Il 10% dei voli sul suolo italiano parte o arriva in ritardo, e i passaggeri hanno diritto a un rimborso: ecco quando spetta e come ottenerlo

Purtroppo oggi sono tantissimi i passeggeri vittime dei ritardi dei voli, di tutte le compagnie aeree. Tra amori persi, occasioni di lavoro sfuggite e coincidenze saltate - nonché camere d'albergo pagate e lasciate vuote, il ritardo di un volo è una delle cose che più crea stress e disagio tra i viaggiatori.

Circa il 10% dei voli sul suolo italiano parte o atterra in ritardo, il che significa che ci sono quasi 2,5 milioni di viaggiatori che avrebbero diritto a un rimborso.

Di queste però, solo 3.000 persone all’anno chiedono un risarcimento perché in molti non sanno di poterlo richiedere (o che procedura seguire).

Ecco allora qui spiegati i passaggi fondamentali per capire come funziona e come chiedere il rimborso sui ritardi dei voli.

(Continua sotto la foto)

Quando si può chiedere il rimborso

Tutti i passeggeri il cui volo presenta un ritardo che crea un disagio o danni hanno diritto a essere rimborsati.

Alcune regole variano da compagnia a compagnia, ma in generale se un volo ha accumulato ritardo i suoi passeggeri hanno diritto al risarcimento.

In questi casi si fa sempre riferimento alla Carta dei diritti del Passeggero che sancisce i diritti dei viaggiatori anche durante l’attesa: cibo e bevande durante, trasferimenti, alloggio, assistenza clienti.

Quindi, chiunque acquisti un biglietto aereo, anche di una compagnia low cost, ha diritto al risarcimento in caso di ritardo dalla data e dall’orario di partenza stabilita.

Alcune eccezioni

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce che le compagnie aeree devono assistere e risarcire i passeggeri in caso di ritardo del volo (così come in caso di cancellazione del volo o negato imbarco).

In caso di volo in ritardo la legge riserva delle tutele ai passeggeri se:

- il volo avviene all'interno dell'Unione europea ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE o extra UE;

- il volo arriva nell'Unione europea con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE;

- il tuo volo parte dall'Unione europea con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE o extra UE.

Ma questi diritti non spettano indipendentemente a tutti i viaggiatori. La legislazione europea tutela:

- il volo che arriva nell'UE con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea extra UE;

- il passeggero che ha già ricevuto benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza) per problemi connessi al volo ai sensi della normativa vigente in un paese extra UE.

Come funziona il risarcimento per il ritardo del volo

Se si arriva a destinazione con un ritardo superiore alle 3 ore, la compagnia aerea con la quale si ha viaggiato e alla quale si è pagato un regolare biglietto aereo è tenuta a risarcire i passeggeri in base alla distanza della tratta da percorrere:



- se la tratta prevista è inferiore ai 1500 chilometri, parliamo di 250,00 euro di indennizzo;

- se la tratta è compresa tra i 1500 ed i 3500 chilometri, allora il risarcimento sale a 400,00 euro;

- parliamo di circa 600,00 euro di rimborso se la tratta supera i 3500 chilometri.

Se la compagnia aerea però propone un volo alternativo e i viaggiatori riescono a raggiungere la destinazione finale con un ritardo da 2 ore a un massimo 4 ore per tutte le tratte aeree superiori a 3500 km, l’indennizzo si riduce del 50%.

Come chiedere il rimborso

Se si sono sostenute delle spese durante le ore di attesa e si vuole essere rimborsati bisogna compilare i moduli rimborso ritardo aereo.

La richiesta va presentata in primo luogo alla compagnia aerea con la quale il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto.

Ci si dovrà però aspettare un’opposizione al rimborso ritardo aereo da parte della compagnia, ragion per cui è consigliato ai passeggeri di raccogliere qualsiasi documento o informazione che possa avvalorare la richiesta: biglietto elettronico, carta d’imbarco, informazioni fornite dal personale di terra circa le ragioni del ritardo, foto del tabellone delle partenze e degli arrivi, ritagli di giornale sulla circostanza che ha determinato il ritardo e così via.

Una volta raccolta tutta la documentazione, basta inoltrarla al servizio clienti apposito della compagnia.