versare tutti gli ingredienti in un blender potente (tipo tritaghiaccio).

Mischiare finché il ghiaccio non risulta ben sminuzzato e la consistenza omogenea.

Aggiungere a piacere un cucchiaino di sciroppo aromatizzato.

Servire in un bicchiere di vetro a piacere con cannucia di carta colorata