Profumo di casa pulita, zero spray chimici e una "firma olfattiva" tutta vostra: con pochi ingredienti naturali potete trasformare l’aria di casa in un alleato di benessere quotidiano

Perché la casa perde profumo (e cosa fare prima dei rimedi)

Gli odori domestici non spariscono, si stratificano. Si infilano in tende, divani, tappeti, cuscini, ma anche in cucina, pattumiera e scarichi. Se provate solo a coprirli, tornano puntuali.

Prima dei trucchi è fondamentale eliminare la fonte. Arieggiate ogni giorno per 10-15 minuti, soprattutto cucina e bagno. Svuotate spesso il secchio dell’umido, cambiate strofinacci e spugne, aspirate tappeti e passateli con un detergente delicato. Su questa base pulita, i profumi naturali durano davvero.

La mini routine quotidiana per un’aria sempre fresca

Rituale del mattino: aprite le finestre, lasciate circolare l’aria e, se possibile, create corrente aprendo porte interne e balconi. Bastano pochi minuti costanti per cambiare l’odore della casa più di qualsiasi spray.

Secondo gli esperti di qualità dell’aria domestica, anche gli scarichi contano. Ogni uno-due giorni versate acqua calda e un cucchiaio di bicarbonato di sodio in lavandini e doccia. Tenete il secchio chiuso, lavate il contenitore una volta a settimana e controllate che strofinacci e panni non restino umidi per ore.

10 rimedi naturali da provare subito

Con la base pulita, arrivano i piaceri: profumi morbidi, agrumati, speziati, tutti con ingredienti che avete già in dispensa o sul balcone.

1) Ciotola con bicarbonato di sodio e 10-15 gocce di oli essenziali di limone, lavanda o arancia. Mettetela vicino pattumiera, scarpiere o lettiera e cambiate il contenuto ogni settimana.

2) Fate bollire per 10 minuti le scorze di agrumi (arancia, limone, mandarino). Il vapore profuma subito, l’acqua raffreddata diventa uno spray agrumato per tessuti e ambienti.

3) Appendete mazzetti di erbe aromatiche come rosmarino, salvia, alloro in cucina. In vaso, basilico e lavanda sul davanzale regalano profumo costante e un tocco verde chic.

4) Per uno spray balsamico fate sobbollire acqua con eucalipto, fiori di lavanda e limone a fette. Filtrate, versate in uno spruzzino e usate su tende e tappetini dopo aver testato un angolo nascosto.

5) Riempite piccoli sacchetti di cotone con lavanda essiccata, petali di rosa, chiodi di garofano e un cucchiaio di riso o bicarbonato. Sono sacchetti profumati perfetti per armadi e cassetti, da ravvivare con poche gocce di olio essenziale ogni mese.

6) Tostate una manciata di chicchi di caffè in forno per circa 10 minuti e lasciate lo sportello socchiuso: la casa sa di bar italiano per ore. In alternativa, ciotoline di chicchi da smuovere ogni tanto.

7) Scegliete candele in cera di soia con oli essenziali e senza paraffina. Accendetele in salotto o in bagno per un’ora la sera, mai durante i pasti e mai lasciate da sole.

8) Per i diffusori a bastoncini fai da te usate un flacone in vetro, bastoncini di rattan, circa 100 ml di alcol bianco e 3 ml di olio essenziale. Girate i bastoncini una-due volte a settimana per ravvivare l’intensità.

9) Fiori freschi di stagione in ingresso e sul tavolo del soggiorno cambiano l’atmosfera in un secondo. Piante profumate come geranio odoroso o piante aromatiche in vaso lavorano in silenzio tutto il giorno.

10) Nel classico simmer pot mettete in un pentolino acqua, fette di mela, bucce d’arancia, bastoncini di cannella e chiodi di garofano. Fuoco bassissimo e la casa profuma di torta appena sfornata per tutto il pomeriggio.

Un’indagine di Altroconsumo ha segnalato che alcuni incensi e profumatori di bassa qualità possono rilasciare sostanze irritanti, quindi meglio scegliere prodotti certificati e arieggiare sempre dopo l’uso.

Il profumo giusto per ogni stanza

Per ingresso e corridoio funzionano bene note fresche e pulite: agrumi, menta leggera, un tocco di eucalipto. Un diffusore a bastoncini o una ciotola di bicarbonato agli agrumi creano subito la “firma” della casa.

In soggiorno puntate su profumi accoglienti ma non invadenti: arancia dolce, rosmarino delicato, fiori freschi. In cucina meglio agrumi ed erbe, oppure caffè, evitando fragranze dolci che si scontrano con i piatti.

In bagno sono perfetti eucalipto, pino e menta per una sensazione di pulito. In camera da letto, invece, scegliete lavanda, camomilla o legni morbidi come il cedro, sempre con poche gocce di olio essenziale per non appesantire l’aria. Se in casa ci sono bambini, persone asmatiche o animali, riducete la quantità di oli essenziali e privilegiate aerazione, fiori freschi e tessuti davvero puliti.

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