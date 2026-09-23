Avete qualche giorno libero e zero voglia di pianificare mesi prima? Una nuova ricerca rivela le 10 mete dove il last minute è la norma, non l'eccezione.

Nel 2026 una ricerca della società di gestione alberghiera Sirvoy ha analizzato milioni di prenotazioni in hotel indipendenti, B&B, pensioni, ostelli e case vacanza in tutto il mondo. L'obiettivo: capire dove i viaggiatori prenotano più spesso all'ultimo, con soggiorni bloccati entro i sette giorni precedenti al check-in.

Il risultato è una classifica di dieci Paesi in cui almeno metà degli alloggi viene riservata nell'arco di una settimana. Sono le vere destinazioni dei viaggi last minute più gettonate: luoghi dove è normale decidere oggi e partire tra pochi giorni, senza sentirsi gli unici a farlo.

Come nasce la classifica delle destinazioni last minute più gettonate

Sirvoy gestisce le prenotazioni di migliaia di strutture indipendenti in decine di Paesi e ha misurato quanta parte degli alloggi viene prenotata entro sette giorni dal check-in. Ha poi guardato a quante prenotazioni arrivano addirittura il giorno stesso o quello precedente al viaggio. In tutte e dieci le mete oltre il 50% delle camere viene bloccato sotto data. "I viaggiatori stanno riscoprendo la spontaneità", ha spiegato Nichlas Linderborg, Chief Customer Officer di Sirvoy. "Per molti l'idea di programmare con largo anticipo è meno attraente".

Le 10 mete regine dei viaggi last minute nel 2026

Il podio è dominato dall'Asia e dall'Oceania, ma la seconda metà della lista è tutta europea e nordica. Ecco le dieci mete che, secondo Sirvoy, incarnano meglio lo spirito del last minute.

1. Thailandia (74,8% di prenotazioni entro 7 giorni; 56,8% il giorno stesso o precedente): spiagge tropicali, Bangkok vibrante e alloggi per ogni budget, ma attenzione ai monsoni tra settembre e ottobre.

2. Filippine (71,7%): arcipelago di isole da sogno, con la spiaggia eletta più bella del mondo nel 2026, ideale per chi insegue mare e snorkeling last minute.

3. Australia (61,2%): tra Sydney, che in primavera supera già i 20 gradi, e le spiagge per il surf, è perfetta per combinare città e natura.

4. Messico (59,7%): rovine maya, città coloniali e Caraibi; occhio però alla stagione degli uragani tra fine estate e inizio autunno nelle zone costiere.

5. Nuova Zelanda (58,3%): laghi turchesi, montagne e natura estrema da vivere in ogni stagione, meglio se vi concentrate su un'isola alla volta.

6. Indonesia (55,8%): l'arcipelago di Bali, Giava, Lombok e centinaia di altre isole permette di costruire itinerari flessibili, perfetti per partenze decise al volo.

7. Norvegia (53,8%; 39,1% di prenotazioni il giorno stesso o precedente): fiordi, trekking, aurore boreali e città sul mare, con ottimi collegamenti aerei dall'Italia.

8. Finlandia (53,3%): tra saune, migliaia di laghi e Helsinki super creativa, è una meta che regge sia in estate sia in pieno inverno artico.

9. Paesi Bassi (52,3%; 33,9% il giorno stesso o precedente): Amsterdam, Rotterdam e le città minori sono l'ideale per una fuga in città veloce, raggiungibile in poche ore di volo.

10. Svezia (51,9%): Stoccolma sull'acqua, arcipelaghi infiniti e foreste; d'estate le giornate sono lunghissime, in inverno dominano atmosfere hygge e cieli ghiacciati.

Come scegliere la meta last minute giusta per voi

Per scegliere tra queste dieci mete partite dal tempo che avete. Con 3-4 giorni a disposizione è più sensato puntare su Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi o Svezia, perfette per un weekend lungo. Se invece potete permettervi 7-10 giorni, Thailandia, Filippine, Indonesia e Messico diventano realistiche, concentrandovi su una sola area o isola.

Per Australia e Nuova Zelanda, considerate almeno 10-14 giorni, perché tra voli lunghi, fuso orario e spostamenti interni servono tempi più dilatati. In cambio avrete la sensazione di un viaggio importante deciso quasi d'istinto, ma con abbastanza giorni per non trasformarlo in una maratona.

Anche nel last minute qualche controllo è indispensabile. Verificate sempre il periodo climatico: monsoni in Sud-Est asiatico, possibili uragani in alcune zone del Messico, inverni rigidissimi in Scandinavia. Controllate scadenza del passaporto ed eventuali autorizzazioni elettroniche per Australia e Nuova Zelanda, e valutate una polizza sanitaria: secondo gli esperti di turismo è il vero salvagente quando si parte così sotto data.