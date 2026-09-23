Ecco gli abbinamenti cromatici per affrontare il rientro dalle vacanze con il giusto mood (e tanto stile).

Settembre, tempo di nuovi inizi e di ripartenze. E inevitabilmente, insieme al desiderio di ricominciare (e a un pizzico di malinconia per le vacanze ormai archiviate), arriva anche la voglia di dare una rinfrescata al guardaroba.

Come orientarsi allora in questa terra di mezzo chiamata mid season? Facile, cominciando dai colori!

Basta puntare sugli abbinamenti giusti per imprimere una nuova direzione ai look quotidiani e affrontare il famigerato back to work con una dose extra di stile. Eccone 5 da sperimentare subito. Pronte a scoprirli?

Marrone e rosa

Dal castagna alle sfumature intense del cioccolato, il marrone resta uno dei colori must di settembre. Provatelo in combo con il rosa, perfetto per addolcirne i toni senza smorzarne il carattere deciso. Il tocco in più? Un complemento total white, che conferisce all’insieme un aplomb ultrasofisticato.

(nell’immagine: @dilaraaugrr)

Body con maniche a tre quarti WOLFORD, pantaloni con piega centrale MANGO, giacca in pelle scamosciata STEFANEL, slingback con tacco kitten MASSIMO DUTTI

Credits: farfetch.com, shop.mango.com, stefanel.com, massimodutti.com

Grigio e baby blue

Discreto ma tutt’altro che banale l’accostamento cromatico tra grigio e baby blue è un’altra delle combo da tenere d’occhio da qui ai prossimi mesi. Entrambe a base fredda, queste due cromie danno vita a un mix che sembra fatto apposta per il back to office. La formula più chic? Gonna a pieghe e polo in maglia, da completare con un paio di mocassini dal gusto preppy. Promossa a pieni voti.

(nell’immagine: @linda.sza)

Gonna a pieghe SU, polo in maglia COS, calzini a righe ARTURO, mocassino con tomaia cucita a mano MALONE SOULIERS

Credits: press office, cos.com, arturostories.it

Verde e nero (più un tocco di giallo)

Per superare il trauma del ritorno alla routine non c’è niente di meglio di un twist cromatico totalmente inaspettato. Come quello che vede protagonisti verde e nero, nuance che acquistano una marcia in più grazie a un terzo “incomodo”: il giallo. Da dosare con cura, un pezzo alla volta. Noi abbiamo già messo in wishlist la nuova Luggage di Celine in pelle citrus.

(nell’immagine: @katarinakrebs)

Camicia oversize a righe ZARA, pantaloni stretch a gamba dritta FRAME, borsa a mano CELINE, pump con zeppa SÉZANE

Credits: zara.com, frame-store.com, celine.com, sezane.com

Blu e bianco

Il binomio - sempre vincente - formato da bianco e blu si presta agli styling più diversi. A fare la differenza sono texture e proporzioni, come dimostra questo outfit: gonna in candido satin profilata in pizzo e pullover morbido dai toni notturni, accostati a un paio di ballerine in suede. Una combo ideale per le prime giornate settembrine, da impreziosire con pochi bijoux dal piglio minimal.

(nell’immagine: @lindatol_)

Gonna satinata con pizzo NA-KD, pullover a V in blend di seta 7 FOR ALL MANKIND, bracciale rigido MARLÙ, ballerine in pelle scamosciata PARFOIS

Credits: na-kd.com, 7forallmankind.com, press office, parfois.com

Zucca e burgundy

Basta guardarli insieme per sentire già profumo d’autunno. Zucca e burgundy sono due presenze immancabili nella palette di stagione. Accostati tra loro danno vita a un’accoppiata calda, avvolgente e decisamente ricercata. Aggiungete un dettaglio animalier e un paio di flat shoes, et voilà: la divisa cool della mid season è servita.

(nell’immagine: @evie_mills)

Borsa a bauletto con stampa mucca CHARLES & KEITH, trench doppiopetto con bottoni dorati BURBERRY, pantaloni dalla linea morbida MALÌPARMI, pantofole flat in pelle REFORMATION

Credits: charleskeith.eu, it.burberry.com, maliparmi.com, thereformation.com